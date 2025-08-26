الاتفاقية تجسّد التزام مركز دبي للسلع المتعددة الراسخ بالابتكار وتبادل المعارف مع روّاد التكنولوجيا المالية العالميين

مذكرة التفاهم تدعم استراتيجية المركز الرامية إلى تحفيز الابتكار، وتمتين البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، وتوثيق العلاقات مع أسواق دول الشمال الأوروبي

الشراكة الجديدة تفتح آفاقاً واعدة لما يقارب 26,000 شركة مسجلة في منظومات عمل مركز دبي للسلع المتعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، شراكة استراتيجية مع شركة «فيرميكيولوس» (Vermiculus) السويدية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية. وتأتي هذه المذكرة لترسّخ طموحات المركز لتسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية محورية للتكنولوجيا والتجارة، من خلال دعمه لما يقارب 26,000 شركة تعمل ضمن منظومات أعماله المتكاملة.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على استكشاف آفاق التعاون في مجال توظيف حلول التكنولوجيا المالية بالغة الأهمية والمصممة خصيصاً للبورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية، وهو ما يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة وإطلاق مبادرات لنقل المعارف والخبرات. ويندرج هذا التعاون الجديد، الذي يأتي في سياق كون مركز دبي للسلع المتعددة الجهة الأم لكل من بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع، ضمن استراتيجية المركز الأشمل للتكنولوجيا، كما أنه يعزز مكانته كطرفٍ ممكّنٍ وداعمٍ رئيسي لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في شتى القطاعات الاقتصادية.

تمتلك شركة فيرميكيولوس، التي تأسست في عام 2019، خبرات متراكمة تمتد لعقود في تطوير أنظمة الجيل التالي القائمة على الحوسبة السحابية والمخصصة للبورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية. ومن خلال دمجها للتصاميم المتقدمة للأنظمة مع القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن فيرميكيولوس المؤسسات المالية من إدارة عملياتها بمرونة وقابلية توسع وكفاءة لا تضاهى، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها المستدام.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يرسم الابتكار ملامح مستقبل التجارة والتمويل. وبتوقيعنا مذكرة التفاهم هذه مع فيرميكيولوس، فإننا نُرسي دعائم تعاون مثمر يحفز تبادل المعارف، ويُسرّع تبنّي التقنيات الحديثة، ويفتح آفاقاً جديدة لما يقارب 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمالنا المزدهر. وتأتي هذه المذكرة لتُكمل شراكاتنا القائمة، حيث نستكشف من خلالها حلول التكنولوجيا المالية الكفيلة بتعزيز منظومة عملنا على نطاق أشمل، وهو ما يدعم رسالتنا الرامية إلى تمكين الشركات العالمية من تحقيق النمو والازدهار انطلاقاً من دبي".

من جانبه، قال نيلس-روبرت بيرسون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيرميكيولوس: "ينصب تركيزنا في فيرميكيولوس على تقديم تقنيات متطورة تلبي الاحتياجات التشغيلية فائقة الأهمية للبورصات والمؤسسات المالية حول العالم. وبفضل خبرتنا التي تزيد على 25 عاماً في العمل مع نخبة من أكبر البورصات وغرف المقاصة وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية في العالم، يجمع فريقنا بين الخبرات المعمّقة والقدرة على الابتكار لضمان توفير حلول تتمتع بمستويات غير مسبوقة من الجودة والموثوقية. إن شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أحد أكثر مجمعات الأعمال حيويةً في العالم، تتيح لنا فرصة فريدة لاستكشاف مجالات الاهتمام المشترك وآفاق النمو المتاحة. ونتطلع قدماً إلى توحيد خبراتنا مع رؤية المركز لدفع عجلة الابتكار ودعم مستقبل التجارة العالمية، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدينا على حد سواء".

ويتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع مرحلة تشهد تنامي الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، وهي علاقات تستند إلى تركيز مشترك على دفع مسيرة الابتكار وتحقيق النمو القائم على التكنولوجيا، بما يعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين الصديقين. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال توثيق تعاونه مع شركات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بحجم ومكانة فيرميكيولوس، استقطاب شراكات نوعية تُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي مرموق للأعمال والابتكار، وتعزز من جاذبيتها كوجهة مفضلة للاستثمارات والمواهب من جميع أنحاء العالم.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

