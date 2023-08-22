مرني تعتمد نهج التكنولوجيا في تقديم خدمات النقل والمساعدة لعملاء تكافل الراجحي طوال فترة سريان تأمينهم

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة الخدمات اللوجستية وخدمات المركبات القائمة على التكنولوجيا، مرني، وشركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية شراكة واسعة النطاق من أجل تقديم حزمة خدمات متميزة لعملاء تكافل الراجحي طوال فترة سريان تأمينهم.

تنص الاتفاقية على توفير شركة مرني على مجموعة واسعة من خدمات المركبات لجميع عملاء تكافل الراجحي من خلال منصتها التكنولوجية الرائدة وشراكاتها المتميزة في القطاع. وتشمل هذه الخدمات:

خدمة المساعدة على الطريق – تتيح مرني هذه الخدمة لكافة عملاء تكافل الراجحي، وتشمل معالجة أعطال البطاريات والتزود بالوقود ومعالجة أعطال الإطارات ومشاكل أقفال المركبات بالإضافة إلى خدمات سحب المركبات​​.

​​​​​خدمات الحل الشامل للحوادث– توفر مرني هذه الخدمة لكافة عملاء التأمين الشامل لدى تكافل الراجحي، وتشمل هذه الخدمة توفير سائق خاص من موقع الحادث وسحب المركبة لتقدير أضرارها وإيصالها الى مركز الإصلاح، ومن ثم إعادتها الى منزل العميل بعد اكتمال عمليات الإصلاح.

إدارة مطالبات التأمين دون أي تحمل نقدي – وتشمل عملية تسوية المطالبات بشكل كامل من تسجيل وإدارة ومتابعة إنجازها؛ بالإضافة الى متابعة وتقييم كفاءة الأداء وفق إدارة البيانات بأسلوب متخصص، الأمر الذي يساهم في تسريع عملية التفويض والتسوية. كما تشمل الخدمة التنسيق مع موفري خدمات إصلاح المركبات نيابة عن شركة تكافل الراجحي.

​​​مزاد مرني – يتيح خيار بيع وشراء المركبات من خلال منصة مزاد مرني الإلكترونية حيث يقوم مرني بعرض مركبات الراجحي تكافل بغرض بيعها مما يسهم في زيادة عوائد الشركة.

​​مركز مرني لإصلاح المركبات – إصلاح المركبات وفق أعلى معايير السلامة وأحدث التقنيات.

خدمات نهاية عمر المركبة: تقدم مرني هذه الخدمة لإنهاء حياة جميع المركبات غير الصالحة للقيادة مع ضمان الاستفادة من القطع الصالحة وإعادة تدوير الزيوت والقطع القابلة لإعادة التدوير، ويتم استخدام أحدث التقنيات وفق أعلى المعايير من أجل الحفاظ على البيئة ولضمان السلامة المرورية على الطرق.

​​​وتعليقًا على الاتفاقية، قال شهيل الشهيل، المدير الإداري لدى شركة مرني: "تواصل تكافل الراجحي ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التأمين من خلال هذه الاتفاقية. بتقديم مجموعة من حلولنا التكنولوجية لعملائها، فهي تقدم مساعدتها للأفراد والمنظمات في إدارة جميع احتياجاتهم المتعلقة بالتأمين على المركبات والحوادث وخدمات المساعدة على الطريق - من الشراء إلى القيادة إلى البيع"

من جانبه قال أحمد الكناني الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات "إن شراكتنا مع مرني تعكس التزامنا في ترسيخ دورنا القيادي في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، من خلال تبني الحلول التكنولوجية المتطورة في القطاع. ومما لا شك فيه، فإن تعزيز كفاءة عملية تسوية المطالبات سوف تساهم في تعظيم القيمة لعملائنا."

تأسست مرني في العام 2015، وهي شركة تكنولوجية تركز على تحقيق التحول في قطاع خدمات المركبات وجعله أكثر استدامة، في المملكة العربية السعودية وخارجها. تساهم مجموعة الحلول المتخصصة التي توفرها الشركة للأفراد والشركات في تبسيط إدارة جميع احتياجاتهم المتعلقة بالمركبات - من الشراء إلى تحقيق السلامة المرورية في القيادة بالإضافة إلى البيع ​​وإعادة التدوير. وقد تجاوز عدد ​​المشتركين في خدمات الشركة أكثر من 1.2 مليون خلال العام الحالي. وتملك مرني شبكة واسعة تشمل 30 شركة تأمين وتأجير سيارات، مما يدعم أهداف قطاع المركبات في تحقيق الاستدامة وتعزيز السلامة المرورية من خلال قيادة مركبات آمنة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، والتي قدمتها وزارة النقل وبرنامج تطوير القطاع المالي. والتي تنص على الحد من الحوادث وزيادة التغطية التأمينية.

تهدف تكافل الراجحي إلى إعادة تشكيل قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير الحماية لعملائها من خلال حلول موثوقة ومبتكرة ومنخفضة التكلفة ومتوافقة أيضًا مع الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات التأمين المبتكرة والتي تتضمن تأمين المركبات والسفر والـتأمين ضد الأخطاء الطبية، والحوادث الشخصية وتأمين الحياة الإسلامي وتأمين المنازل.

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