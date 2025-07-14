دبي: لدعم المرضى في إدارة الألم من خلال علاجات آمنة وفعّالة، افتتح مستشفى برجيل للجراحة المتطورة في دبي "مركز برجيل لإدارة الألم التداخلي"، وهو أول مركز متخصص من نوعه في إمارة دبي والإمارات الشمالية، بحضور سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المُشارك لشركة برجيل القابضة، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين.

وقال سفير أحمد: "إن إطلاق هذا المركز يُعزز قدراتنا السريرية، ويؤكد التزامنا بتقديم رعاية متقدمة تُركز على المريض، هدفنا هو ضمان حصول كل فرد يُعاني من ألم مزمن على رعاية متخصصة وفي الوقت المناسب تُمكّنه من حياة أفضل".

إعادة تعريف إدارة الألم

يُقدّم مركز برجيل لإدارة الألم التداخلي، بقيادة الدكتور مانيش راج، أخصائي الطب التداخلي، خدماتٍ متخصصةً في إدارة الألم، تتوافق مع المعايير العالمية، ويُركّز المركز على تحسين حياة المرضى من خلال إدارة الألم من خلال علاجات آمنة وفعّالة، حيث يستخدم الفريق متعدد التخصصات في المركز، الطب التداخلي لتشخيص وعلاج الألم، وتُقلّل هذه الإجراءات قليلة التوغل، المُوجّهة بالصور، من وقت التعافي وتُحسّن نتائج المرضى.

باستخدام نهج يركز على المريض، يجمع المركز خبراء من جراحة العمود الفقري بالمنظار، وتدخلات علاج الألم قليلة التوغل، وطب الألم التداخلي، والعلاج الطبيعي، وعلم الأورام لتقديم رعاية متكاملة وشخصية. يجمع المركز بين الخبرة السريرية العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، ويلعب دورًا محوريًا في تشخيص وعلاج آلام العمود الفقري والمفاصل المزمنة، وآلام السرطان، بالإضافة إلى اضطرابات الأعصاب والجهاز العضلي الهيكلي، ويقدم إجراءات مبتكرة مثل جراحة العمود الفقري بالمنظار، ودمج مفصل العجز الحرقفي، والدمج غير المباشر، والدمج بمساعدة المنظار، ومحفز النخاع الشوكي، والمضخة داخل القراب الشوكي، والعديد من التدخلات المتقدمة الأخرى لعلاج الألم.

وصرح الدكتور مانيش راج، "في المركز، نهدف إلى تقديم رعاية تحويلية تتجاوز مجرد الراحة المؤقتة. ويعتمد نهجنا متعدد التخصصات على أحدث التشخيصات والعلاجات القائمة على الأدلة لتمكين المرضى من استعادة حياتهم الطبيعية، متحررين من قيود الألم المزمن".

علاجات مُوجَّهة ورعاية شخصية

تشمل الحالات التي يُعالجها المركز آلام الظهر والرقبة المزمنة، وعرق النسا، وتضيق العمود الفقري، والانزلاق الغضروفي، وداء القرص التنكسي، والفصال العظمي، ومتلازمة فشل جراحة الظهر، وكسور الفقرات، كما يتلقى المرضى الرعاية اللازمة لاعتلال الأعصاب السكري أو ما بعد الإصابة، والقوباء المنطقية (PHN)، وألم العصب الثلاثي التوائم، ومتلازمة الألم الإقليمي المعقد (CRPS)، والصداع النصفي، وآلام اللفافة العضلية. ويتم التعامل مع السرطان والألم الحشوي، بما في ذلك الانزعاج المرتبط بالورم وآلام البطن أو الحوض المزمنة، من خلال استراتيجيات علاجية مُصممة خصيصًا لكل مريض علي حدة.

يقدم المركز تدخلات متقدمة في علاج الألم، بما في ذلك تحفيز النخاع الشوكي وتحفيز DRG لعلاج متلازمة الألم المزمن المعقد (CRPS) وآلام ما بعد الجراحة، وزرع مضخات داخل القراب الشوكي لتوصيل الأدوية بشكل مُستهدف في حالات السرطان والأمراض المزمنة، والعلاجات التجديدية مثل PRP والعلاج بالتصلب لعلاج الإصابات الرياضية أو هشاشة العظام، كما يوفر المركز حصارًا عصبيًا متخصصًا وحقنًا موجهة بالصور لعلاج آلام المفاصل والصداع النصفي وآلام الحوض والآلام المعقدة.

من خلال التركيز على التدخل المبكر والعلاجات المتكاملة وزيادة فرص الحصول على الرعاية المتخصصة، يسعى المركز إلى تحسين جودة حياة المرضى في جميع أنحاء المنطقة.

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