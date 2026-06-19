أبوظبي - بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، عقد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، اجتماعاً مع شركة "لومو" الشركة الإماراتية المتخصصة في حلول التنقل الذكي والقيادة الذاتية، لبحث آليات تنفيذ تجربة أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش معرض جيتكس العالمي للتقنية العام الماضي، واستكمالاً لجهودهما المشتركة في تطوير حلول التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي.

استعرض الطرفان أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال النقل العام ذاتي القيادة، وبحثا فرص تنفيذ المشاريع التجريبية والدراسات الفنية المرتبطة بهذا النوع من التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تطوير حلول تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، ويعزز جاهزية الإمارة لتبني أحدث تقنيات النقل المستقبلية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز النقل المتكامل لتسريع تبني تقنيات التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، دعماً لمستهدفات استراتيجية أبوظبي للتنقل الذكي والذاتي، التي تهدف إلى أن تشكل وسائل التنقل الذكية وذاتية القيادة 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة بحلول عام 2040.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة / حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: "يأتي هذا التعاون ضمن جهود مركز النقل المتكامل لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة، من خلال تقديم وتطبيق حلول نقل مبتكرة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل العام وتحسين جودة الحياة. ويمثل مشروع تجربة الحافلة ذاتية القيادة خطوة استراتيجية نحو مستقبل يعتمد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل خدمات النقل، بما يواكب تطلعات الإمارة في مجالي الاستدامة والابتكار."

قال شون تيو، الرئيس التنفيذي لشركة "لومو": "تلتزم "لومو" بأجندة التنقل المستقبلية لأبوظبي من خلال توظيف خبرتها في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة وعمليات النقل، بهدف تطوير حلول تنقل عملية وقابلة للتوسع. ويُعزز هذا الاجتماع الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل و"لومو"، في ظل هدف مشترك يرمي إلى تعزيز المشاريع الرائدة في مجالي التنقل الذكي والأنظمة المستقلة، وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة."

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نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعتبر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في أبوظبي، عبر وضع السياسات والأطر لبناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة تدعم تطلعات الإمارة نحو العالمية. يشرف المركز على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، لتعزيز تكامل المنظومة وفقًا للنمو الحضري والسكاني. كما يوظف أحدث التقنيات وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية عبر تعزيز التنقل المستدام.

حول شركة "لومو":

‎ "لومو" هي منصة للتنقل الذاتي تربط المستخدمين بمنظومة متنامية من خدمات النقل ذاتي القيادة عبر شبكة موحدة ومتكاملة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المشغلين وحلول التنقل، توفر "لومو"، بوابة سلسة نحو الجيل القادم من خدمات النقل.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة للتنقل الذاتي، تعمل "لومو" على نشر حلول تنقل تسهم في تعزيز سلامة وكفاءة واستدامة شبكات النقل. وتركّز الشركة على تسريع التبني العملي للتنقل الذاتي وتمكين تطبيقه على نطاق واسع.