دبي - مايو 2024: أعلنت مجموعة "مروج جلوريا" لإدارة الفنادق والمنتجعات افتتاح فندق "خالدية بالاس دبي" بالتزامن مع انعقاد سوق السفر العربي في دبي.

والفندق الجديد من فئة الخمس نجوم، ويضيف 311 غرفة جديدة للطاقة الفندقية بالإمارة، بما فيها أجنحة ملكية وأجنحة للعائلات وشققا فندقية.

ويتميز الفندق بموقعه بوسط منطقة ديرة في دبي، كما يتميز بالغرف الواسعة، والمطاعم المتنوعة، وغرف الألعاب للاطفال، وكذلك مرافق ترفيه.

افتتح الفندق سعادة عبد الجليل البلوكي العضو المنتدب للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد ال نهيان المالكة لفندق الخالدية بالاس دبي والدكتور احمد منصور الرئيس التنفيذي للدائرة الخاصة، بادارة شركة "مروج جلوريا".

ويقع فندق الخالدية بالاس، الذي تديره مجموعة "جلوريا ومروج جلوريا"، بالقرب من مطار دبي الدولي، ويستقبل المسافرين من رواد الأعمال والسائحين، ويتيح للنزلاء الاستمتاع بتواجدهم بالقرب من معالم دبي التراثية، ومحطة المترو، متحف المستقبل، وسوق ديرة الحيوي، بالإضافة إلى "دبي مول"، وغيرها من المعالم أخرى.

وأكد انطوان الصايغ الرئيس لشركة جلوريا لإدارة الفنادق والمنتجعات ان افتتاح فندق الخالدية بالاس هو إضافة فعلية في عالم الضيافة المتميزة بإمارة دبي ونحن نسعى دائما لتقديم كل ما هو أفضل للاسرة ورجال الأعمال والسائحين.

وقال محمد إقبال، المدير العام للفندق: "خالدية بالاس" احد مشاريع جلوريا للضيافة، ويتميز بالمرافق الترفيهية المتعددة التي تستهدف جميع الأعمار وافراد العائلات.

وأضاف: متفائلون بأن الفندق سيصبح وجهة مفضلة للسياح والمقيمين في الفترة المقبلة.

ويُقدم الفندق مجموعة واسعة من الخدمات التي تستهدف رجال الاعمال والسائحين والعائلات والمقيمين، ومنها المطاعم المميزة، وخدمة طلب الطعام المستمرة، وردهة استقبال راقية بالإضافة إلى مقهى بجانب المسبح، فضلاً عن قاعات للاجتماعات ومجموعة من المتاجر المختارة.

ويضم الفندق مركزا للياقة البدنية ومنتجع صحي متطور، ونادي للاطفال إلى جانب تصميم فريد للمسبح ومساحة مخصصة للألعاب.

من جهه أخرى، تم تصميم مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة لتلبية تفضيلات واحتياجات الزوار المتنوعة، لتشمل هذه الخيارات، غرف الديلوكس المريحة، والأجنحة المميزة، وأجنحة العائلات، والأجنحة التنفيذية، بالإضافة إلى الأجنحة التي تحتوي على غرفة نوم واحدة، والأجنحة الملكية وشقق فندقية تحتوي على غرفة، وغرفتين معيشة ومطبخ مجهز للإقامة طويلة الامد.

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