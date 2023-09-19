الدوحة، قطر - أعلنت مشيرب العقارية عن افتتاح مكتب شركة ميزة الجديد في مشيرب قلب الدوحة، أول مدينة ذكية ومستدامة بالكامل في العالم. وتحتل ميزة مركز الريادة في السوق خدمات مراكز البيانات من حيث السعة حيث تعد أكبر مزود لخدمات مراكز البيانات في دولة قطر مما يعزز سجل مشيرب قلب الدوحة المتميّز في استضافة شركات التكنولوجيا.

وعلّق المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، على هذا الإنجاز قائلًا: "إن دولة قطر بشكل عام وشركتنا بشكلٍ خاص على أتم الاستعداد لتلبية الطلب العقاري الذي من المتوقع أن يرتفع بشكل مطرد قبل دورة الألعاب الآسيوية 2030. صُممت المساحات المكتبية في مشيرب قلب الدوحة بحيث توفّر سبل الراحة للعاملين فيها، وتراعي في ذات الوقت الاستدامة البيئية - وهما اعتباران سيبقيان أساسيان في عملية صنع القرار لدينا. لقد رأينا بالفعل أن مشيرب قلب الدوحة أصبحت مركزًا لشركات التكنولوجيا والخدمات ونتطلّع إلى استقبال شركة ميزة في مشيرب قلب الدوحة."

ويعكس هذا الأمر مكانة مشيرب قلب الدوحة المميزة بوصفها مركزاً مفضلاً للأعمال لما توفره من سهولة الوصول والمرافق والخدمات المتكاملة بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي في وسط العاصمة بالقرب من مراكز الأعمال.

في هذا الإطار، قال المهندس أحمد المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: "يسعدنا أن نبدأ هذا الفصل الجديد مع افتتاح مكتبنا الجديد في مشيرب، قلب الدوحة. هذا الإنجاز يشهد على قوة التعاون والابتكار، والذي كان حجر الزاوية في رحلتنا مع مشيرب على مدى السنوات الثماني الماضية. لا يؤكد قرارنا هذا بالانتقال على التزامنا بالاستدامة فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على الدور المهم الذي لعبته شركة ميزة في تشكيل مشيرب، قلب الدوحة، لتصبح المدينة الذكية الرائعة التي هي عليها اليوم."وأضاف المهندس علي الكواري: "يسعدنا أن نرحب بشركة ميزة في مدينتنا الذكية والمستدامة مشيرب قلب الدوحة. نتطلع إلى حضور المزيد من الشركات في مدينتنا واستقطاب المزيد من الاستثمارات لنساهم معاً في ازدهار اقتصاد قطر."

يقع مكتب "ميزة" الجديد في مبنى رقم 2، شارع 981، ويمتد على مساحة 2131 متر مربع تقريباً، حيث يستفيد من مجموعة الخدمات الذكية والتكنولوجيا الحديثة التي توفرها المدينة للشركات والمؤسسات. كما تتمتع "ميزة" بأحدث المرافق ووسائل الراحة، بما في ذلك الإنترنت عالي السرعة، وغرف المؤتمرات المتطورة، إلى جانب العديد من الخيارات التي تساعد ميزة في إنجاز أعمالها بسهولة واحترافية. كما سيقدم المكتب مجموعة من الحلول المكتبية المرنة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء "ميزة"، من محطات العمل الفردية إلى المكاتب والأجنحة الخاصة.

وتعتبر مشيرب قلب الدوحة جزءًا من التطوّر المعماري الرائد، وأحد المشاريع العقارية الأكثر ابتكارًا واستدامة في العالم. وتم تجهيز المشروع بأحدث التقنيات، وهو مصمم لتحقيق أقصى قدر من كفاءة استهلاك الطاقة مع تقليل انبعاثات الكربون. كما اعتمدت المدينة أحدث الخدمات والتطبيقات الذكية المتطوّرة لمنح المستأجرين والسكان والزوار تجربة رقمية جديدة بالكامل. وتلتزم مشيرب قلب الدوحة بسبل عيش وعملٍ مستدامة، وتحتوي على أكبر تجمع للمباني الخضراء الحاصلة على شهادة الريادة في التصميم المراعي لاستهلاك الطاقة ومتطلبات البيئة "LEED" من الفئتين الذهبية والبلاتينية.

مشيرب العقارية هي شركة تطوير عقاري مستدامة رائدة في قطر، ملتزمة بإنشاء مجتمعات مستدامة وحيوية تعزز الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. تشمل محفظة الشركة بعضاً من أكثر المشاريع إبتكاراً وطموحاً في المنطقة، بما في ذلك مشروع مشيرب قلب الدوحة، أحد أكبر مشاريع تجديد وسط المدينة وأكثرها استدامة في العالم.

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​​نبذة​ ​عن​ ​مشيرب​ ​العقارية​

​​مشيرب​ ​العقارية​ ​هي​ ​إحدى​ ​الشركات​ ​التابعة​ ​لمنظومة​ ​مؤسسة​ ​قطر​ ​للتربية​ ​والعلوم​ ​وتنمية​ ​المجتمع​​، ​​والشركة​ ​الأولى​ ​في​ ​قطر​ ​المتخصصة​ ​في​ ​التطوير​ ​العقاري​ ​المستدام​​، ​​وهي​ ​بذلك​ ​تسهم​ ​ليس​ ​فقط​ ​في​ ​تحقيق​ ​الأهداف​ ​الاستراتيجية​ ​التي​ ​تنص​ ​عليها​ ​رؤية​ ​قطر​ ​الوطنية​ 2030 ​بل​ ​ودعم​ ​الأهداف​ ​والغايات​ ​التي​ ​تصبو​ ​إليها​ ​مؤسسة​ ​قطر​.

​​تسعى​ ​مشيرب​ ​العقارية​ ​إلى​ ​تغيير​ ​نظرة​ ​الناس​ ​إلى​ ​الحياة​ ​في​ ​قلب​ ​المدن​​، ​​وتحسين​ ​مستوى​ ​المعيشة​ ​من​ ​خلال​ ​حلول​ ​مبتكرة​ ​تشج​​ّ​​ع​ ​على​ ​التفاعل​ ​الاجتماعي​​، ​​واحترام​ ​الثقافة​ ​والتراث​​، ​​وترسيخ​ ​العناية​ ​بالبيئة​.

​​أنجزت​ ​مشيرب​ ​العقارية​ ​مشروعها​ ​الرائد​ "​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​" ​الذي​ ​يشكل​ ​واحدة​ ​من​ ​أكثر​ ​مناطق​ ​المدن​ ​ذكاء​​ً ​​واستدامة​​، ​​إذ​ ​يعتمد​ ​أساليب​ ​جديدة​ ​في​ ​مجال​ ​تخطيط​ ​المدن​ ​تجمع​ ​بين​ ​الأساليب​ ​التقليدي​​ّ​​ة​ ​وبين​ ​التكنولوجيا​ ​العصري​​ّ​​ة​​، ​​وعلى​ ​نحو​ ​يراعي​ ​الاعتبارات​ ​البيئي​​ّ​​ة​ ​والهوي​​ّ​​ة​ ​الثقافي​​ّ​​ة​. ​وجميع​ ​المباني​ ​إما​ ​حاصلة​ ​على​ ​الشهادة​ ​الذهبية​ ​أو​ ​البلاتينية​ ​في​ ​نظام​ ​ريادة​ ​تصميمات​ ​الطاقة​ ​والبيئة​.

​​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​ ​هي​ ​مدينة​ ​متكاملة​ ​تجمع​ ​بين​ ​الوحدات​ ​السكنية​ ​الحديثة​ ​المفروشة​ ​بالكامل​ ​والمنشآت​ ​التجارية​ ​متعددة​ ​الاستخدامات​ ​التي​ ​تقدم​ ​مجموعة​ ​واسعة​ ​من​ ​خدمات​ ​البيع​ ​بالتجزئة​ ​والأعمال​ ​والخدمات​ ​التجارية​ ​والمنشآت​ ​الثقافية​. ​وفي​ ​قلب​ ​مشيرب​ ​قلب​ ​الدوحة​ ​تقع​ ​متاحف​ ​مشيرب​​، ​​وفندق​ ​ماندارين​ ​أورينتال​​، ​​وفندق​ ​الوادي​ - ​إم​ ​غاليري​ ​من​ ​فنادق​ ​أكور​ ​وفندق​ ​بارك​ ​حياة​​، ​​ومشيرب​ ​غاليريا​​، ​​وبراحة​ ​مشيرب​​، ​​وهي​ ​أكبر​ ​ساحة​ ​مشاة​ ​مغطاة​ ​في​ ​الهواء​ ​الطلق​ ​في​ ​المنطقة​.

عن شركة ميزة:

تأسست شركة "ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م (عامة)" في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة. تعتبر "ميزة" شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري. تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر. تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

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