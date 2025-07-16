رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري، التابعة لدبي للاستثمار، عن بدء عملية تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دانه بيي"، المشروع الرائد متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية، في جزيرة المرجان في رأس الخيمة. وصرحت الشركة بأن جميع الفلل الواقعة على الواجهة البحرية باتت جاهزة للتسليم، بينما يجري العمل حالياً على تطوير فلل كاسر الأمواج، والبرج السكني.

تم الانتهاء من أعمال البناء والتطوير في 171 فيلا على الواجهة البحرية وباتت جاهزة للتسليم، وتشمل هذه المرحلة، 143 تاونهاوس وفلل تتكون من 3 و4 غرف نوم، حيث تم الانتهاء من جميع المراحل المتعلقة بالأعمال الداخلية والخارجية، وتركيبات الخدمة، والبنية التحتية بشكل كامل. وفي الإطار ذاته، تم الانتهاء بشكل كامل من الأعمال فب 28 فيلا متميزة على الجانب البري تحتوي على 4 و5 غرف نوم، وقد اُختتمت جميع أعمال البناء وتنسيق الحدائق فيها.

وتشهد فلل كاسر الأمواج، التي تتميز بمواقع حصرية مطلة على البحر، تقدماً مستمراً، حيث بلغت نسبة إنجاز الوحدات في مجموعة جانب الفلل (8 فلل) 91%، إذ تم الانتهاء من أعمال التطوير، مع اقتراب موعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية. بينما تشهد مجموعة جانب الفنادق (10 فلل) تطوراً ملحوظاً بنسبة 69%، حيث تم التقدم على مستوى الأعمال الداخلية وخدمات البناء والتشطيبات.

وعلى صعيد مواز، تتواصل أعمال البناء بشطل ملحوظ في برج دانه بيي السكني، الذي يضم 143 شقة موزعة على 19 طابق. ومع اكتمال تجهيز الموقع وأعمال التمكين، وصلت نسبة تنفيذ الأساسات والبنية التحتية إلى 75%، بينما يتم التقدم في أعمال البناء.

كما تتكامل البنية التحتية الخارجية للمشروع، بما في ذلك المساحات الطبيعية والممرات والمناطق المشتركة، التي تتقدم أعمال التطوير فيها، ما يرتقي بنمط الحياة الشاطئية الذي يعد بتوفيره دانه بيي للمقيمين والضيوف.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع "دانه بيي" على مراحل متعددة، واعداً بتوفير تجربة حياة متميزة وحيوية مع الشاطئ الخاص والممشى الخلاب، ومتاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى مرافق ضيافة عالمية المستوى، في بيئة ساحلية مستدامة.

تلتزم "دبي للاستثمار العقاري" بتنفيذ رؤيتها لإتمام مشروع "دانه بيي" بأعلى معايير والتميز، وتعزيز مكانته كواحد من أبرز المجمعات البحرية الرائدة في الإمارات وأكثرها إقبالاً.

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