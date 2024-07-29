مسقط: أطلقت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني فئتين جديدتين وهما الخدمات المصرفية المتميزة والخدمات المصرفية الحصرية، وذلك تأكيدا على التزامها المستمر بتقديم خدمات وتجارب مصرفية مميزة لعملائها من مختلف الفئات. ويجسد إطلاق هذه الفئات الجديدة حرص مزن للصيرفة الإسلامية على توفير منتجات وخدمات مالية حصرية مصممة لتوفر حلول فريدة ومنافع تقدم قيمة مضافة للعملاء.

واحتفاءً بهذا الإطلاق، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني: "نحرص في مزن للصيرفة الإسلامية على تقديم منتجات مالية تلبي متطلبات العملاء وتتجاوز تطلعاتهم، إذ يتجسد ذلك في جهودنا نحو انتقاء خدماتنا المقدمة بعناية وتقديم حلول جديدة مخصصة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذه الفئات الحصرية، نهدف إلى تقديم خدمات مميزة تثري أسلوب حياة عملائنا".

وأضافت: "في إطار التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مستدامة، سيُتاح لعملاء الخدمات المصرفية المتميزة والخدمات المصرفية الحصرية الحصول على بطاقات الخصم المميزة والصديقة للبيئة ودفاتر شيكات بتصميم فريد، ولا تقتصر منافع هذه البطاقات على الامتيازات الحصرية، بل تقدم أيضا قيمة مضافة ورفاهية عالية".

تهدف الخدمات المصرفية المتميزة إلى تقديم تجربة مصرفية عصرية ومرنة تتيح للعملاء الاستفادة الأمثل من أوقاتهم. وتستهدف الأفراد الذين يبدأ دخلهم من 1000 ريال عماني أو أصحاب الودائع ابتداءً من 10,000 ريال عماني، وتتيح هذه الفئة تقديم تجربة مصرفية مميزة من خلال مجموعة من المزايا والخصومات الحصرية في المتاجر، وأسعاراً خاصة في فنادق مختارة حول العالم من خلال خصومات فنادق فيزا بلاتينيوم.

بينما تركز فئة الخدمات المصرفية الحصرية على تقديم مزايا فريدة للعملاء، حيث تستهدف الأفراد الذين تبلغ رواتبهم 3,000 ريال عماني وأكثر، وأصحاب الودائع التي تبدأ من 30,000 ريال عماني، أو التمويل بقيمة 150,000 ريال عماني وما فوق، كما تشمل المزايا مدير علاقات مخصص في فروع مختارة، وخدمة النقل المجانية من وإلى المطار، والاستفادة من العروض والخصومات الخاصة في تطبيق Visa Platinum Entertainer Xperience. كما سيستمتع العملاء أيضًا بدخول مجاني لأكثر من 1000 صالة مطار حول العالم تصل الى 12 زيارة سنويا، وخصومات وعروض حصرية، وأسعاراً خاصة في فنادق مختارة حول العالم من خلال خصومات فنادق فيزا بلاتينيوم.

لمعرفة المزيد حول منتجات مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني، يرجى التواصل عبر الاتصال بالرقم 24770001 أو زيارة الموقع الرسمي للبنك www.muzn.om، أو زيارة تطبيق الخدمات المصرفية من مزن للصيرفة الإسلامية.

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