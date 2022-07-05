في إطار استراتيجتها لتعزيز الجودة

مسقط: في إطار استراتيجتها للنمو والتي ترتكز إلى تعزيز معايير الجودة وتوفير منتجات طازجة وصحية للسوق المحلي، تعمل شركة مزون للألبان على تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة مزارع الأبقار الحلوب، حيث قامت بتوفير أحدث التقنيات في مجال رعاية الحيوانات والعناية بها.

تحتوي مزرعة الشركة في ولاية السنينية بمحافظة البريمي على مجموعة متكاملة من المرافق المجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن الحصول على منتج طازج عالي الجودة من الحليب الخام، حيث تتضمن هذه المرافق مجموعة من الحظائر المصممة بشكل فريد يضمن استقرار درجات الحرارة على مدار العام عند 25 درجة مئوية، والتي تعتبر مثالية بالنسبة للأبقار.

يقول الدكتور خلفان بن علي الطامسي مدير الدعم في مزرعة مزون: "تتوفر بمزرعتنا عدد 16 حظيرة مجهزة بأحدث التقنيات، تستوعب كل حظيرة 600 بقرة حلوب، إلى جانب الحظائر، يوجد المحلب الآلي المتكامل الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1,000 بقرة في الساعة، والذي يتميز بخط إنتاج آلي معقم دون تدخل بشري خلال مختلف مراحل الحلب. إلى جانب المحلب، يوجد أيضاً مختبر متكامل يشرف على فحص عينات الحليب الطازج للتأكد من جودته العالية قبل إرساله لمرحلة التصنيع.

يضيف الطامسي: "على الجانب الآخر من المزرعة، يوجد مخزن للأعلاف مزود بأحدث المعدات الآلية لخلط الأعلاف والمكملات الغذائية التي تحتاجها الأبقار لنمو صحي متوازن، الأمر الذي ينعكس على جودة الحليب في النهاية. إلى جانب المخزن تقع الحاضنات الخاصة بالعجول، والتي تتولى رعاية العجول الصغيرة وتربيتها بالشكل المطلوب حتى مراحل النمو والتلقيح.

من جانبه، يقول عبدالحميد بن محمد الصارمي، مدير ضبط وضمان الجودة في مزون للألبان: "تعتمد استراتيجتنا في تعزيز حصتنا السوقية على تقديم منتجات عالية الجودة دون أية مدخلات صناعية ضارة بالصحة، الأمر الذي ساهم خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز سمعة الشركة وسط المنافسين بما ينسجم مع تطلعاتنا نحو تعزيز الأمن الغذائي في هذا القطاع عبر شركة محلية بالكامل مثل مزون للألبان".

يذكر أن العمليات التشغيلية للشركة كانت قد بدأت في العام 2019، وخلال هذه الفترة، نما حجم قطيع الأبقار التابع للشركة من 3,400 رأس، إلى ما يزيد عن عشرة آلاف رأس بنهاية مايو 2022، الأمر الذي مكن الشركة من تغطية احتياجات السوق المحلي. كما تخطط الشركة إلى زيادة حجم هذا القطيع إلى 25 ألف رأس بحلول العام 2028 لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي، إلى جانب خطط الشركة للتوسع الإقليمي.

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