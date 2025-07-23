القرقاوي: نلتزم بدعم استمرارية إرث الشركات العائلية لتعزيز مساهمتها الفاعلة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أحدث جلسة ضمن "سلسلة الحوكمة" بحضور 21 ممثلاً من الشركات العائلية، وتم خلالها استعراض آليات هيكلة نماذج متكاملة لإرث الشركات العائلية بما يدعم استدامة نموها على المدى الطويل.

وقدمت الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، آليات عملية تمكّن الشركات العائلية من التخطيط لمستقبلها، بما في ذلك إنشاء هياكل إدارية وقانونية ملائمة لضمان سلاسة التعاقب القيادي واستمرارية الأعمال. كما تم استعراض دراسات حالة واقعية حول استراتيجيات دعمت ترسيخ الإرث المؤسسي في الشركات العائلية، مع التركيز على الأدوات التي تعزز الاستمرارية والنمو عبر الأجيال المتعاقبة.

وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة، قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "نلتزم بدعم استمرارية إرث الشركات العائلية لتعزيز دورها الفاعل في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك من خلال المساهمة في تطوير منظومات الحوكمة والإدارة وتخطيط التعاقب القيادي، بما يتكامل مع مسيرة النجاحات التي حققتها هذه الشركات، ويساهم في تحويل الإرث العريق إلى قوة دافعة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً".

وتأتي سلسلة الحوكمة في إطار جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تتضمن سلسلة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها.

وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها.

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