دبي، الإمارات العربية المتحدة: اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سن لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير والتي تهدف إلى تعزيز هيكلة الاستثمار وخيارات إدارة الأصول بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي.

وتعليقاً على المُقترح الجديد، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرّ سلطة مركز دبي المالي العالمي أن تعلن عن طرح لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير للتشاور العام. يقدم النظام المقترح آلية فريدة من خلال هيكلة مرنة لأسهم رأس المال لأنشطة الاستثمار الخاصة".

لوائح شركات رأس المال المتغير

تم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغير لاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو اشتراط وجود مدير مُنظّم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية مُنظّمة. ويسهم ذلك في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعّالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أو استراتيجيات الاستثمار المنفصلة، ​​مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال.

السمات الرئيسية لنظام شركات رأس المال المتغير

تتضمن الميزات الرئيسية للوائح المقترحة لشركات رأس المال المتغير ما يلي:

الهيكل : يمكن إنشاء شركة رأس المال المتغير كشركة مستقلة، أو كهيكل شامل مع خلايا مدمجة أو منفصلة.

: يمكن إنشاء شركة رأس المال المتغير كشركة مستقلة، أو كهيكل شامل مع خلايا مدمجة أو منفصلة. مرونة أسهم رأس المال : أسهم رأس المال تساوي صافي قيمة الأصول، مما يوفر المرونة لإصدار واسترداد الأسهم وتمكين دخول وخروج تدفقات رأس المال بكفاءة.

: أسهم رأس المال تساوي صافي قيمة الأصول، مما يوفر المرونة لإصدار واسترداد الأسهم وتمكين دخول وخروج تدفقات رأس المال بكفاءة. التوزيعات : لا تقتصر شركة رأس المال المتغير على دفع توزيعات من أرباحها، بل يمكنها إجراء توزيعات من رأس المال بناءً على صافي قيمة أصول شركة رأس المال المتغير (أو الخلية ذات الصلة).

: لا تقتصر شركة رأس المال المتغير على دفع توزيعات من أرباحها، بل يمكنها إجراء توزيعات من رأس المال بناءً على صافي قيمة أصول شركة رأس المال المتغير (أو الخلية ذات الصلة). فصل الأصول: تُتيح شركة رأس المال المتغير فصل الأصول واستراتيجيات الاستثمار من خلال خلايا مدمجة أو منفصلة، ​​مما يسهل تحديد أشكال المخاطر المختلفة وحماية التزامات الأصول، مع السماح بتحقيق وفورات واسعة النطاق من خلال الإدارة والإشراف المركزي.

من المستفيد؟

وسيكون النموذج المقترح لشركة رأس المال المتغير ذا أهمية خاصة للشركات العائلية، وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة المعقدة، مثل الهياكل الثانوية، التي ترغب في الاستفادة من الإدارة الموحدة وخيارات الهيكلة والمرونة التي توفرها شركة رأس المال المتغير.

ييمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول اللوائح المقترحة لشركات رأس المال المتغير في ورقة التشاور رقم 2 لسنة 2025، والمتاحة عبر الرابط التالي هنا وتم نشر اللوائح المقترحة للتشاور العام لمدة 30 يوماً، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات في 24 من يوليو، 2025.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على إكس ولينكدان @DIFC.

-انتهى-

#بياناتشركات