البرج المكون من 38 طابقاً سيضم 185 شقة وبنتهاوس بتصاميم عصرية وإطلالات بانورامية ومرافق راقية

شقة وبنتهاوس بتصاميم عصرية وإطلالات بانورامية ومرافق راقية المرحلتان الأولى والثانية بيعت بالكامل، مع إطلاق المرحلة الثالثة قريباً

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، وشركة التطوير العقاري "سيغنتشر ديفلوبرز" عن إطلاق مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي – أبراج بحيرات جميرا"، بالشراكة مع مجموعة ماريوت الدولية، في خطوة تشكل محطة بارزة في تطوّر أبراج بحيرات جميرا وتحوّلها إلى واحدة من أكثر المناطق السكنية نشاطاً وفخامة في دبي.

ويضم المشروع الجديد برجاً بارتفاع 38 طابقاً، موزّعة إلى 33 طابقاً سكنياً وثلاثة طوابق سفلية وطابقين للبوديوم، وطابقاً أرضياً، وطابق مرافق، ويشتمل على نحو 185 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين شقق من غرفة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس من أربع غرف. ويتميّز البرج بموقعه المرتفع الذي يوفّر إطلالات خلابة على منطقة "تلال الإمارات"، وحي "ذا ميدوز"، وجزر الجميرا، والمسطحات الخضراء في نادي الإمارات ونادي مونتجمري للجولف.

وشهد حفل إطلاق المشروع حضور كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وللفخامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية؛ بجانب نخبة من المسؤولين التنفيذين والكوادر القيادية في المركز وشركة "سيغنتشر ديفلوبرز".

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يمثّل إطلاق مشروع 'دبليو ريزيدنسز' محطة جديدة في مسيرة تحوّل منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى واحدة من أكثر الوجهات السكنية حيوية وتميزاً في دبي. وخلال الـ 24 شهراً الماضية، شهدت منطقتا أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي انطلاق أعمال تشييد 19 مشروعاً بارزاً. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ’سيغنتشر ديفلوبرز’ و’ماريوت الدولية’، سيوفر البرج البالغ ارتفاعه 38 طابقاً نحو 185 شقة بتصميم فندقي ومجموعة من المرافق الراقية، تشمل صالات رياضية متطورة، واستوديوهات لليوغا والبيلاتس، ومساحات للعمل المشترك، ومقهى. كما أن تقديم هذه العلامة الدولية المرموقة في موقع استراتيجي داخل قلب مجتمع أبراج بحيرات جميرا يعكس التزامنا المستمر بإرساء معايير جديدة لنمط العيش الحضري والفاخر".

تم تصميم مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي" ليقدّم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين أناقة الإقامة الفندقية ورُقي الحياة العصرية، بما يعكس الروح الجريئة والطابع الفريد لعلامة "دبليو" الشهيرة. ويقدّم المشروع خدمة Whatever/Whenever® الشهيرة، إلى جانب باقة متكاملة من المرافق الراقية التي تضم منصة WET®، وصالات رياضية متطوّرة، واستوديوهات مخصصة لليوغا والبيلاتس، وغرف علاجية متخصصة، ومسبح وجاكوزي، ومناطق مخصصة للشواء، وكذلك مساحات للعمل المشترك، ومقهى أنيق، وغرفة ألعاب، وقاعات اجتماعات، وغيرها من المرافق المصممة بعناية لتوفير أسلوب حياة فاخر ومتكامل بمعاييرعالمية.

ومن جانبه، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وللفخامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "نهنئ كلاً من شركة ’سيغنتشر ديفلوبرز’ ومركز دبي للسلع المتعددة على مشروعهما الجديد 'دبليو ريزيدنسز دبي – أبراج بحيرات جميرا'. ويجمع هذا المشروع السكني الفاخر في قلب مجتمع أبراج بحيرات جميرا الحيوي بين أسلوب الحياة العصري الذي تشتهر به علامتنا التجارية ’دبليو’ وخبراتنا الطويلة في إدارة وتشغيل وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة تجارية، بجانب إرث ’سيغنتشر ديفلوبرز’ في الابتكار والتميّز في تطوير المشاريع العقارية عالية الجوّدة".

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من الشراكات الناجحة بين مركز دبي للسلع المتعددة و"سيغنتشر ديفلوبرز"، بما فيها مشروع "ذا ريزيدنسز أبراج بحيرات جميرا" عام 2019. ويؤكد إطلاق مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي" استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية الراقية في مجتمع أبراج بحيرات جميرا.

وتجدر الإشارة أنه تم بيع كافة وحدات المرحلتين الأولى والثانية بالكامل مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة قريباً، مما يرسّخ مشروع مكانة "دبليو ريزيدنسز دبي" وجهةً عصريةً تضع معياراً جديداً للمشاريع السكنية التي تحمل علامات فاخرة.

وقد تحوّلت منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى واحدة من أبرز المجتمعات متعددة الاستخدامات في المنطقة، بفضل مزيجها المتكامل من الخيارات الترفيهية ومرافق الضيافة والخدمات المتميزة. وقد أسهم هذا التنوع في توفير بيئة شاملة تحتضن أنماط حياة متنوعة، مما يجعل من منطقة أبراج بحيرات جميرا وجهةً حيويةً ومتكاملةً تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء. وانطلاقًا من هذا النجاح اللافت، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع نخبة مميزة من المطورين العقاريين بهدف إطلاق مشاريع سكنية وتجارية مبتكرة في منطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي. ويُعَدّ هذا التوسع العمراني المستمر في هاتين المنطقتين محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية المركز، إذ يدعم نمو الأعمال بمعدلات قياسية بفضل ما يقدمه من بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي ومجتمعات حيوية متكاملة تواكب احتياجات المستقبل.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

حول "سيغنتشر ديفيلوبرز"

تُعد "سيغنتشر ديفيلوبرز" واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري وتتخذ من دبي مقراً لها، حيث تكرّس جهودها لابتكار مساحات معيشة ترتقي بمفهوم التميز. وانطلاقاً من فلسفتها القائمة على الابتكار المستمر، تتبنى الشركة نهج "سيغنتشر" في تصميم المنازل – حيث تمتزج المساحات الراقية بالجودة الفائقة، والخدمة الرفيعة، والوعد الدائم بالتفرّد. وتُجسّد مشاريعها القيم الأصيلة التي تنتهجها في عملها، ومن أبرز إنجازاتها مشروع "ذا 118" و"ذا ريزيدنسز أبراج بحيرات جميرا"، بالإضافة إلى مشاريعها المرتقبة "سيغنتشر مانشنز" و"دبليو ريزيدنسز دبي – أبراج بحيرات جميرا".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "دبليو ريزيدنسز دبي – أبراج بحيرات جميرا" ليس مملوكًا أو مطوّرًا أو مُباعًا من قِبل شركة ماريوت الدولية أو أي من الشركات التابعة لها ("ماريوت"). وتستخدم شركة "سيغنتشر لايف ستايل العقارية" ذ.م.م العلامة التجارية "دبليو" بموجب ترخيص من "ماريوت"، التي لم تؤكد دقة أي من التصريحات أو البيانات الواردة في هذا السياق.

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