تقدّم الرعاية الصحية الشخصية وخدمات الضيافة

افتتاح أول عيادة في مشيرب قلب الدوحة في الربع الأول من عام 2024

الدوحة، قطر : أعلن مستشفى الأمان، منشأة الرعاية الصحية الشخصية والرعاية الوقائية الخاصة، عن عزمه افتتاح عيادة الأمان في مشيرب قلب الدوحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأكثر تطوّرًا لزوّار وسكّان المدينة. وتشمل الخدمات التي تقدمها عيادة الأمان في مشيرب قلب الدوحة الرعاية التي تتمحور حول المريض، بما في ذلك الفحوصات الطبية الشاملة. ومن المقرر افتتاح العيادة الجديدة في الربع الأول من عام 2024.

وستكون عيادة الأمان الجديدة بمثابة امتداد لمهمة مستشفى الأمان المتمثلة في إعادة صياغة تجربة الرعاية الصحية من خلال الجمع بين الخبرة الطبية التي لا تضاهى وخدمات الضيافة التي تتمحور حول المريض. وتصل الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأمان إلى 100 سرير، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والجراحية التي تغطي العديد من التخصصات منها أمراض القلب وطب العيون والتوليد، وغيرها الكثير. ويعتبر مستشفى الأمان أول من انضم إلى شبكة إمبريال الخاصة للرعاية الصحية الدولية المرموقة، والتي تعد جزءًا من مجموعة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، وإحدى مجموعات المستشفيات الأكاديمية الرائدة في المملكة.

وتقع عيادة الأمان الجديدة في شارع سكة الوادي في مشيرب قلب الدوحة، وستضع العيادة الجديدة على ذمة المرضى فريقًا من الاستشاريين ذوي المهارات العالية الذين يتمتعون بخبرة واسعة ومستوى تعليمي متميّز اكتسبوهما من أفضل كليات ومؤسسات الطب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "جونز هوبكينز" (Johns Hopkins) وعيادة كليفلاند (Cleveland Clinic) ومدرسة هارفارد للطب و"عيادة مايو" (Mayo Clinic). وسيتم تجهيز العيادة بأحدث المعدات والتكنولوجيات المبتكرة، مما يضمن حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة.

وبهذه المناسبة، علّق المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، قائلًا: "يسعدنا استضافة منشأة عيادة الأمان الجديدة في مشيرب قلب الدوحة لتقديم تجربة جديدة في مجال الرعاية الصحية الفاخرة لمجتمعنا. تهدف عيادة الأمان إلى تقديم خبرات طبية متميّزة وخدمات ضيافة فاخرة. وذلك يتوافق تمامًا مع رؤيتنا المتمثلة في إنشاء وجهة عصرية لنمط حياة فاخر، تلبي احتياجات المتساكنين والزائرين لدينا. وتعتبر هذه العيادة إضافة مهمة إلى المجموعة الحالية من الشركات والعلامات التجارية المتواجدة لدينا في مشيرب قلب الدوحة، مما يؤكّد سمعة المدينة المرموقة كمركز متميّز للأعمال".

من جانبه، قال أدريان برادي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الأمان: "يسعدنا أن نقدم تجربة مستشفى الأمان الفريدة في مشيرب قلب الدوحة من خلال افتتاح عيادة الأمان. تتمثل مهمتنا في مستشفى الأمان في إعادة صياغة تجربة الرعاية الصحية من خلال الجمع بين أرقى الخدمات الطبية وأفضلها جودة مع خدمات الضيافة الفاخرة والرعاية الشخصية لزوارنا من المرضى وعائلاتهم".

ويؤكّد افتتاح عيادة الأمان التزام مشيرب العقارية بتقديم مرافق فريدة ومميزة لأفراد المجتمع في قطر. وستنضم العيادة الجديدة إلى مجموعة متنوعة من الشركات المتواجدة في المدينة والتي تشهد ازدهارًا في أعمالها بفضل البنية التحتية الذكية والمستدامة، والتكنولوجيا والحلول الذكية الفريدة من نوعها التي توفّرها مشيرب قلب الدوحة.

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