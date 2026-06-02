أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، ينظم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، وياس مارينا، فعالية ترفيهية وتعليمية يوم الجمعة الموافق 5 يونيو، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وسيحظى ضيوف ياس مارينا بالفرصة للتعرف عن قرب على منظومة الإنقاذ المتقدمة التابعة للمركز، والتي تضم مركبة إنقاذ مجهزة، وشاحنة دعم، ودراجة مائية، إلى جانب لقاء خبراء المركز للاطلاع على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الوسائل في دعم عمليات إنقاذ الأحياء البحرية والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وفي إطار التزام المركز بتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، سيشارك طلاب من مختلف مدارس الدار في هذه الفعالية، حيث سيقدم خبراء مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ على مدار اليوم سلسلة من الجلسات التفاعلية والتثقيفية التي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأحياء البحرية، وتعرف الضيوف على الدور الذي يمكنهم القيام به لدعم جهود إنقاذ الأحياء البحرية وحماية النظم البيئية البحرية.

كما سيكون العائلات والأطفال على موعد مع لقاءات مميزة مع شخصية بقرة البحر المحبوبة "سكينة" من "سي وورلد أبوظبي"، إلى جانب مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي ستقام على مدار اليوم، لتوفر للضيوف تجربة ترفيهية وتعليمية تجمع بين المتعة والتعرّف إلى عالم الأحياء البحرية.

وستتواصل الفعاليات يوم 8 يونيو احتفاءً باليوم العالمي للمحيط، من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية التي ستقام في "سي وورلد أبوظبي" ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، حيث سيتمكن للضيوف من استكشاف محطات تعليمية تفاعلية تسلط الضوء على النظم البيئية البحرية، بما في ذلك غابات القرم، ومروج الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية وغيرها، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري الغني الذي تزخر به المنطقة.

للتسجيل وحجز الأماكن لحضور فعالية اليوم العالمي للبيئة في ياس مارينا، يرجى زيارة: https://www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescue/world-environment-day

ولحجز جولة إرشادية في مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، يرجى زيارة:

https://www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescue/guided-tour

نبذة عن مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس، أبوظبي

يعتبر مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أكبر مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة، ويعمل كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية. يهدف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ إلى البناء على الإرث العريق الذي تتمتع به "سي وورلد" التي تعتبر من أكبر المؤسسات المعنية بإنقاذ الأحياء البحرية في العالم، وتسخير معرفتها الواسعة وخبرتها الطويلة التي تمتد 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يُعد كل من سي وورلد أبوظبي ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أول منشأتين في المنطقة تحصلان على اعتماد "جلوبال هيومين"، أكبر جهة عالمية معنية باعتماد معايير الرفق بالحيوان، بالاضافة لحصولهم على اعتماد رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية ((AZA .ويوظف مركز ياس سي وورلد للبحوث والانقاذ نخبة من العلماء والأطباء وخبراء انقاذ الحياة البحرية ومسؤولي التوعية والتثقيف الذين يتعاونون مع المنظمات البيئية والهيئات التشريعية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الجهود طويلة الأمد لإنقاذ الحياة البحرية والحفاظ عليها في المنطقة.

مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ هو مرفق مخصص للعلوم البحرية مجهز بأحدث المعدات المخصصة بالبحث والإنقاذ وإعادة التأهيل، إلى جانب التعليم ونشر الوعي والمعرفة. يجمع المركز بين أحدث المختبرات البحثية والتي تشمل مرفقاً خاصاً لتربية الأحياء المائية، ومستشفى بيطري، ومركز تشريح مشترك، وأحواض إنقاذ، بالإضافة إلى أساطيل وعيادة إنقاذ متنوعة لتقديم رعاية متخصصة للحيوانات التي يتم إنقاذها ودفع جهود الحفاظ على البيئة البحرية. يضم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أيضاً قاعات وفصول دراسية عالية التقنية لتسهيل نقل المعرفة وإلهام الجيل القادم من العلماء والخبراء المتخصصين بعلوم الحياة البحرية.

وتسعى "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" إلى إلهام الجيل القادم من رواد حماية الحياة البحرية من خلال مبادرة "زيارتكم تدعم مهمتنا"، حيث تُسهم كل تذكرة دخول يتم شراؤها بشكل مباشر في دعم الجهود المستمرة التي يبذلها "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" لحماية الأحياء البحرية والحفاظ عليها.

يقع المركز على جزيرة ياس أبوظبي، وتم تطويره من قبل ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي و يونايتد باركس آند ريزورتس. ومنذ افتتاحه، تتولى ميرال إكسبيرينسز تشغيل وإدارة المركز، وهي شركة تابعة لميرال، والمشغل الرائد لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية والثقافية العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescue

