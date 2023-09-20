أول مركز متخصّص شامل يبدأ من مرحلة الإنتاج وحتى توليد الطاقة

بدء عمليات إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي -

توسّع مرتقب لتقنيات إنتاج الهيدروجين الجديدة عبر التشغيل المنسّق لمعدّات إنتاج وتخزين واستخدام الهيدروجين

تسريع عملية الإنتاج لتوربينات الغاز العاملة بالهيدروجين يسهّل تحقيق أهداف الحياد الكربوني

طوكيو - أعلنت "ميتسوبيشي باور" المتخصصة في حلول الطاقة والتابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، عن بدء مرحلة التشغيل الكامل في "تاكاساغو هيدروجين بارك"، أول مركز متخصص في العالم لتنفيذ عمليات تطبيق واعتماد تقنيات الهيدروجين؛ بدءًا من إنتاجه كوقود وحتى استخدامه في توليد الطاقة. ويقع المركز في مجمّع "تاكاساغو ماشينيري وركس" التابع لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة" في محافظة هيوغو في غرب وسط اليابان. وبدأ المركز مؤخرًا بإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي؛ حيث تهدف "ميتسوبيشي باور" إلى رفع مستوى موثوقية الحلول التقنية من خلال مزج الهيدروجين مع الغاز، نحو حرقه كوقود مستقلّ بنسبة 100% في التوربينات الغازية، من خلال إدخال تقنيات إنتاج الهيدروجين الأكثر تقدماً.

ويضمّ مركز "تاكاساغو هيدروجين بارك" مناطق تؤدي ثلاث وظائف مرتبطة بالهيدروجين وهي: إنتاج الهيدروجين، وتخزينه واستخدامه. وبدأت مرحلة التشغيل الفعلي في منطقة الإنتاج عبر عملية التحليل الكهربائي القلوي المصنع من قبل شركة "هيدروجين برو إيه إس" النرويجية، وبقدرة إنتاج هيدروجين هي الأعلى في العالم تبلغ 1100 نيوتن متر مكعب في الساعة. وسيتم تخزين الهيدروجين المُنتج في منشآت مخصّصة بسعة إجمالية تصل إلى 39 ألف متر مكعب. وفي منطقة الاستخدام، يتم التحقّق من سلامة معدات إشعال الهيدروجين في منشأة اختبارات السلامة في محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة "تي بوينت 2"، وذلك باستخدام توربينات الغاز الضخمة المبردة بالهواء من طراز JAC (فئة 450 ميجاوات)، بالإضافة إلى توربينات الغاز من طراز H-25 الصغيرة ومتوسطة الحجم (فئة 40 ميجاوات).

وسيتم استخدام الهيدروجين المُنتج في مركز "تاكاساغو هيدروجين بارك"، لاختباره في مزج الهيدروجين مع الغاز بنسبة 30%*1 في محطة "تي بوينت 2"، لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة من خلال توربينات الغاز من طراز JAC المتصلة بشبكة الكهرباء، والتي يخُطط لها أن تكتمل قبل نهاية العام الجاري. ومن المقرّر التحقق من سلامة إشعال الهيدروجين المستقلّ بنسبة 100% في توربينات الغاز من طراز H-25 في العام 2024.

وتعمل "ميتسوبيشي باور" حاليًا على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين، ومن بينها خلايا التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب، والمحللات الكهربائية للماء بغشاء التبادل الأنيوني، وأحدث تقنيات إنتاج الهيدروجين الفيروزي بدون انبعاثات كربونية من خلال التحليل الحراري للميثان إلى هيدروجين وكربون صلب. وتخطط الشركة لإجراء الاختبارات في هذه المجالات على مراحل. وبعد تطوير هذه التقنيات الأساسية في مجمّع ناغازاكي المحايد الكربوني*2، تخطط "ميتسوبيشي باور" لإجراء اختبارات التحقّق من إنتاج الهيدروجين عبر هذه التقنيات في مركز " تاكاساجو هيدروجين بارك"، تمهيدًا لمرحلة التسويق التجاري.

وتسعى مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، إلى إنجاز تحوّل قطاع الطاقةبناءً على إعلانها عن هدف #المحصلة_الصفرية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وسيتم تطبيق بنود مبادراتها في ثلاثة مجالات أساسية وهي: إزالة الكربون من البنية التحتية الحالية، وإنجاز منظومة شاملة لحلول الهيدروجين، والمنظومة البيئيةللحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن خلال العمل على إنشاء "المنظومة الشاملة لحلول الهيدروجين"، ستستفيد شركة "ميتسوبيشي باور" من قدرات مركز "تاكاساجو هيدروجين بارك" في تسريع عملية التطوير والتأكد من سلامة المعدات الفعلية لتقنيات إنتاج الهيدروجين وتوليد الطاقة. ومن خلال منتجاتها المعتمدة، ستواصل الشركة المساهمة في ضمان إمدادات مستقرّة من الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وتسريع الوصول إلى مجتمعات محايدة كربونًيا في المستقبل.

ملحوظة

*1: تشير نسبة محتوى الهيدروجين إلى نسبة الحجم

*2: راجع البيان الصحفي التالي للحصول على تفاصيل بخصوص مجمّع "ناغازاكي المحايد للكربون"

https://www.mhi.com/news/230807.html

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"

مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"هي إحدى المجموعات الصناعية الرائدة في العالم، والتي تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والآلات الصناعية والطيران والدفاع.

وتجمع مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" بين التقنيات المتطورة والخبرات العميقة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تساعد على تحقيق عالم خالٍ من الكربون وتحسين نوعية الحياة وضمان عالم أكثر أمانًا.

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نبذة عن "ميتسوبيشي باور"

"ميتسوبيشي باور" هي علامة تجارية لحلول الطاقة مملوكة لشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، وتتميز بحضورها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتقوم "ميتسوبيشي باور" بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وتضمن وصول طاقة موثوقة في أنحاء العالم. وتقدم الشركة من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية، بما في ذلك التوربينات التي تعمل بوقود الهيدروجين وخلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) وأنظمة مراقبة جودة الهواء (AQCS). كما تلتزم "ميتسوبيشي باور" بتقديم خدمة مثالية من خلال تعاونها مع العملاء في تشكيل مستقبل الطاقة، كما تقود تطوير محطات الطاقة الرقمية عبر مجموعتها من حلول TOMONI ™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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