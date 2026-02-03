إشراق للاستثمار وهومانا القابضة المحدودة تشاركان في إصدار الصكوك الإلزامية التحويل بحجم اكتتاب بحد أقصى يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي لكل منهما

المشاركة تعكس ثقة مؤسسية كبيرة بمسيرة تحول سلامة، ورؤيتها طويلة الأجل لترسيخ مكانتها كشركة تأمين تكافلي رائدة في دبي

الإصدار يهدف إلى توفير رأس مال استراتيجي لدعم الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا الجديدة والبنية التحتية وتطوير العلامة التجارية والتوزيع وفرص الاندماج والاستحواذ المستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" عن موافقة مساهميها، خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 30 يناير 2026، على مشاركة مستثمرين استراتيجيين في إصدار الصكوك الإلزامية التحويل في خطوة محورية لتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة ودعم استراتيجيتها التحولية متعددة السنوات.

جاء هذا القرار عقب إصدار نشرة المساهمين بتاريخ 19 سبتمبر 2025 واجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والذي أقر الإطار الشامل لخطة إعادة هيكلة رأس المال بما يدعم تحوّل الشركة واستراتيحية نموها على المدى الطويل.

:وتشارك في إصدار الصكوك الإلزامية التحويل

• شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع)، وهي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي وأسهمها مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و

• شركة هومانا القابضة المحدودة، وهي شركة استثمارية خاصة تم تأسيسها وفقاً لقوانين سوق أبوظبي العالمي.

وتعكس هذه المشاركة التزاماً طويل الأمد بدعم طموحات سلامة في ترسيخ مكانتها كشركة تأمين تكافلي رائدة تتمتع بملاءة مالية قوية، وتركز على تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي والتوسع المنضبط.

وبهذه المناسبة، قال عيسى علي بن سالم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: "تؤكد مشاركة إشراق للاستثمار وهومانا القابضة كمستثمرين استراتيجيين في إصدار الصكوك الإلزامية التحويل على ثقتهما الكبيرة باستراتيجية سلامة وتوجهها المستقبلي. وتبدي الشركتان إيماناً كبيراً برؤيتنا في بناء مجموعة تأمين مرنة وتنافسية في دبي. ويساعدنا دعمهما المستمر في تقوية قاعدة رأس المال، ومواصلة الاستثمار في المواهب والبنية التحتية والحوكمة، وتعزيز حضورنا في السوق بما يحقق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة".

من جانبه، قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة: "يشكّل إصدار الصكوك الإلزامية التحويل ركيزة أساسية في خطة إعادة هيكلة رأس المال واستراتيجية سلامة المستقبلية. كما أن مشاركة مستثمرين رفيعي المستوى – مثل إشراق وهومانا - يؤكد على مصداقية برنامجنا التحولي وقدرتنا على استقطاب رؤوس أموال طويلة الأمد لدعم رؤيتنا. ومع تعزيز ميزانيتنا العمومية، سنعمل على تسريع الاستثمار في كوادرنا البشرية والتقنيات الجديدة ومنصاتنا الرقمية وعلامتنا التجارية وقدراتنا التوزيعية، مع التزامنا التام باستكشاف واغتنام فرص النمو المستقبلية التي تساهم في توسيع نطاق أعمالنا وتحسين ربحيتنا".

