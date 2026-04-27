المدينة المنورة – في خطوة تُعد نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة عن إطلاق أول مركز للعلاج الإشعاعي، ليكون الأول والوحيد من نوعه في المدينة المنورة، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام ويوفر عليهم عناء السفر خارج المنطقة.

يمثل هذا الإطلاق إنجازًا مهمًا يسهم في سد فجوة علاجية طالما واجهها المرضى، الذين كانوا يضطرون سابقًا إلى السفر إلى مدن أخرى للحصول على العلاج الإشعاعي، بما يترتب على ذلك من تحديات صحية ونفسية ومادية على المريض وأسرته.

ويعتمد المركز الجديد على أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي باستخدام جهاز المسرّع الخطي (Varian TrueBeam LINAC)، الذي يتيح توجيه حزم إشعاعية عالية الدقة لاستهداف الأورام السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة. ويُستخدم العلاج الإشعاعي في أكثر من 60% من حالات الأورام، سواء كعلاج أساسي أو تكميلي قبل أو بعد العمليات الجراحية، أو بالتزامن مع العلاج الكيميائي، وهو ما يضمن أعلى مستويات الدقة وتقليل الأعراض الجانبية، مع تقليل عدد الجلسات العلاجية في بعض الحالات.

كما يخدم المركز نطاقًا واسعًا من الحالات، تشمل أورام الثدي، والرئة، والبروستاتا، والدماغ، والرأس والرقبة، إضافة إلى عدد من الأورام الصلبة الأخرى، مما يجعله مركزًا متكاملًا لعلاج الأورام داخل المدينة.

ويضم المركز فريقًا طبيًا متخصصًا في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، يتمتع بخبرات دولية ونهج متعدد التخصصات، حيث يعمل الأطباء بالتعاون مع اختصاصيي الأشعة والجراحة والفيزياء الطبية لوضع خطط علاجية دقيقة ومخصصة لكل مريض، وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وأكد د. نزار خليفة، المدير التنفيذي لمستشفى د. سليمان فقيه بالمدينة، أن إطلاق هذا المركز يعكس التزام مجموعة فقيه للرعاية الصحية بتقديم خدمات طبية متقدمة ومتكاملة، تواكب أعلى المعايير العالمية، وتضع راحة المريض وجودة حياته في مقدمة الأولويات.

وأضاف: "لم يعد مرضى الأورام في المدينة المنورة بحاجة إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج الإشعاعي، إذ أصبح بإمكانهم تلقي رعاية متقدمة وقريبة من منازلهم وذويهم، ضمن بيئة طبية متكاملة تدعم رحلتهم العلاجية بثقة واطمئنان".

وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المرضى ونتائجهم العلاجية.

