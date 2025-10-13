الامارات العربية المتحدة – القاهرة - رأس الخيمة – وقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم على هامش فعاليات معرض تراثنا 2025 بالقاهرة ، اتفاقية تعاون مُشتركة مع أكبر المكاتب القانونية بالقاهرة القشيري وراشد ورياض للمحاماة والاستشارات القانونية ، ومثل المركز الأمين العام المستشار القانوني ابراهيم شوقي جوهر ، وعن الطرف الثاني الدكتور المستشار طارق فؤاد رياض ، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي ، رئيس غرفة التجارة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، ويوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب .

واحتوت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وان يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير ، وفقاً لقواعد وإجراءات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين والخبراء ، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما مستقبلاً خلال سريان الاتفاقية المبرمة بينهما .

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، حرص المركز على عقد اللقاءات وإبرام الاتفاقيات المثمرة ، مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي ، فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية ، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في إمارة رأس الخيمة ، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة ، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.

فيما اشار الدكتور المستشار طارق فؤاد رياض ، بأن هذه الاتفاقية تأتي من قناعة الطرفين بأهمية التعاون ، وتأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات ، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو و الازدهار للإقتصاد ، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة الى مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم .

