· "مستشفى ميدكير للنساء والأطفال" يفوز بسباق تاريخي نحو المستقبل، ويصبح أول مستشفى في الإمارات يتم إطلاقه في عالم الميتافيرس

· مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية تخطط لنشر واسع النطاق لمستشفياتها على الميتافيرس

دبي: أعلنت "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية"، وهي واحدة من أكبر سلاسل الرعاية الصحية في دبي والشارقة، عن إطلاق أول مستشفى لها في عالم الميتافيرس، صباح يوم أمس الثلاثاء، ليصبح بذلك المرفق الطبي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتواجد على الميتافيرس.

وسعياً إلى تحقيق رؤية دبي في أن تصبح وجهة عالمية في مجال الميتافيرس وتماشياً مع "استراتيجية دبي للميتافيرس" التي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو من هذا العام، بادرت كيانات مختلفة ضمن مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك وزارات، إلى الإعلان عن خططها للانضمام إلى العالم الافتراضي الجديد. وانسجاماً مع هذا التوجه، قامت "مستشفى ميدكير للنساء والأطفال" بإبرام اتفاقية شراكة مع "بيو ميتافيرس"BIOMETAVERSE وإضفاء الطابع الرسمي على وجودها الافتراضي الذي انطلق بتاريخ 11 أكتوبر الجاري.

وتهدف منشأة الرعاية الصحية في عالم الميتافيرس، التي تتم استضافتها على سحابة عامة ضمن الحدود الجغرافية لدولة الإمارات، إلى تقديم لمحة عن التجربة الواقعية في "مستشفى ميدكير للنساء والأطفال"، كما ستُستخدم في مبادرات المستشفى الخاصة بالسياحة العلاجية، من خلال منح المرضى المحتملين فرصة الاستمتاع بتجربة بصرية غامرة في مرافق المستشفى، بما يعزز من مستويات الثقة والشفافية.

وبهذه المناسبة، قالت "أليشا موبن"، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "أستر دي إم هيلث كير": "سعداء بالكشف عن أول مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة في عالم الميتافيرس اليوم. سيضع مستشفى ميدكير للنساء والأطفال معايير جديدة لتجارب المريض الافتراضية الغامرة – التي سنعمل على جعلها أكثر جاذبية عبر شبكة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية من خلال إدخال مزيد من التحسينات. نحن في مجموعة أستر دي إم هيلث كير نسعى دوماً لتطوير الخدمات الصحية التي نقدمها عبر تبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتعزيز البروتوكولات العلاجية المبتكرة والالتزام بأعلى معايير الخدمات الطبية، بما يتناسب مع مكانة دولة الإمارات الرائدة على خارطة الصحة العالمية. ويشكّل دخول ميدكير إلى عالم الميتافيرس نقطة الانطلاق في هذا الاتجاه".

وتخطط "ميدكير" خلال الأشهر المقبلة لإطلاق كل من "مستشفى ميدكير الصفا" و"مستشفى ميدكير للعظام والعمود الفقري" على الميتافيرس، بما يعزز من فعالية المنشأة الافتراضية الحالية في الارتقاء بتجارب المرضى الافتراضية.

وبدورها، قالت الدكتورة "شانيلا لايجو"، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "يتمثل هدفنا الرئيسي في تقديم خدمات رعاية صحية فعلية من خلال دمج عملية توفير الاستشارات الآنية عبر فريقنا الذي يضم أكثر من 400 خبير طبي. إننا نتوقع على المدى الطويل أن يتم استبدال خدمات "التطبيب عن بعد" التقليدية بالحاجة إلى توفير تفاعلات افتراضية في الميتافيرس، بما يسمح لمرضانا تلقي خدمات تتسم بقدر أكبر من الواقعية والتعاون".

وتعد "ميدكير" في الوقت الراهن من المزوّدين الرئيسيين في سوق الخدمات الطبية الافتراضية للتطبيب عن بعد، حيث توفر أكثر من 20 ألف استشارة افتراضية سنوياً، بزيادة نسبتها 62 % مقارنة بمطلع عام 2020.

وقال "فينيث بوروشوتامان"، مدير تكنولوجيا المعلومات في مجموعة "أستر دي إم هيلث كير": "أدى تسارع تطور التكنولوجيا إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الرعاية الصحية، حيث تمنح التشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي والرعاية الجراحية الربوتية وتسلسل الجينوم والواقع المعزز والأجهزة القابلة للارتداء، المرضى فرصة متجددة للتمتع بجودة حياة أفضل وعمر أطول"، وأضاف: "إننا الآن ندخل حقبة جديدة لا يقتصر فيها استخدام التكنولوجيا على النظم الإدارية والتطورات الطبية، وإنما يمتد توظيفها ليشمل الارتقاء برحلة المريض الافتراضية، بما يساهم في تحسين عملية صنع القرارات وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية".

وتابع: "قررنا في هذا الصدد إبرام شراكة مع شركة بيو ميتافيرس BIOMETAVERSE لما تتمتع به من سجل حافل بالانجازات وحضور فاعل وتعاون وثيق مع كبريات الشركات على مستوى المنطقة الموجودة في الميتافيرس".

يشار إلى أن مستشفى ميدكير للنساء والأطفال على الميتافيرس سيكون متاحاً في البداية على أساس "الدعوة فقط"، على أن يتم لاحقاً توفير رابط الدخول إليه على موقعنا الالكتروني الرسمي: https://www.medcare.ae، كما سيحظى المرضى بدعم فريق خدمة العملاء لدينا. وتتطلب هذه التجربة الاستعانة بنظارات Occulus أو HoloLens أو أي نظارات واقع افتراضي ذكية أخرى.

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عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة التابعة لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية. وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز، بما في ذلك مستشفى ميدكير متعدد التخصصات في دبي والشارقة ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، بالإضافة إلى 20 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة. وبدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، تتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية. جميع

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية معتمدة من اللجنة المشتركة الدولية، التي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية. كذلك حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات.

ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة من بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على الإرشادات للمرضى بدعمٍ من الممرضات وخبراء التغذية والتأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سوف نتعامل معك بالشكل الأفضل".

لمزيد من المعلومات عن ميدكير، يُرجى زيارة موقع www.medcare.ae أو متابعة حساب @Medcareae على تويتر وإنستجرام.

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