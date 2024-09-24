دبي: فيما يعُد إنجازاً يعكس الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في تنفيذ البحوث ودراسات استطلاع الرأي، اجتاز مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، التدقيق الدوري لشهادة الجودة أيزو (ISO 20252: 2019) للعام السابع على التوالي لينال الاعتماد الثالث منذ تأسيسه.

من خلال مواصفات ومعايير نظام إدارة الجودة– المعيار الدولي (ISO 20252: 2019) لفئة "الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية، الرؤى وتحليلات البيانات- المفردات ومتطلبات الخدمة"، يتم تطبيق أفضل الممارسات في إدارة البحوث بما يضمن تنفيذ إجراءات متكاملة خالية من الأخطاء والحصول على نتائج استقصائية قائمة على البيانات تتسم بأعلى مستوى من الثقة والمصداقية.

وأوضحت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، أن الاستمرارية والمحافظة على الالتزام بأعلى معايير الجودة هدف مستدام للمركز وجزء لا يتجزأ من مهمته ورؤيته، حيث يكون العمل متواصلاً للحفاظ على مستوى الجودة الذي لا يمكن التهاون فيه عند تنفيذ دراسات استطلاع الرأي العام.

وقالت هناء: "وفق مؤسسات عالمية متخصصة هناك معايير للجودة المهنية تضمن تنفيذ جميع مراحل البحث بكفاءة واحترافية. عملنا منذ البداية على تلبية تلك المعايير لتوفير خدمات بحثية متميزة وموثوقة؛ والآن يسرنا أننا لانزال نحتفظ بمصادقة مستحقة على التزام المركز بأعلى مستوى للجودة في نظام إدارة البحوث والدراسات الاستطلاعية".

يتضمن تقييم شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة البحوث أيزو (ISO 20252: 2019) مختلف مراحل تنفيذ البحوث والدراسات بما في ذلك إعداد وتصميم العينة والاستبانات، والكفاءة المهنية والتكنولوجية المتعلقة بجمع وتحليل ومعالجة البيانات، إلى جانب حفظ ونقل المعلومات، وكفاءة العمل الميداني.

في عام 2018 كان مركز الديرة أول مؤسسة في دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة أيزو (20252: 2012 ISO) للتميز في مجال البحوث ودراسات استطلاع الرأي العام والبحوث السوقية. وجاءت الترقية إلى مواصفة أيزو (ISO 20252: 2019) في إطار دفع نطاق أوسع من عمليات إجراء البحوث إلى أفضل مستوى من الجودة.

عن مركز الديرة

مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي هو أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في دولة الإمارات. تأسس المركز في إمارة دبي عام 2014 كمؤسسة بحثية غير ربحية لإجراء دراسات استطلاع الرأي العام بهدف قياس مستويات الوعي ورصد الاتجاهات الاجتماعية العامة.

ويلتزم المركز منذ تأسيسه بأعلى معايير الجودة العالمية في مجال البحث، مكرساً جهوده لتزويد الجهات الحكومية والمستقلة ببيانات موثوقة للمساهمة في دعم عمليات صنع القرار ووضع الخطط الاستراتيجية.

حصل المركز على شهادة الجودة "20252:2012ISO " في إدارة استطلاعات الرأي العام والبحوث الاجتماعية والسوقية في عام 2018، ليصبح بذلك أول مركز مستقل لدراسات الرأي العام يحصل على هذه الشهادة المرموقة في دولة الإمارات والشرق الأوسط. ومؤخراً، تمكن المركز من رفع معايير جودة نظام الإدارة الداخلي في مجال البحث والحصول على شهادة الأيزو "ISO 20252:2019".

مركز الديرة عضو في كلٍ من المنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية ESOMAR والرابطة العالمية لدراسات الرأي العام WAPOR، حيث يلتزم بشروط الكفاءة المنصوص عليها ضمن متطلبات عضوية المؤسسات الدولية العاملة في مجال البحث واستطلاع الرأي.

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