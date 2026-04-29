أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استكمالاً لنجاح برنامج "7 أيام - يوميات نعمة" الذي تم تنفيذه في عام 2023، قام مركز اليابان للتعاون الدولي "جايس"، بالتعاون مع، وتحت قيادة مبادرة "نعمة" الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات العربية المتحدة التي تديرها مؤسسة الإمارات، بتوسيع برامجه للحد من فقد الغذاء في الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز مشاركة الطلاب وتبادل الخبرة بشكل منظم.

تجمع مبادرة 2025، بين برنامج عملي تعليمي لطلاب المدارس وتبادل الخبرة والمعرفة، ما يعزز الالتزام المشترك بين اليابان والإمارات العربية المتحدة تجاه تعليم الاستدامة والاستهلاك المسؤول.

تمكين الطلاب من خلال برنامج "7 أيام _ يوميات نعمة"

في عام 2025، شارك 51 طالبًا من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في برنامج "7 أيام _ يوميات نعمة"، وهو برنامج تعليمي تجريبي يمكّن الطلاب من فهم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لفقد وهدر الغذاء.

قام الطلاب، عبر تطبيق رقمي على الهاتف المحمول تم تطويره خصيصًا لهذا البرنامج، بتسجيل بقايا الطعام من كل وجبة على مدار سبعة أيام، وذلك عن طريق تحميل الصور وقياس الكميات. ما مكّنهم من تصوّر عاداتهم الغذائية اليومية، وإدراك أهمية التغييرات السلوكية البسيطة في الحد من هدر الغذاء في المنزل.

قياس الأثر

أظهرت النتائج الجماعية التي سجلها الطلاب المشاركون في نهاية البرنامج، الأثر الملموس لزيادة الوعي والأداء:

• إجمالي بقايا الطعام المسجلة: حوالي 15 كيلو غراماً

ـ فضلات الطعام: 4.5 كيلو غرام

ـ سماد: 2.8 كيلو غرام

ـ إعادة التوزيع (تم التبرَع بها): 7.8 كيلو غرام

• انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار: 26.5 كيلو غرام

• المياه التي تم توفيرها، بمقدار: 5300 لتر

أبرزت هذه النتائج أهمية الإدارة الواعية للغذاء على مستوى الأسرة ودورها في الحفاظ على البيئة.

وأوضح ممثل المدرسة قائلًا: "ساعد البرنامج الطلاب على إدراك الأثر الواسع للسلوكيات البسيطة في المنزل، وشجع الطلاب والعائلات على التفكير مليّاً في استهلاك الغذاء والهدر".

دمج الخبرة والزيارات الميدانية

في إطار المبادرة الموسعة، زارت الدكتورة رومي إيدي، وهي صحفية مقيمة في اليابان متخصصة في فقد الغذاء والحد من الهدر، الإمارات العربية المتحدة لدعم برامج "جايس ـ نعمة" من خلال دمج الطلاب والزيارات الميدانية.

قدمت الدكتورة إيدي عرضًا توضيحيًا للطلاب المشاركين حول أهمية الحد من فقد وهدر الغذاء، وتبادلت الآراء مع منظمات تعمل بنشاط على الموضوع ذاته. وشملت زياراتها بنك الإمارات للطعام، ومختبر النفايات "ذا ويست لاب"، وفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، حيث اطلعت على نظام "وينو" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراقبة هدر الغذاء.

تم تطبيق نظام "وينو" في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، لقياس وتحليل هدر الغذاء في المطبخ. وحقق الفندق، بحسب التقارير، بفضل استخدام البيانات في مراجعة قوائم الطعام وتحسين تدريب الموظفين، انخفاضًا يزيد عن 50% في هدر الغذاء من بوفيه الإفطار، ما يُظهر دور التكنولوجيا في الحدّ الفعال من هدر الغذاء في قطاع الضيافة.

وعلّقت الدكتورة إيدي على زيارتها بالقول: "أعجبت بحماس الطلاب والمبادرات التي تعالج فقد وهدر الغذاء في الإمارات العربية المتحدة. ورأيت العديد من الجهود الملهمة التي تحترم التقاليد الثقافية مع تعزيز الاستدامة".

التزام مشترك للحدّ من فقد وهدر الغذاء

علّقت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة" بالقول: "التعليم ضروري لإعادة تشكيل سلوكيات جديدة وأكثر استدامة لدى الشباب، وتحقيق خفضٍ طويل الأجل في فقد وهدر الغذاء. ويعكس تعاوننا المستمر مع مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) أهمية الشراكات الدولية في رفع مستوى الوعي، وتشجيع الاستهلاك المسؤول، وإحداث أثرٍ واسع النطاق".

وأضاف السيد توكويا كاناموري، المدير العام لمكتب مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) في أبو ظبي: "يسرنا التعاون مع مؤسسة الإمارات في هذه المبادرة الهامة. ونأمل، من خلال تبادل الخبرات اليابانية في مجال الحد من فقد وهدر الغذاء، والعمل عن كثب مع الشركاء المحليين، في المساعدة على زيادة الوعي بهذه القضية لدى المجتمع الإماراتي، ولا سيما الأجيال الشابة".

المضي قدماً

يعمل مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) ومبادرة نعمة، انطلاقًا من الأفكار المكتسبة من برنامج 2025، على تطوير مواد تعليمية للأطفال تساهم في تعزيز الوعي بفقد الغذاء والحد من الهدر، بالاعتماد على أفضل التجارب في اليابان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون المستمر، يواصل مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) التزامه بدعم الهدف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في خفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين من خلال مبادرات التعليم والاستدامة.

نبذة عن مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس):

منذ تأسيسه في عام 1977، قام مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) بدعم نمو الموارد البشرية في البلدان الشريكة، بهدف الإسهام في تنمية المجتمع الدولي من خلال الاستثمار في مختلف الأنشطة التي تعزز علاقات المنفعة المتبادلة بين اليابان والدول الأخرى. والتزامًا برسالة مركز اليابان للتعاون الدولي المتمثلة في "مشاركة المعرفة والخبرة" من أجل عالمنا ومن أجل المستقبل، سيتشارك مركز اليابان للتعاون الدولي العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

استنادًا إلى مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للتعليم (اديس) سابقًا في عام 2013، أنشأ مركز اليابان للتعاون الدولي مكتبَ تطوير التعليم أبوظبي _ اليابان في دولة الإمارات العربية المتحدة. والذي تطور لاحقًا ليصبح مكتب (جايس _ أبوظبي)، الملتزم بالعديد من الأنشطة الهادفة إلى المساهمة في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور شعبها.

ويمضي مركز اليابان للتعاون الدولي قدماً من خلال التخطيط واقتراح وإنشاء المشروعات، بناءً على الذهنية المرنة في الاستجابة للقضايا والتحولات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن "نعمة":

مبادرة "نعمة"، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، هي استجابة لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للحد من هدر الغذاء، وتشجيع المسؤولية الفردية والاجتماعية، وتعزيز الممارسات المستدامة في مراحل سلسلة القيمة الغذائية.

تهدف مبادرة "نعمة"، التي انطلقت عام 2022، إلى معالجة الإفراط في الإنتاج والاستهلاك عبر معايير جديدة تساهم في الحد من فقد وهدر الغذاء، وإعادة التواصل مع القيم التقليدية الراسخة للبلاد المتمثلة في المسؤولية الاجتماعية والإدارة الواعية للموارد الوطنية.

