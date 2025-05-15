دبي_ نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، اليوم أحدث ندوات "سلسلة الحوكمة"، وتم خلالها استعراض تجربة عالمية ناجحة لتعزيز النمو المستدام عبر الأجيال للشركات العائلية وذلك بمشاركة 35 من ممثلي الشركات العائلية في دبي.

وتناولت الندوة استراتيجيات عملية لتخطيط التعاقب القيادي، وتعزيز تفاعل الصف الثاني من قادة الشركات العائلية، حيث تضمنت جلسة حوارية مع 3 من مدراء شركة "غرينر آي جي" العالمية المتخصصة في أنظمة حلول التغليف، التكنولوجيا الحيوية وصناعات التشخيص الدوائية، و صناعة المواد الاسفنجية والتي أسستها عائلة غرينر في النمسا منذ عام 1868 ونجحت في إدارتها وتوسيع أعمالها في اكثر من 31 دولة عبر 5 أجيال، وتمت مناقشة الاستراتيجيات التي اتبعتها الشركة في تطوير هياكل الحوكمة وتخطيط التعاقب القيادي بفعالية.

وتضمنت الندوة عروضاً تقديمية لثلاثة أعضاء رئيسيين من فريق قيادة "غرينر إيه جي"، هم: هانيس موزر، المدير المالي لشركة "غرينر إيه جي" وعضو مجلس الادارة فيها؛ وكريستوف غرينر، عضو مجلس الادارة منذ عام 2015 وعضو المجلس العائلي منذ عام 2010؛ ودومينيك غرينر، عضو المجلس الإدارة منذ عام 2020 وعضو المجلس العائلي منذ عام 2015، وقدموا خلالها منظوراً معمقاً حول التعامل الأمثل مع تطوير حوكمة الشركات العائلية، وضمان نجاحها على المدى الطويل.

وتأتي سلسلة الحوكمة في إطار جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تتضمن سلسلة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. وتمكن هذه السلسلة المشاركين من الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى للارتقاء بمنظومة عملها.

وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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