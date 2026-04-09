استقبل ​​ سعادة مقصود كروز، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، وفد من مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، لبحث التعاون البحثي المشترك وتطوير آليات البحث العلمي. وفي إطار ذلك تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية المتخصصة، حيث ركزت المناقشات على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الإنتاج العلمي وتطويره، بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في النشر الأكاديمي وإبراز المخرجات البحثية في المكتبات والمنصات العلمية الدولية.

كما تناول اللقاء نقاشًا معمّقًا عن سبل مواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي يشهدها العالم اليوم وأهمية بناء برامج أكاديمية وتوعوية لمكافحة التطرف عبر أسس علمية وبحثية موثقة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في إصدار الدراسات والمجلات العلمية المحكمة، لإبراز الدور الحيوي الذي تختص به المؤسسات البحثية في صياغة خطاب علمي رصين يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التعايش السلمي، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر وعيًا وانفتاحًا، ويعزز من حضور الإنتاج البحثي العربي في المحافل الدولية، ويسهم في ترسيخ دور المؤسسات البحثية في دعم السياسات القائمة على الأدلة العلمية.

في ختام الزيارة أهدى وفد مركز باحثي الإمارات لسعادته نسخة من المجلة الدولية لدراسات الحضارات وعلوم التسامح، ونسخة من مخرجات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، تعبيرًا عن امتنانه لهذه الزيارة، وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير مبادرات نوعية تُرسّخ دولة الإمارات مكانتها كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش السلمي.

#بياناتشركات