تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله -

وعلى هامش منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026

الظهران، المملكة العربية السعودية، متفوّقاً على جميع مستشفيات المنطقة الشرقية، أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عن فوزه بالمركز الأول بجائزة "أميز" المرموقة التي تمنحها وزارة الصحة، والتي قُدّمت تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.

وجرى منح الجائزة خلال منتدى الاستثمار الصحي بالمنطقة الشرقية في الدمام يوم 7 أبريل، بالتزامن مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للصحة؛ تكريماً لالتزام المركز بالتميّز في الخدمة وتجربة المرضى والابتكار في تقديم الرعاية الصحية.

تُكرّم جائزة "أميز" المؤسسات التي تجسّد الريادة والابتكار في قطاع الصحة، وتدفع نحو تحسينات ملموسة في سلامة المرضى وجودة تقديم الرعاية. وذلك بناءً على الاستراتيجيات المستقبلية لهذه المؤسسات وحوكمتها القوية والمبادرات التي تقوم بها للارتقاء بتجربة المريض وجودة الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على الفوز بهذه الجائزة المرموقة، قال د. هاورد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "يجسّد تكريمنا بجائزة ’أميز‘ من وزارة الصحة برعاية ملكية سامية التزامنا التام بجودة الرعاية وسلامة المرضى والابتكار، ويؤكد الجهد المتواصل والدؤوب الذي تبذله فرق العمل لدينا والمعايير التي نتبعها في أعمالنا كل يوم. وسيبقى تركيزنا منصبّاً على تعزيز صحة المجتمع وعافيته والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

ويجدر بالذكر أن هذا الإنجاز يندرج ضمن سلسلة مشاريع استراتيجية تعكس التزام المركز بتطوير الرعاية التخصصية والمتكاملة في جميع أنحاء المملكة وإعادة رسم مستقبل الرعاية الصحية فيها، والتي كان من أبرزها إطلاقه مؤخرًا مركز التميّز في أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ثاني مركز تميّز تابع له بعد مركز الأورام، في خطوة ترسخ خدمات تخصصية شاملة على مستوى المملكة. إضافة إلى تحقيقه أعلى ترتيب في تاريخه بحصوله على المركز الثالث في المملكة ضمن قائمة مجلة نيوزويك لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2026، معززًا مكانته بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة.

هذا وقد حضر مراسم التكريم عدد من أعضاء الإدارة العليا من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، بينهم د. هاورد بودولسكي؛ د. راسل هيلز، رئيس مراكز التميّز؛ د. محمد الغامدي، المدير التنفيذي للمنطقة الجنوبية؛ وويلي ويليمسي، رئيس التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH):

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، مزوداً رائدًا للرعاية الصحية، تأسس عام 2014 كمشروعٍ مشتركٍ بين أرامكو السعودية ومؤسسة جونز هوبكنز الطبية (JHM). يجمع هذا التعاون الممتد على مدار عقد كامل، بين الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية، والذي يعود إلى منظمة الخدمات الطبية لأرامكو السعودية (SAMSO) منذ عام 1945، وبين الريادة العالمية لمؤسسة (JHM) في الابتكار الطبي الإكلينيكي، والبحث الطبي المتقدم، والتعليم المرموق.

يقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض، وتشمل تخصصات متعددة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، وجراحة العظام، وصحة المرأة، وطب الأطفال، والصحة النفسية، والأعصاب، ورعاية الجهاز العضلي الهيكلي. يدمج المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، وخدمات المستشفى في المنزل، والتشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم رعاية شاملة متاحة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض. ومع دفعه لحدود الطب الدقيق، وتطوير الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وإعداد كفاءات وطنية متخصصة، يواصل المركز تلبية الاحتياجات المتباينة للمجتمعات التي يخدمها. وقد أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخراً مراكز التميز في أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام، مما يُعزز خدمات الرعاية المتخصصة.

