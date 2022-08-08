· مجموعة أوسع من جهات التأمين الطبي مدرجة لدى المستشفيين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن عودة مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية إلى عملياتهما الاعتيادية ومواصلة تقديم خدمات متخصصة وخدمات رعاية صحية شاملة للمرضى.

يُذكر أن مستشفى الكورنيش هو مستشفى تخصصي رائد في دولة الإمارات للنساء وحديثي الولادة ويقدم خدمات عالية الجودة. وفي الوقت نفسه، تستمر مدينة الشيخ خليفة الطبية في التزامها بتقديم خدمات جراحية وطبية استثنائية للمرضى سواء في المستشفيات أو العيادات الخارجية.

من جهة أخرى، تدرج المستشفيات مجموعة أوسع من جهات التأمين الطبي. ويأتي توسيع التغطية انسجاماً مع رؤية أبوظبي لتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها. وتشمل قائمة جهات التأمين الطبي "ضمان" وAETNA وراك للتأمين الصحي وسلامة وسايكو وإن جي آي وآكسا دبي وإنشورانس هاوس وميت لايف أليكو وعمان للتأمين ووطنية ونكست كير وناشونال لايف وجنرال إنشورانس وأورينت وناس نيورون وآدنيك وسيجنا وشركة قطر للتأمين والعين الأهلية والهلال تكافل وشركة الإمارات للتأمين وتكافل الإمارات.

ويرحب مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية بجميع المرضى بعد العودة إلى العمليات الطبيعية حيث يقدمان خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود المستمرة لقطاع الرعاية الصحية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نجحت في خفض عدد حالات كوفيد-19 التي تتطلب رعاية طبية بشكل كبير.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في صحة: "بصفتنا مؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية، تقع على عاتقنا المسؤولية تجاه أبناء مجتمعنا بتلبية كافة احتياجات الرعاية الصحية لكل مريض. وتشكل عودة مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية إلى عملياتهما المعتادة شهادة قوية على تفاني طاقمنا الطبي في خدمة المرضى. وأنا فخور بالعمل الذي أنجزته الفرق في المستشفيين وأتعهد بمواصلة تزويد مرضانا بأعلى مستوى من جودة الرعاية."

مع انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في دولة الإمارات، يستمر ظهور حالات جديدة حول العالم. وعليه تواصل حكومة الإمارات اتخاذ تدابير احترازية لإبقاء عدد الحالات عند حده الأدنى. وقد تميزت الإمارات بجهودها وإجراءاتها الناجحة والفعالة في هذا الشأن وكانت استجابتها سباقة ورائدة لمواجهة الجائحة العالمية.

وثمّن الكويتي الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في كافة مرافق الرعاية الصحية في الإمارة، موجهاً الدعوة لجميع أفراد المجتمع لمواصلة الوقاية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

إذا رغبتم بحجز موعد في مستشفى الكورنيش أو مدينة الشيخ خليفة الطبية أو أي من المستشفيات والعيادات الرائدة التابعة لمجموعة "صحة"، يمكنكم الاتصال بالرقم 80050 أو زيارة www.seha.ae/. ويمكنكم أيضاً حجز موعد عبر تطبيق "صحة" للهاتف المتحرك أو من خلال الواتس أب على الرقم 024102200.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae