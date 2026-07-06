الموافقة ستدعم توسّع استخدامات عملة "DDSC" خارج نطاق التسوية المؤسسية، تمهيداً لاعتمادها في تعاملات الدفع لدى الأفراد والتجار والشركات عبر منصات مرخصة مختارة

"DDSC" هي عملة مدعومة بالدرهم الإماراتي تم إصدارها من خلال تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، وتتم تسويتها على شبكة "إيه دي آي تشين"

الإنجاز الجديد يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال الأصول الرقمية المنظمة والبنية التحتية المالية المتقدمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC"، والتي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. وتمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة "DDSC"، حيث ستمهّد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة "DDSC" مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي" (ADI Chain)، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة. ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة "DDSC" قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه، في مؤشرٍ على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية. ورهنًا باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستُتاح عملة "DDSC" عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.

كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات. فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في دولة الإمارات، تتيح عملة " DDSC" التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.

وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة "DDSC" بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية. ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة "DDSC" على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تمثل هذه الموافقة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة "DDSC" على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي. ونؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة."

من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "تتيح هذه الموافقة فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة DDSC عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يساهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً".

بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيريوس انترناشيونال هولدينج": "يمثل حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة "DDSC" على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية. وبتوسيع نطاق استخدام عملة "DDSC" في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي، نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة. وتعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في دولة الإمارات."

يمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة "DDSC"، والذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و"سيريوس" لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع إتاحة DDSC عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن العملة الرقمية المستقرة DDSC

مع تطور أنظمة الدفع، تقدم العملة الرقمية المستقرة "DDSC" نموذجاً منظماً لرموز الدفع المدعومة بالدرهم الإماراتي، مصمماً للاستخدامات العملية في عالمنا اليوم. وتدعم "DDSC" حالات استخدام آمنة وفعالة في مجالات الدفع والتسوية وإدارة عمليات الخزينة، وهي مرتبطة بنسبة 1:1 باحتياطي أصول منفصل يُحتفظ به وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها. كما صُممت لتمكين هياكل معاملات قابلة للبرمجة عبر قنوات مرخّصة، ودعم الاستخدام العملي في البيئات المؤسسية والتجارية وبيئات مختارة موجهة للمستخدمين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://ddsc.ai/

نبذة عن "سيريوس انترناشيونال هولدينج"

شركة سيريوس انترناشيونال هولدينج هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتتميز بموقعها الرائد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تتميز سيريوس انترناشيونال هولدينج برؤيتها لدفع عجلة التغيير الشامل وصياغة مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم في تشكيل قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية الشاملة في عالمنا اليوم.

www.siriusholding.com

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

بنك أبوظبي الأول مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنف على درجة AA-/ AA-/Aa3 من وكالات موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، ويتبوأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) والمعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتيف" (Refinitiv) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حصل البنك على تصنيف ضمن أفضل فئات مخاطر الاستدامة لدى (Sustainalytics) على مستوى البنوك العالمية، مع مستوى مخاطر بيئية واجتماعية منخفض.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com

نبذة عن مؤسسة "إيه دي آي" وشبكة البلوك تشين "إيه دي آي تشين"

مؤسسة "إيه دي آي" هي مؤسسة غير ربحية، تدعم اعتماد بنية تحتية رقمية موثوقة للحكومات والمؤسسات المالية والشركات. وتأسست "إيه دي آي" ضمن منظومة "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، منصة التكنولوجيا التابعة للشركة العالمية القابضة، إحدى أكبر مجموعات الاستثمار في أبوظبي، حيث تساعد المؤسسة الشركات على نقل الأصول والمعاملات والعمليات التجارية الواقعية إلى بيئات رقمية آمنة. وتُعد "إيه دي آي تشين"، وهي شبكة البلوك تشين التي طورتها المؤسسة، محرك التسوية الداعم لأسواق فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتولى معالجة وتسوية المعاملات على نطاق واسع ضمن بيئة واقعية ومنظمة.

ومن خلال مبادرات تشمل المدفوعات الرقمية، والترميز، والهوية، والبنية التحتية المالية، تتعاون المؤسسة مع شركات رائدة، من بينها "بلاك روك" و"ماستركارد" و"إم بيسا" و"فرانكلين تمبلتون"، لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطبيقاته العملية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأنظمة الاقتصادية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، وصفحات المؤسسة على "لينكد إن" و"إكس".

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

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