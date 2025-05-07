المرحلة التالية تتضمن إنشاء برجين جديدين من الدرجة الأولى يوفران معاً 62 ألف متر مربع من من المساحات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، ويتصلان مع برج أبتاون تاور بواسطة جسر ربط جديد

المشروع سيتصل مباشرة مع أبتاون بلازا، وهي منطقة عامة عالمية المستوى من المقرر أن تستضيف فعاليات رفيعة المستوى في وقت لاحق من هذا العام

سيتم بناء البرجين وفق معايير الدرجة الذهبية لنظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة ( LEED )، مما يدعم التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن منح شركة علي وأولاده للمقاولات – الرائدة إقليمياً في مجال التطوير العمراني - عقد الإنشاء الرئيسي للمرحلة التالية من مشروع تطوير منطقة أبتاون دبي بعد انتهاء أعمال تجهيز الموقع.

تتضمن المرحلة التالية من مشروع تطوير منطقة "أبتاون دبي" إنشاء برجين تجاريين من الدرجة الأولى يوفران معاً 62 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة بالإضافة إلى العديد من المرافق الحديثة، ويتصلان مع برج أبتاون تاور بواسطة جسر ربط جديد لدعم إمكانية الوصول بما يتماشى مع معايير الوجهة الحضرية لمركز دبي للسلع المتعددة. ويمتاز البرجان الجديدان بتصميمهما المعماري الحديث، وسيتم بناؤهما وفق معايير الدرجة الذهبية لنظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED)، الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى مستويات كفاءة الطاقة واستخدام المواد والتقنيات الصديقة للبيئة، مما يؤكد التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالتنمية الحضرية المستدامة تماشياً مع أجندة دبي للاستدامة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تمثّل المرحلة المقبلة من مشروع أبتاون دبي محطةً بارزةً في مسيرة تطوّر هذه المنطقة المتميّزة، وتتضمن إنشاء برجين جديدين من الفئة الممتازة يشملان معاً 62 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ومتاجر التجزئة، وذلك تماشياً مع نهجنا الاستباقي في تلبية الطلب المتنامي من قبل كبرى الشركات الدولية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في وجهة عالمية المستوى مثل دبي. ويربط هذين البرجين جسر جديد يأتي بتصميم انسيابي، بينما تضيف الخيارات الفاخرة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة بُعداً جديداً لتجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه وأسلوب الحياة العصري. وتُؤكد شراكتنا مع شركة علي وأولاده للمقاولات التزامنا الدائم بالتميّز والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة، بما يؤسس معايير جديدة لا تقتصر على دبي فحسب، بل تمتد لتطال المنطقة بأسرها".

ستعمل شركة علي وأولاده للمقاولات على إنشاء البرجين التجاريين الجديدين وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة والرفاهية في القطاع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات مثل مسح الطائرات بدون طيار، والتصنيع المسبق خارج الموقع، وبرامج التخطيط ثلاثية الأبعاد لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في البناء.

قال شامس بن علي خلفان الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م: "نفخر بحصولنا على عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة ’أبتاون دبي‘ الذي يُساهم في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية في المنطقة. وتعكس شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة التزامنا المشترك بالتميز والابتكار. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في هذا المشروع الطموح للمساهمة بتحقيق رؤية مركز دبي للسلع المتعددة في بناء وجهة عالمية المستوى".

ترسي منطقة "أبتاون دبي" معايير جديدة للبيئات الحضرية المثلى للعيش والعمل، مما يجعل مركز دبي للسلع المتعددة رائداً في إنشاء مجتمعات مزدهرة تجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة والاستدامة.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويوفر المركز، سواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تضم عقارات متميزة من الطراز العالمي مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي، أو بتقديم خدمات أعمال عالية الكفاءة، كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة بدوره في دعم نمو وازدهار الشركات، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للتجارة العالمية، حاضراً ومستقبلاً، www.dmcc.ae.

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