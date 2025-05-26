​​​​​يقدم هذا المشروع السكني أسلوباً جديداً للعيش الحضري عبر وحداته المختلفة من الشقق والاستوديوهات الفاخرة ووحدات البنتهاوس الراقية وغيرها من المرافق الحصرية.

يضم المشروع برجين أيقونيين بارتفاع 34 و41 طابقاً، يجمعان بين التصميم الحائز على جوائز، ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي الفاخرة ، بجانب نادٍ شاطئي حضري ومركز رياضي ونادٍ اجتماعي.

يقع المشروع في قلب المخطط الرئيسي في منطقة "أبتاون دبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي؛ و"إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، عن إطلاق مشروع "ميرسر هاوس"، المجتمع السكني الراقي الذي يُجسّد المرحلة التالية من التحوّل الاستراتيجي لمنطقة "أبتاون دبي" إلى وجهة عالمية للحياة الراقية.

ويتألف هذا المشروع متعدد الاستخدامات من برجين فاخرين بارتفاع 34 و41 طابقاً، يضمّان مجموعة من الوحدات السكنية الراقية التي تتناسب مع مجموعة واسعة من أنماط الحياة، حيث يشملان استوديوهات، وشققاً من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس فاخرة.

ويقدّم مشروع "ميرسر هاوس" تجربة معيشية متكاملة تجمع بين نمط الحياة الصحي والرفاهية والحياة المجتمعية، إذ يوفر خيارات متنوعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية، إلى جانب نادٍ شاطئي حضري وحصري برمال طبيعية، في أحد أكثر المواقع تميزاً في دبي. كما يوفّر المشروع للقاطنين مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل ردهة استقبال فخمة، ومركزاً رياضياً متعدّد الاستخدامات، وحوض سباحة عائلي، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وغرفة ألعاب، وصالة لياقة بدنية، ومركز ساونا بإطلالة بانورامية، وغرفة علاجية بالتبريد، ونادٍ اجتماعي خاص، حيث صُممت جميعها لتوفير بيئة تعزز التوازن بين الراحة والتفاعل المجتمعي والرفاهية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يمثّل مشروع ’ميرسر هاوس‘ محطة مفصلية في رؤيتنا الرامية إلى تحويل منطقة ’أبتاون دبي‘ إلى وجهة عالمية متكاملة للحياة العصرية. ويشمل هذا المشروع برجين سكنيين بارتفاع 34 و41 طابقاً، كما يقدّم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بدءاً من الاستوديوهات الأنيقة والشقق المكوّنة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، وصولاً إلى وحدات البنتهاوس الفسيحة، إلى جانب مجموعة من المرافق الفريدة من نوعها، بما في ذلك نادٍ شاطئي حضري، ومتاجر فاخرة، ومساحات مخصصة للنمط الصحي والمصممة لتعزيز أسلوب حياة نشط وصحي ضمن مجتمع متكامل. وتواصل منطقة ’أبتاون دبي’، التي تشهد تسارعاً في وتيرة تطويرها، ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للحياة الحضرية المتكاملة، حيث تلتقي جودة البنية التحتية العالمية مع بيئة مجتمعية نابضة بالحيوية".

من جانبه، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لدى شركة "إلينغتون العقارية": "لا تقتصر رؤية شركة إلينغتون العقارية على تطوير المشاريع والأبنية، إنما تمتد لتشمل ابتكار مساحات ترتقي بتجربة الحياة اليومية عبر تصميم مدروس وتجربة مجتمعية متكاملة. ويلبي مشروع ’ميرسر هاوس‘ التطلعات العصرية للأفراد والمجتمع في واحدة من أكثر مناطق دبي حيويةً. ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، لا نساهم فقط في بناء المنازل، بل نعيد رسم مفهوم الوجهة السكنية التي تحتفي بقيم الجودة والرفاهية والتواصل".

ويقع مشروع "ميرسر هاوس" في قلب المخطط الرئيسي لمنطقة "أبتاون دبي"، وسيلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة المنطقة مركزاً عالمياً لمباشرة الأعمال والحياة العصرية المتكاملة. ويجمع هذا المشروع الذي تطوّره شركة "إلينغتون العقارية"، بين الرؤية الاستراتيجية للمركز والمتمثّلة في تطوير مشاريع حضرية وكذلك نهج شركة "إلينغتون" الذي يتمحور حول تقديم تجربة عيش عصرية تركز على جماليات التصميم. كما ينسجم هذا المشروع مع استراتيجية المركز الرامية إلى جذب أبرز الشركات الدولية والمواهب المتميزة إلى دبي، ليس فقط من خلال بناء بنية تحتية متطوّرة وداعمة للأعمال والشركات، بل أيضاً من خلال توفير مجتمعات سكنية استثنائية روعي في تصميمها توفير نمط حياة عصري ومتصل".

ويمثّل مشروع "ميرسر هاوس" محطة بارزة في مسيرة تحويل منطقة "أبتاون دبي" إلى وجهة جديدة للعيش المتكامل في المدينة، بفضل ما يجمعه من بنية تحتية عالمية المستوى، ومساحات مجتمعية نابضة بالحيوية، وخيارات سكنية عصرية.

وقد حصد "ميرسر هاوس" مؤخراً جائزة مرموقة ضمن حفل توزيع جوائز العقارات الدولية، بعدما فاز بالمركز الأول ضمن فئة "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات"، ما يعكس تفرّده في التصميم وابتكاره المعماري.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

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