تستقطب شركة "ذا لوكس ديفلوبرز" مجموعة كبيرة من المستثمرين ورواد الأعمال من خلال دمج مرافق أعمال متطورة ضمن مشاريعها السكنية الفاخرة.

يجمع مشروع "لامازوني" التابع لشركة "ذا لوكس ديفلوبرز" بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي بين الاحتياجات المهنية وتطلعات نمط الحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلّطت شركة "ذا لوكس ديفلوبرز"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على الطلب المتزايد من المستثمرين ذوي الثروات العالية على المساكن الفاخرة التي تضم مساحات عمل مشتركة متكاملة، حيث يعزى هذا الطلب بشكل رئيسي إلى المستثمرين والمهنيين الباحثين عن بيئات معيشية مرنة وجاهزة للأعمال، مما يُعيد رسم ملامح مشهد العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد أحدث بحث أجرته شركة موردور إنتليجنس هذا الطلب، حيث يُظهر ارتفاعًا كبيرًا في مساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن تنمو قيمة السوق بأكثر من 43% بحلول عام 2029. ونتيجة لذلك، يعمل مطورو المساكن الفاخرة على دمج مرافق الأعمال الحديثة داخل العقارات الراقية، مما يسمح للسكان بالعمل بسلاسة من المنزل دون المساس بالرفاهية.

وبهذه المناسبة علق شوبام أجراوال، رئيس مجلس الإدارة والمالك المشارك لشركة ذا لوكس ديفلوبرز، قائلاً:" يتزايد إقبال المشترين على منازل فاخرة تضم مرافق أعمال واجتماعات ممتازة، لا سيما في مشاريعهم التطويرية في رأس الخيمة، ولطالما ارتبطت المساكن الفاخرة بالترفيه والخصوصية، ومع تنامي العمل عن بُعد وريادة الأعمال العالمية، فقد أصبح المشترون الأثرياء يُعطون الأولوية للمشاريع التي تدعم احتياجاتهم المهنية بقدر ما تُلبي تطلعاتهم في الحياة".

وأضاف أجراوال قائلاً: "لم يعد المستثمرون ينظرون إلى العقارات الفاخرة باعتبارها منازل أو أماكن إقامة لقضاء العطلات فحسب، بل إنهم يريدون مساحات تمكنهم من العمل بكفاءة مع الاستمتاع بأسلوب حياة فائق الفخامة".

هذا وقد أطلقت شركة "ذا لوكس ديفلوبرز" بنجاح مشروعين في جزيرة المرجان، وهما مشروعها السكني الفاخر "أوشيانو" الذي تم بيع جميع وحداته السكنية بالكامل، ومشروع "لامازوني" الذي تم إطلاقه مؤخرًا بتكلفة 2.3 مليار درهم إماراتي.

ويعد هذا الأخير مشروع مفروش بالكامل يجمع بين الفخامة المصممة خصيصًا وأسلوب الحياة العصري والمريح للمستثمرين من أصحاب الثروات العالية من خلال تصميم مساحات تتيح لهم العمل بكفاءة دون المساس بالفخامة.

وأردف أجراوال قائلاً: "لقد صممنا من خلال مشروع لامازوني مساكن فاخرة مفروشة بالكامل تلبي احتياجات جيل جديد من رواد الأعمال العالميين الذين يتوقعون مرافق عمل مشترك فاخرة ضمن مجمعاتهم السكنية الخاصة، بالإضافة إلى المرافق عالمية المستوى، حيث قمنا بتصميم مساحات عمل مشتركة مستوحاة من الطبيعة لخلق بيئة تجمع بين الخصوصية الشخصية وبيئة ريادة الأعمال المزدهرة".

ومع التوسع السريع لمساحات العمل المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت رأس الخيمة وجهةً تجمع بين العمل والترفيه، وهذا ما يُتيح بدوره للمستثمرين ورواد الأعمال فرصةً لاقتناء عقاراتٍ تناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم المهنية.

وقد رسّخت إمارة رأس الخيمة مكانتها كمركز استثماري رائد، إذ تُقدّم مشاريع عقارية راقية مع الحفاظ على بيئة أكثر هدوءًا وخصوصية، ووفقًا لمحللي السوق، فقد ارتفعت الأسعار في الإمارة بنسبة تصل إلى 60%، مدفوعةً بثقة المستثمرين والمشاريع الضخمة القادمة.

من جهته علق سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة ذا لوكس ديفيلوبرز قائلاً:"يتمحور مستقبل العقارات الفاخرة حول بناء منازل لا تقتصر على مجرد مكان للسكن فحسب، بل يجب أن تُلبي جميع جوانب الحياة العصرية، بما في ذلك الأعمال والإنتاجية. ولذلك يُقدم مشروع لامازوني مساحات عمل مُجهزة بالكامل إلى جانب مرافق ترفيهية عالمية المستوى، حيث صُممت مساحات العمل المشتركة المتكاملة في مشروع لامازوني لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال المقيمين ذوي الأفكار المُتشابهة، وأصحاب رؤوس الأموال المُغامرة، والمُبدعين، إذ تم تصميم مساحات العمل المشتركة لدينا لإلهام الأفكار والتعاون المُستقبلي".

وأضاف قائلاً: "لم تعد رأس الخيمة مجرد وجهة لشراء منزل ثانٍ فحسب، بل أصبحت الآن الخيار الأول للمستثمرين العصريين الذين يبحثون عن وجهة عصرية توفر لهم ملاذًا شخصيًا ومركزًا مهنيًا متنوعًا".

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.theluxedevelopers.ae.

نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

نبذة عن المرجان:

مرجان هو المطور الرئيسي لعقار التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي) =، وهو المسؤول عن التطورات الرائدة التي تهدف إلى وضع رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة، حيث تم تكليفه بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية مثل جزيرة المرجان التي ستضيف إلى القدرة التنافسية للإمارة، ويتمثل نهج التخطيط الرئيسي الاستراتيجي في مرجان في الاستفادة من الأصول الطبيعية لإمارة رأس الخيمة وإرساء أسس التوسعات المستقبلية للإمارة. من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي المخطط لها في رأس الخيمة، حيث تجذب مرجان الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين وتضع الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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