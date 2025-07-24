حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب

العين، شهد مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظاهر – العين، افتتاح قسمه الجراحي الجديد، ضمن المرحلة الثانية من التوسعة، وذلك خلال حفل مجتمعي خاص أقيم بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي ووزير دولة لشؤون الشباب، إلى جانب عدد من شيوخ القبائل، والشخصيات البارزة، وأهالي المنطقة، والشباب في منطقة العين.

حضر الافتتاح الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، عمران الخوري عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة تطور المركز، حيث يعكس التوسّع الجديد التزام برجيل بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمناطق الواقعة خارج مركز المدينة، مما يُسهم في تسهيل وصول سكان الظاهر والمجتمعات المحيطة إلى رعاية طبية تخصصية متقدمة.

وقد شهد الحفل مشاركة فاعلة من قيادات المجتمع المحلي الذين شاركوا تجاربهم الشخصية، مؤكدين أثر المركز الإيجابي في تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية في المنطقة.

وصرحت الدكتورة عائشة علي أحمد عبد الله المهري، الرئيس التنفيذي لمنطقة العين في برجيل القابضة: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا ببناء نظام رعاية صحي يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات، وسيعزز التكامل الناجح للخدمات الجراحية في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الظاهر من الخدمات المقدمة للمجتمع، ونحن فخورون بالعمل بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحسين تجربة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العين".

منذ إنشائه في مايو 2024، تطور مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد ليصبح منشأة جراحية شاملة، تقدم مجموعة من جراحات اليوم الواحد في تخصصات رئيسية، من التشخيص إلى التدخلات الجراحية، ويقدم المركز الآن مجموعة متكاملة من الخدمات، مما يُقلل من حاجة المرضى إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على الرعاية، كما تشمل خدمات المركز جراحة المناظير، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، وأمراض النساء، وغيرها، ويدعم الوحدة الجراحية أطباء معتمدون من من المجالس الأوروبية، وخبراء إعادة تأهيل، وتقنيات تشخيصية حديثة، ويستمر إحالة الحالات المعقدة عبر شبكة برجيل الأوسع، مما يضمن استمرارية الرعاية بسلاسة.

وصرح الدكتور محمد حسن عباس حسن الشمسي، المدير الطبي واستشاري طب العيون في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بالظاهر: "بفضل قدراتنا المتطورة، أصبح بإمكان المرضى الآن تلقي الرعاية التي يحتاجونها بسرعة وأمان، وفي مكان قريب من منازلهم، نفخر بكوننا شريكًا موثوقًا به للمجتمع، وسنواصل توسيع خدماتنا استجابةً للاحتياجات المحلية".

كما شكّل الحدث منصةً لتعزيز الخطط المستقبلية لتوسيع الخدمات في المركز، بما في ذلك إمكانية إضافة خدمات الطوارئ والرعاية الأكثر تعقيدًا.

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