مسقط: تأكيدا على التزامها بإيجاد قيمة مضافة لعملائها وتوفير الحماية المالية لهم، وقعت مزن، نافذة الصيرفة الإسلامية لدى البنك الوطني العماني، مذكرة تفاهم مع شركة تكافل عُمان لتقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين التكافلي التي صُممت بهدف توفير أعلى درجات الحماية للعملاء. ويهدف هذا التعاون بين مزن وتكافل عُمان إلى تحقيق الاستفادة المثلى من خبرات الجهتين وتوظيفها في إيجاد منتجات تلبي تطلعات العملاء وتساهم في ترسيخ مكانة المؤسستين في السوق.

وحول ذلك، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "نفخر في مزن بتقديم أحدث منتجاتنا للتأمين التكافلي والتي تعد إضافة نوعية إلى قائمة المنتجات المميزة التي نوفرها، حيث تؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتقديم حلول فاعلة وشاملة لعملائنا الكرام. ونسعى دوما في مزن نحو تمكين عملائنا إذ ينعكس ذلك جليا في منتجات التأمين التكافلي التي نوفرها. وعبر المنتجات المبتكرة التي تقدمها تكافل عمان، فإن جهودنا لا تقتصر على توفير الحماية المالية لعملائنا فقط، بل نساهم أيضًا بفاعلية في تعزيز رفاهيتهم وتأمين مستقبلهم".

ومن ضمن منتجات التكافل التي تقدمها مزن بالتعاون مع تكافل عُمان والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، هي خطة صحتي بلاس، وخطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة وتأمين تكافل للسيارات. وتقدم خطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة تغطية سفر مجانية للعائلة، ما يضمن راحة البال والاستقرار المالي أثناء السفر.

وصممت هذه المنتجات الشاملة بهدف توفير الحماية للعملاء وعائلاتهم وأيضا ضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة. وعبر تركيزها على التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تقدم هذه الخطط حلولاً مالية شاملة تنسجم مع قيم وتوجهات العملاء، ما يعكس التزام مزن وتكافل عمان في تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ومن جانبه قال حسن بن علي الأنصاري، المدير المالي لتكافل عمان:" سُعدنا بالتعاون مع مزن للصيرفة الإسلامية، وتوفير منتجات حلول تأمينية تستهدف مختلف العملاء وتواكب تطلعاتهم، وتجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم حلول شاملة ومتوافقة مع مبادئ العملاء، وفي تكافل عمان نؤمن بأهمية تأمين مستقبل العملاء، وحماية أحلامهم، ليمضوا قدما في حياتهم بأمان".

ويشار إلى أنه خلال الأعوام المنصرمة شهدت منتجات التأمين التكافلي اقبالا متزايدا مدفوعًا بتوسع مطرد لشبكة البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية. وتأتي مزن، نافذة الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك الوطني العماني، على رأس هذا التحول حيث لعبت دوراً محورياً في توسيع منتجات التأمين التكافلي، إذ أن التزام مزن بالابتكار وإيجاد الحلول التي تركز على العملاء عززت من مكانتها في هذا القطاع.

ويشار إلى أن مزن تعد أول نافذة مرخصة للصيرفة الإسلامية في عُمان، ومنذ تأسيسها تلتزم مزن بحماية عملائها عبر مجموعة واسعة من منتجات التأمين التكافلي. ولمعرفة المزيد حول منتجات وخدمات مزن يمكنكم الاتصال على 24770001، أو زيارة أقرب فرع لكم.

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