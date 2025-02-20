المطعم التركي الفاخر يقدم مجموعة رائعة من الأطباق الأصيلة المستوحاة من مطابخ البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، بدءاً من أطباق الأسماك والمأكولات البحرية إلى المقبلات الشهية، وسط أجواء تنبض بدفء ساحلي

زوّار مطعم "سور دبي" سيكونون على موعد مع تجربة طعام استثنائية في قلب "أبتاون دبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة – منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي – اليوم عن افتتاح مطعم المأكولات البحرية التركي الشهير "سور دبي" في منطقة "أبتاون دبي". ويأتي افتتاح مطعم "سور دبي" في وجهة "الأتريوم" بعد إطلاق "أبتاون سوشيال" في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك إيذاناً باحتضان مجموعة فاخرة من المطاعم والمقاهي في منطقة "أبتاون دبي"، التي تستعد لتكون الوجهة الأحدث والأبرز لعشاق الأطعمة والمأكولات الفاخرة في الإمارة، بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من شارع الشيخ زايد، ودبي مارينا، وأبراج بحيرات جميرا التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وستضم قائمة هذا المطعم الراقي، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "سور بالك" الشهيرة في إسطنبول، أطباقاً متنوعة من مطبخ البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه ليستمتع بها الضيوف في قلب دبي النابض. وسيقدم "سور دبي" تجربة طهي فريدة مستوحاة من الأجواء الساحلية، عبر قائمة طعام غنية تضم تشكيلة متنوعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية الشهية، إلى جانب المقبلات التركية التقليدية التي تحمل عبق المذاق الأصيل بلمسة عصرية. ويتميز المطعم باعتماده على مكونات فاخرة وتقنيات طهي مبتكرة، لتقديم تجربة استثنائية لعشاق المذاق الراقي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "شهد مجتمع الأعمال التركي في مركز دبي للسلع المتعددة نمواً ملحوظاً بنسبة ١١٪ على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة في المركز إلى حوالي ٦٥٠ شركة، وقد تعزّز هذا النمو بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا. وبناءً عليه ذلك، فإن تدشين مطعم Sur.Dubai في ’ذا أتريوم‘ لا يمثل فحسب محطة بارزة في مسيرة تطور مشروع ’أبتاون دبي‘، بل يضفي كذلك نكهة مميزة مستوحاة من بحر إيجه ليقدم خيارات مميزة للمجتمع التركي في المركز ويشكل إضافة قيّمة إلى قوائم الطهي المتنوعة في ’أبتاون دبي‘. ويطيب لنا أن نرحب بأول فرع إقليمي لـ Sur.Dubai، في الوقت الذي نمضي فيه قُدماً نحو تعزيز مكانة منطقة ’أبتاون دبي‘ بوصفها الوجهة الأولى في المدينة لتجارب تناول الطعام الفاخرة وأنماط الحياة الراقية من المستوى العالمي."

ومن جانبه، قال أحمد سردار كوروكو، رئيس شركة "دوراك هولدينغ"، التي تملك مطعم "سور دبي": "نحن فخورون بتقديم مطعم 'سور دبي' في مدينة دبي العالمية النابضة بالحياة. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة 'دوراك هولدينج'، بينما نمضي قدماً نحو توسيع نطاق حضورنا في واحدة من أكثر وجهات المطاعم والثقافة حيويةً على مستوى العالم. ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الملهمة عبر الإعلان قريباً عن خططنا لتوسيع علامتنا التجارية دولياً، مستفيدين من خبراتنا العريقة في قطاع السياحة لنقل هذا المفهوم المميز إلى أسواق جديدة. ونوّد أن نشكر كل من شاركنا هذه اللحظة الاستثنائية، بينما نواصل تقديم تجارب طهي استثنائية بمستويات عالمية لعملائنا الكرام في مختلف أنحاء العالم".

يقع مطعم "سور دبي" في قلب "الأتريوم"، وجهة المطاعم والمقاهي الفاخرة في قلب منطقة "أبتاون دبي". وتُعد "الأتريوم" وجهة متعددة الطوابق تتميز بشرفاتها المفتوحة وإطلالاتها البانورامية على الساحة المركزية المحيطة. وتحتضن هذه الوجهة المميزة مزيجاً متنوعاً من الخيارات، بدءاً من المطاعم المعاصرة ووصولاً إلى الوجهات العصرية الحيوية. وعقب اكتمالها، ستضم "الأتريوم" ستة مطاعم ومقاهٍ، تقدم كل منها نكهات عالمية فريدة وتجارب مميزة تثري تجربة المأكولات والمشروبات في المنطقة.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

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