مسقط: بهدف فتح آفاق واسعة لأصحاب الأعمال التجارية، أطلقت مزن، نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني، منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة المصمم لمواكبة الاحتياجات المختلفة للشركات. حيث تشهد الأعمال التجارية اليوم العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الاقتصادية، وفي ضوء ذلك ارتفع الطلب على الحلول المالية المرنة والموثوقة أكثر أي وقت مضى، ويعد التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات أداة فاعلة تقدم حلاً شاملاً لتلبية مجموعة مختلفة من المتطلبات المالية للشركات.

يتبنى منتج التمويل لأجل للشركات منهجية الوكالة التي تجمع بين الشفافية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتتضمن المعاملة تعيين العميل كوكيل لإدارة استثمار البنك في الأعمال التشغيلية نيابة عن البنك. ويوفر هذا النمط المبتكر للشركات المرونة المالية اللازمة للتغلب على تحديات التدفق النقدي والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وتحسين رأس المال العامل، إذ صمم المنتج خصيصًا كحل لرأس المال العامل قصير الأجل لقطاع الشركات، وهو يلبي الحاجة إلى السيولة النقدية، وشراء المواد الخام، ودفع الفواتير، وتمويل المقاولين، وغير ذلك.

وفي حديثها حول المنتج التمويلي الجديد، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال التجارية خلال الوقت الحالي، يأتي منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليتجاوز التمويل التقليدي حيث يعد أداة مالية إستراتيجية صُممت بعناية لتلبي الاحتياجات المختلفة للشركات من خلال التغلب على تحديات رأس المال العامل قصيرة الأجل أو قيادة الاستثمارات الإستراتيجية. وصُمم التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليرفع مستوى المرونة المالية، ويقدم الدعم لأهداف النمو لعملائنا من الشركات.حيث لا تقتصر مساعينا على تقديم منتجات تمويل فقط، بل نهدف أيضا إلى تكوين شراكات تمكن الأعمال التجارية من النمو في السوق باقتدار".

يستهدف التمويل لأجل بالوكالة للشركات العملاء الجدد والحاليين في البنك والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس هذا المنتج التزام البنك بتقديم حلول تواكب المستقبل وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع تطور الأعمال التجارية، يظل البنك الوطني العماني ثابتًا في دعم التطلعات المالية للعملاء، مما يعزز مكانته كشريك موثوق به في تمويل الشركات.

وانطلاقا من التزامها الراسخ بمبادئها تستمر مزن للصيرفة الإسلامية في إرساء معايير يحتذى بها لتجربة العملاء من خلال خدماتها السهلة والفريدة، حيث عززت من مكانتها في القطاع عبر توسيع محفظة منتجاتها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

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