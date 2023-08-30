%20 من مسافري الأعمال في المنطقة يدمجون الأنشطة الترفيهية ضمن رحلات العمل

التوجه الجديد يسهم في تخفيض التكاليف وتعزيز الإنتاجية والعلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مسافر بيزنس، المنصة الرائدة والشاملة في مجال إدارة خدمات السفر للشركات في المنطقة والتابعة لمسافر دوت كوم، عن ارتفاع معدلات سياحة الأعمال والترفيه وتنامي شعبيتها لدى المسافرين، وذلك لكون هذه السياحة توفر خياراً اقتصادياً مجزياً، فضلاً عن تعافي قطاع سفر الشركات من التحديات التي واجهها.ل

وتشير الإحصاءات إلى أن سياحة الأعمال والترفيه شملت 30 إلى 35% من سوق سياحة الأعمال العالمية، ووصلت قيمتها إلى 500 مليار دولار أمريكي (تريليوني درهم إماراتي) في عام 2022، مع توقعات باستمرار هذا المسار التصاعدي بمعدل نمو يبلغ 20% خلال العقد القادم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساشين جادويا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع مسافر دوت كوم ومنصة مسافر بيزنس: "تشهد سياحة الأعمال والترفيه في المنطقة ارتفاعاً لافتاً بعد الأزمة الصحية العالمية، حيث يقوم حوالي 20% من مسافري الأعمال بدمج الأنشطة الترفيهية ضمن رحلات العمل. وتشير التوقعات إلى زيادة هذا الرقم بنسبة 15% خلال الفترة القادمة".

ويحظى هذا التوجه بشعبية كبيرة مؤخراً، حيث يمدد الأفراد رحلات العمل ليوم أو يومين إضافيين لاختبار المزيد من التجارب الترفيهية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الرحلات ستغطي عدداً أكبر من الوجهات ولمدة أطول، ولا سيما مع سعي الشركات الدولية الكبرى إلى اعتماد هذا التوجه بأسرع وقت ممكن، بينما تميل الشركات الصغيرة والمحلية إلى أخذ وقت أكبر لتطبيقه.

ويتراوح متوسط أسعار تذاكر الطيران لرحلات الشركات بين 3,500 و4,000 درهم إماراتي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2024. ويتزايد إقبال الشركات على الرحلات الخارجية بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في دولة الإمارات. وتلبي أبرز وجهات السفر بقصد العمل، مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا، المتطلبات المتنوعة لسفريات الشركات. وتتراوح أسعار التذاكر إلى هذه المناطق بين 5,500 و6,000 درهم إماراتي.

بينما تشهد رحلات رجال الأعمال والدرجة الأولى إقبالاً واسعاً في المشهد المتنامي لسفر الأعمال.

ويستعد قطاع السفر في دولة الإمارات لاستعادة حيويته مع اقتراب الربع الرابع من العام، إذ من المتوقع أن تستقبل الدولة أعداداً متزايدة من الزوار مستفيدة من مجموعة من العوامل مثل الطقس اللطيف وأجندة التجارب والفعاليات المتنوعة، بما فيها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والمعارض الفنية المميزة والمعارض والمؤتمرات الضخمة والعروض الموسيقية الاستثنائية وسباقات الماراثون الحماسية والمهرجانات الشاطئية المفعمة بالحيوية. ويقدم هذا المشهد الغني، إلى جانب المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها مركزاً للشركات العالمية، تجارب فريدة تجمع بين العمل والترفيه، مما يجعل الدولة وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

ويسهم دمج الأنشطة الترفيهية ضمن رحلات الأعمال في تخفيض التكاليف وتعزيز الإنتاجية خلال الاجتماعات والمؤتمرات مع تقوية العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل.

ويتميز قطاع السفر بقيمة كبيرة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنفق دولة الإمارات وحدها ما يزيد على 10 مليارات درهم إماراتي على الطيران، مع تخصيص جزء كبير منها لسفر الأعمال.

واختتم جادويا: "سجلت مسافر بيزنس نمواً كبيراً بنسبة 25% في متوسط قيمة صفقات الشركات متجاوزة مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، مما يؤكد التزامنا بتحسين تجربة العملاء واعتماد الابتكار الرقمي والحصول على معلومات قيّمة حول تفضيلات عملائنا. ونركز على مواصلة هذا الزخم في عام 2023، مستفيدين من سجلنا الحافل بتحقيق وفورات كبيرة للشركات في الشرق الأوسط إلى جانب إنجازنا أكثر من 600 ألف معاملة في عام 2022، حيث نهدف إلى إنجاز حوالي 1.1 مليون معاملة لترسيخ مكانتنا الرائدة في توفير حلول سفر الشركات".

ويؤكد الارتفاع الملحوظ في سفر الأعمال إلى جانب نمو سياحة الأعمال والترفيه، على قوة القطاع ومرونته، مما يساهم في رسم مستقبل مشرق لرحلات العمل والترفيه.

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