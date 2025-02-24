دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي، على شهادة برنامج جرين جلوب المشهور عالميًا، وذلك لالتزامه بالممارسات التشغيلية المستدامة وبرامج التدريب الإداري، ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الانبعاثات الكربونية الصافية.

كما حصل مركز المعارض والاجتماعات الحاصل على شهادة LEED للريادة في الطاقة والتصميم البيئي، على شهادة GCC للاستدامة بعد عمليات تدقيق صارمة ومكثفة ومستقلة أجرتها شركة فارنك للاستشارات المستدامة الشريك المفضل لشركة جرين جلوب في الشرق الأوسط، ومقرها دبي.

هذا ويعتبر مركز دبي للمعارض واحدًا من عدد قليل من المراكز في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على جائزة GCC للاستدامة، حيث امتثل مركز دبي للمعارض خلال عملية التدقيق والتقييم الشاملة، لأكثر من 380 مؤشرًا صارمًا للاستدامة، وحصل على تصنيف 90% من خلال مجموعة من المبادرات والتدريبات العملية الصديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة قالت منى النهدي، رئيسة قسم الاستدامة والاستشارات لدى شركة فارنك: "تؤكد هذه الجائزة التزامهم بالعمل بطريقة مستدامة، وتسلط الضوء بالطبع على دعمهم لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

وفيما يتعلق بعملياته وأنظمته التشغيلية، فقد قام مركز دبي للمعارض بمواكبة استراتيجيات متعددة لتحقيق أقصى قدر ممكن من تخفيض الأحمال الحرارية والمائية، في جميع أنحاء بيئته الداخلية.

بدوره قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "في مركز دبي التجاري العالمي، تشكل الاستدامة جوهر عملياتنا، لذ فإن حصول مركز دبي التجاري العالمي على شهادة جرين جلوب هو شهادة على التزامنا المستمر بالممارسات المسؤولة بيئيًا والحلول المبتكرة التي تقلل من بصمتنا الكربونية، حيث نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق لتعزيز أدائنا البيئي من خلال تبني التقنيات الموفرة للطاقة إلى إدارة النفايات والمشتريات المستدامة، إذ يعزز هذا التقدير توافقنا مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للصفر الصافي بحلول عام 2050، ونظل ملتزمين بدفع عجلة التغيير الإيجابي داخل صناعة الفعاليات والمعارض".

وتتضمن المبادرات التكنولوجية اعتماد نظام السقف ذي اللحامات الدائمة والذي يتكون من عدة طبقات مختلفة مثل الألياف الزجاجية المعاد تدويرها وفجوات الهواء، حيث تساعد هذه المواد في تقليل كمية الحرارة التي تمر عبر لوحة السقف.

ويساهم الفصل في التخلص من ناقلة النفايات إلى مكبات النفايات، حيث قام مركز دبي للمعارض بتثبيت نظم فصل النفايات ثلاثية الأبعاد في القاعة العامة وقاعات الاجتماعات والمناطق الخلفية للمركز.

بالإضافة إلى ذلك، عمل مركز دبي للمعارض على تقليل وتقليص استخدام مواد التغليف بشكل فعال، كما قلل مركز دبي للمعارض من اعتماده على ورق التغليف وغيره من المواد غير المستدامة، حيث يتم تشجيع الموردين على استعادة مواد التغليف واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

وقد تم تركيب جميع صنابير المياه والحنفيات ورؤوس الدش مع أجهزة تهوية وأجهزة استشعار الحركة لتقليل هدر المياه، مما أدى إلى توفير كبير في المياه، كما يعمل مركز دبي للمعارض بشكل نشط مع الموردين الذين يستخدمون الوقود الحيوي في المركبات.

أحد المعايير الرئيسية التي يجب على جرين جلوب الالتزام بها هو تقديم برنامج تدريبي محدد يساعد الموظفين على فهم دورهم في إدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والثقافية والصحية والسلامة، حيث يكرس مركز دبي التجاري العالمي نفسه لنمو وتطوير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أظهر نجاحًا كبيرًا في استقطاب ورعاية المواهب المحلية.

ويدير مركز دبي التجاري العالمي برنامج تدريب إداري في دولة الإمارات العربية المتحدة (Lami3)، والذي يزود مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حديثي التخرج بالمهارات التجارية الأساسية على مدار عامين، ويستثمر في التطوير المهني لهؤلاء القادة المستقبليين في جميع وحدات الأعمال، ويزودهم بالمهارات الأساسية المطلوبة للنجاح. ويشمل ذلك المشاركة في برنامج تطوير الإدارة في جامعة IESE في إسبانيا.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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