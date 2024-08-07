دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز الغرير عن افتتاح فرع جديد لمطعم البيك، أحد أشهر مطاعم الدجاج المقلي بطريقة البروستد في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن خطته لتوسيع مجموعته من وجهات تناول الطعام المميزة.

يمثل الفرع الجديد الوجهة التاسعة لعلامة البيك في دبي، ويقدم لمحبي المأكولات مختلف أصناف الدجاج المقلي والمأكولات البحرية التي تشتهر بها العلامة. وتزخر قائمة الطعام بخيارات متنوعة تشمل الأطباق التقليدية المفضلة، مثل بيج بيك، وتشيكن ناجتس، ودبل بيك، وفيليه السمك، وساندويش فيليه الدجاج، إلى جانب مجموعة واسعة من الأطباق المقرمشة، مما يمنح زوار مركز الغرير خياراً إضافياً مميزاً لتناول أشهى الأطباق وسط أجواءه الرائعة.

ويعكس افتتاح الفرع الجديد لمطعم البيك التزام مركز الغرير بتوفير مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام لجميع ضيوفه. ويزخر المركز بتشكيلة واسعة من وجهات تناول الطعام، بما يشمل سلسلة من المطاعم الشعبية والمقاهي ومتاجر الحلويات والمطاعم في الهواء الطلق، ومن أبرزها دينيز، وتشوكينغ، ودين تاي فونغ، ووينج ستوب، وزمزم مندي، وبازوكا، ومقهى جامايكا بلو، ورومانتيك باكا، ودانكن دونتس، وكولد ستون كريمري، بالإضافة إلى المطعم اللبناني الشهير زعتر وزيت الذي تم افتتاحه مؤخراً في المركز.

وافتتح مركز الغرير من موقعه الفريد في منطقة ديرة قاعة المأكولات الشعبية فلايڤا في العام الماضي. وتحتضن فلايڤا مجموعة متنوعة من 18 وجهة طعام محلية، مما يمنح الضيوف خيارات واسعة من النكهات الرائعة التي ترضي مختلف الأذواق، والتي تشمل أشهى الأطباق اليابانية والإندونيسية والكباب التركي الشهير والمأكولات الفلبينية.

ويفتتح الفرع الجديد لمطعم البيك أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 ليلاً خلال أيام الأسبوع، بينما يستمر من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ضمن موقعه في الطابق الأرضي - المدخل 1. وتضم علامة البيك أكثر من 100 فرع في المملكة العربية السعودية، ما يجعلها أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في المملكة. كما رسخت مكانتها بوصفها علامة الدجاج المقلي بطريقة البروستد الأكثر شعبية في المنطقة.

لمحة حول مركز الغُرير

يشكل مركز الغُرير، وهو جزء من شركة الغُرير، أول مركز تسوق في منطقة الخليج العربي يتضمن مجمع سكني وتجاري. وينفرد المركز بموقع مميز في منطقة ديرة في قلب دبي القديمة، وهو واحد من أبرز وجهات التسوق والسياحة الرائدة في دبي، ويضم ما يزيد على 270 متجراً وأكثر من 50 مطعماً ومساحة ترفيهية. ويمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة كبيرة من العلامات التجارية في مجالات متنوعة، بما يشمل الأزياء والديكور المنزلي والإكسسوارات والمجوهرات والعلامات التجارية المحلية وغيرها. ويستضيف مركز الغُرير الحيوي الكثير من الفعاليات على مدار العام.

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