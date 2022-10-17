مسقط : اختتمت عُمان شل مشاركتها الناجحة في النسخة الثالثة من مهرجان عمان للعلوم 2022 التي أقيمت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حيث حقق الحدث الذي استمر لمدة ستة أيام تحت شعار" بالعلوم نجتمع مجددًا" إقبالاً جماهيرياً واسعاً بعد توقف استمر لعامين، حيث تجاوز عدد الزوار بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الـ 250 ألف زائر من الطلاب والأهالي إلى جانب المهتمين بالعلوم المختلفة. وكان المهرجان قد شهد مشاركة 110 جهة من القطاعين العام والخاص، قدمت عروضها ضمن 70 ركنًا علمياً توزعت في أرجاء المهرجان، كما وصل عدد الأنشطة التي تم تنفيذها إلى 452 نشاطاً خلال أيام المهرجان الستة.

تضمن المهرجان العديد من العروض العلمية والمسابقات وورش العمل والأجهزة والتطبيقات التكنولوجية للطلاب للتعلم بطريقة ممتعة وتفاعلية وجذابة. وتضمن الحفل الختامي عرض فيلم بانورامي عن المهرجان وتفاعل الزوار مع أنشطته المختلفة.

مشاركة عُمان شل في هذا الحدث العلمي الكبير، تضمنت استعراض "مدينة عُمان شل للمستقبل" ، والتي ساعدت الطلاب على استيعاب ملامح المدن الذكية المستدامة في المستقبل، حيث تميزت مدينة شل باستخدام الهيدروجين الأخضر للتنقل، وخدمة شحن السيارات الكهربائية والسلامة على الطريق،إضافة إلى مدرسة تفاعلية للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتحول في الطاقة والتي تمكن الطلاب من التفاعل معها بطريقة ممتعة وجذابة.

وفي تعليقه على نجاح مشاركة عُمان شل في هذا الحدث العلمي الكبير، تحدث وليد هادي ، رئيس شركات شل في سلطنة عُمان قائلاً: "نحن فخورون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مرة أخرى، ويسعدنا أن نكون الراعي الذهبي للدورة الثالثة من مهرجان عُمان للعلوم. يسعدني أن زوارنا الشباب والمتحمسين تمكنوا من

تجربة تقنيات الغد والتعرف عليها بطريقة ممتعة وتفاعلية وجذابة في مدينة عُمان شل للمستقبل. إن هذه المشاركة إنما تؤكد مجدداً على التزامنا بالتنمية المستدامة في سلطنة عُمان من خلال رعاية الشباب العُماني في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وعبر دعم مثل هذه الفعاليات الهادفة. إنها خطوة مهمة نحو ضمان أن الجيل القادم من قادة الطاقة مجهزون لتحقيق أهداف الطاقة المستقبلية ".

من جانبه، تحدث الدكتور محمد بن محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل العُمانية للتسويق ش.م.ع.ع: "تتماشى استراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة مع طموح السلطنة بالتنمية الصناعية والاقتصادية المتسارعة تحت مظلة رؤية عمان 2040. وتستند برامج المسؤولية الإجتماعية لدينا على الاستدامة مع التركيز على تنمية الشباب وإلهامهم للاهتمام بمستقبل الطاقة والتنقل. من خلال رعاية مهرجان عُمان للعلوم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، نجحنا في تسليط الضوء على استراتيجيتنا في تطوير النشء من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعرض مختلف الأنشطة المتعلقة بتحول الطاقة "

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عُمان شل

ساهمت شركة شل وبشكل دائم في التنمية والتقدم في عُمان على مدى العقود العديدة الماضية. حيث قدمت الشركة تقنيات وخبرات رائدة في قطاع الطاقة، وتحقيق قيمة ملموسة للمجتمع. تعمل شل في سلطنة عمان في قطاع النفط والغاز، وتنفِّذ مشروعات مشتركة وأنشطة مستقلة بدءًا من البحث والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ووصولًا إلى التجارة والبيع بالتجزئة والطاقات المتجددة. تنفذ شل أيضًا برنامج استثمار مجتمعي واسع النطاق يساهم في التنمية المستدامة للبلاد. شركة شل هي المُشغل لمنقطة الامتياز رقم 10 بعد توقيعها لاتفاقية الامتياز في ديسمبر 2021 والتي أُجيزت بموجب المرسوم السلطاني 12/2022. تنفِّذ شل أيضًا أنشطة الاستكشاف في منطقتيْ الامتياز 42 و 55. تمتلك شل حصة في شركة تنمية نفط عُمان (34٪) ، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (30٪) وشركة شل العُمانية للتسويق (49٪). تمثل هذه الشركات معًا جزءًا كبيرًا من التنمية الاقتصادية في عُمان.

سليمة المسروري

مستشارة الشؤون الإعلامية للشرق الأوسط

قائد فريق التواصل الخارجي

عمان شل

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