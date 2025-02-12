المنصة التقنية الجديدة ستعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 واستراتيجية دبي الرقمية

باعتبارها أول مشترك في الخدمة، "كيبر" تطلق منصة رقمية تضم جميع بيانات العقارات السكنية الأساسية داخل المركز المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، منصة تقنية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية (الأطراف الثالثة) من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.

وتمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وستسهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري. علاوةً على ذلك، ستدعم المنصة التقنية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.

وتعد "كيبر"، شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في دبي، أول المشتركين في المنصة التقنية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس. وللمرة الأولى، يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.

ويمثل التعاون مع "كيبر" خطوة استراتيجية مهمة نحو تبني نموذج حديث لإدارة المحافظ العقارية، بما يلبي متطلبات مجتمع الاستثمار العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على البيانات. وستوفر المنصة الرقمية مقاييس سوقية محدثّة، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مؤشرات السوق ومعاملات العقارات في الوقت الفعلي.

وفي هذا السياق، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي إطلاق مبادرات ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على الخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تركز على المستقبل. ومن خلال توفير المنصة التقنية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية سريع النمو من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري".

من جانبه قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيبر": "يمثل هذا التعاون مع مركز دبي المالي العالمي نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا العقارية في دبي. ونفخر بدورنا الريادي في تسهيل الوصول إلى بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي وإتاحتها أمام الجميع. ومن خلال تعزيز الشفافية، ندعم احتياجات المستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً يتمتع بقدرات تكنولوجية متطورة".

أبرز مزايا منصة "كيبر" لبيانات مركز دبي المالي العالمي:

بيانات المعاملات في الوقت الفعلي : تتيح المنصة نظرة شاملة على معاملات العقارات المماثلة مع صورة أكثر وضوحاً حول تحركات السوق الأخيرة، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل .

: تتيح المنصة نظرة شاملة على معاملات العقارات المماثلة مع صورة أكثر وضوحاً حول تحركات السوق الأخيرة، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل الشفافية في تقييمات العقارات : تقدم المنصة رؤى مهمة حول قيم العقارات في مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح للمستثمرين الجُدد مقارنة وتحليل التقييمات .

: تقدم المنصة رؤى مهمة حول قيم العقارات في مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح للمستثمرين الجُدد مقارنة وتحليل التقييمات تحليل عوائد الإيجارات : يمكن للمستخدمين الاطلاع على معاملات الإيجار داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يوفر رؤى قيمة لأولئك الذين يحصِّلونَ أو يتطلعونَ إلى تحصيلِ دخلٍ إيجاري .

: يمكن للمستخدمين الاطلاع على معاملات الإيجار داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يوفر رؤى قيمة لأولئك الذين يحصِّلونَ أو يتطلعونَ إلى تحصيلِ دخلٍ إيجاري بيانات متكاملة على "كيبر" لأصحاب العقارات في مركز دبي المالي العالمي: سيتسنى لأصحاب العقارات الذين يسجلون أصولهم على "كيبر"، إمكانية الوصول إلى تقييمات ومعاملات العقارات المباشرة، الأمرُ الذي يُساهمُ في تعزيزِ الشفافيةِ وتسهيلِ تجربةِ الملكية.

علاوةً على ذلك، تستكشف "كيبر" إمكانية إضافة ميزات محتملة في المستقبل مثل تحليلات البيانات التنبؤية وأدوات النمذجة المالية المتطورة، ممّا يُثري عروض بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي برؤى أعمق. ومن خلال تمكين الوصول إلى البيانات وتعزيز الشفافية، تُساهم كل من "كيبر" ومركز دبي المالي العالمي في بناء مجتمعٍ استثماري أكثر اطلاعاً وثقة وتفاعلاً في قلب المركز المالي الأهمّ في المنطقة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المصلحة العالميين للاستفادة من سوق عقارات أكثرَ شفافيةً ومرونة واستخداماً للتكنولوجيا.

وفي عام 2024، تقدمت دبي مرتبة واحدة على مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة "جيه إل إل" لعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تدخل ضمن فئة "الشفافية". وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فعالية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.

للاطلاع على المنصة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://difc.realkeyper.com/

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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