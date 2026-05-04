أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «مزايا»، برنامج العضوية الذي تديره شركة نيرفانا للسفر والسياحة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «الأنصاري للصرافة»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إتاحة امتيازات مالية حصرية لأعضاء البرنامج في مختلف أنحاء الدولة.

وبموجب هذه الشراكة، سيستفيد أعضاء «مزايا» من خصم بنسبة 50% على البطاقات المدفوعة مسبقاً، ما يعزز القيمة اليومية التي يقدمها البرنامج للأعضاء، ويوسّع نطاق الامتيازات لتشمل الخدمات المالية الأساسية. كما تعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً بتقديم حلول فعّالة ذات أثر ملموس تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز تكامل الخدمات الأساسية ضمن منظومة «مزايا».

ومع توسيع نطاق الامتيازات التي يتيحها البرنامج لتشمل قطاع الخدمات المالية، تواصل «مزايا» ترسيخ مكانتها كمنصة عضوية متكاملة قائمة على تقديم قيمة حقيقية للأعضاء. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق البرنامج بما يتجاوز امتيازات أسلوب الحياة، ليعزز مكانته كمنظومة متكاملة تربط الأعضاء بخدمات عملية ومتكررة الاستخدام تدعم احتياجاتهم اليومية.

وبهذه المناسبة، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: "نؤمن في الأنصاري للصرافة بأن إتاحة الخدمات المالية تلعب دوراً أساسياً في دعم المجتمعات وتعزيز الشمول المالي. وتمثل شراكتنا مع «مزايا» خطوة مهمة نحو تسهيل الوصول إلى الحلول المالية عبر منصة عضوية موثوقة. ومن خلال التعاون مع برنامج يضع الأسرة في قلب قيمه، نسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى خدماتنا وتعميق تواصلنا مع مجتمع واسع من الأعضاء. ونتطلع إلى العمل مع «مزايا» لتقديم تجربة سلسة ومجزية للأعضاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: "في «مزايا»، نحرص على أن تقوم عضويتنا على دعم الأسرة أولاً. وتعزز شراكتنا مع الأنصاري للصرافة قدرتنا على تقديم امتيازات عملية ذات قيمة حقيقية تسهم في دعم الحياة اليومية للأعضاء. كما تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا لبناء منظومة عضوية متكاملة تضع رفاه الأسرة في صميم أولوياتها، وتوفر قيمة مستدامة وطويلة الأمد لأعضائنا."



وتعكس هذه الاتفاقية تعاوناً أوسع يجمع بين قطاعي العضويات والخدمات المالية ضمن إطار قيمة موحّد. ومن خلال توظيف الخبرات والقدرات لدى الجانبين، يسعى الطرفان إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ تفاعل الأعضاء، والمساهمة في تطوير منظومة امتيازات أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول مزايا

«مزايا» هو برنامج عضوية للادخار والدخول المجاني تديره شركة نيرفانا للسفر والسياحة، ويهدف إلى إتاحة امتيازات ذات قيمة مضافة للأعضاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم البرنامج شبكة متنامية من الشركاء الاستراتيجيين في مجالات الترفيه والضيافة والتجزئة وأسلوب الحياة والخدمات الأساسية، بما يوفّر للأعضاء امتيازات حصرية تعزز تجاربهم اليومية.

ومع التوسع المستمر في شبكة شركائه، يواصل برنامج «مزايا» تعزيز تفاعل الأعضاء، وتعزيز فرص الوصول إلى خدمات عالية الجودة، من خلال منصة عضوية متكاملة تجمع بين امتيازات أسلوب الحياة والفوائد المالية والخدمية العملية.

حول نيرفانا للسفر والسياحة

تأسست شركة نيرفانا للسفر والسياحة عام 2007 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة رائدة في إدارة خدمات السفر تقدم حلولاً متكاملة للعملاء على المستويين الإقليمي والدولي. وتشمل خدماتها إدارة السفر للشركات والأفراد، وخدمات إصدار التأشيرات، والكونسيرج، وتنظيم الفعاليات، إلى جانب تصميم تجارب سفر مخصصة لعملاء من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

ومع تركيزها المستمر على التميز في تقديم الخدمات وبناء الشراكات الاستراتيجية، تواصل نيرفانا للسفر والسياحة تطوير مبادراتها وتوسيع نطاق خدماتها القائمة على تقديم قيمة مضافة، بما في ذلك برنامج العضوية «مزايا».

حول الأنصاري للصرافة

تعد «الأنصاري للصرافة»، التابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحويل الأموال الشخصية وصرف العملات الأجنبية. وقد تأسست عام 1966 وتخضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتدير أكثر من 280 فرعاً ويعمل لديها أكثر من 4,000 موظف من جنسيات متعددة.

وتستحوذ الشركة على نحو 40% من سوق التحويلات المالية في الدولة، وتجمع بين بنية تحتية واسعة وابتكار رقمي متقدم، بما في ذلك تطبيق الأنصاري للصرافة الحائز على جوائز ومحفظة رقمية متطورة. ويتم تنفيذ أكثر من 25% من التحويلات عبر القنوات الذكية، ما يعكس ريادة الشركة في حلول التحويلات الرقمية والتزامها بدعم الشمول المالي.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alansariexchange.com.

