أبوظبي: يستضيف مركز أدنيك أبوظبي، التابع لمجموعة أدنيك، فعاليتين بارزتين؛ تعززان قطاع الصناعة التحويلية في دولة الإمارات، وينطلق أولاً معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية من 23 إلى 24 سبتمبر، يليه معرض ومؤتمر " ايه ام كونكلاف و أدمات" الشرق الأوسط من 24 إلى 25 سبتمبر، مع تركيز خاص على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطوير القدرات الصناعية الوطنية.

ويُعدُّ تبني التقنيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، من أبرز توجهات قطاع الصناعة التحويلية في الإمارات، إذ تُسهم هذه الحلول في رفع الكفاءة وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، مما يعزز مكانة الدولة في مجال الابتكار الصناعي.

ويؤكد استضافة مركز أدنيك أبوظبي لمثل هذه الفعاليات، الدور المحوري للمركز في دعم الصناعات الحيوية، عبر توفير منصة مثالية لتبادل المعرفة وتطوير مستقبل الصناعة في المنطقة؛ وإعادة صياغة وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ما بين الشركات العالمية والشركات الإماراتية الرائدة في تلك المجالات الأخذة في النمو والتطور؛ وأصبحت تساهم بشكل فعال في نمو الاستثمارات الإماراتية في هذه القطاعات الحيوية.

ويُذكر أن معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية فعالية حصرية مخصصة للمدعوين، تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الشركات المصنعة في قطاع الدفاع والموردين المحليين. ويهدف المعرض إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الدفاعي. ومن خلال تشجيع التفاعل المباشر، يدعم المعرض رؤية الدولة في رفع القيمة المضافة المحلية ضمن سلاسل الإمداد الصناعية، ويسهم في جذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الموردين، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

فيما يجمع معرض ومؤتمر "ايه ام كونكلاف و أدمات" الشرق الأوسط، نخبة من الجهات المعنية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة شركات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة حول أحدث التطبيقات والتقنيات في هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا الحدث بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأكبر من معرض "اصنع في الإمارات" في وقت سابق من العام، والذي يُعدّ الحدث الأبرز في الدولة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات، إذا امتدت مساحة الفعالية على 68 ألف متر مربع، واستقطبت أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، بزيادة بلغت 20 ضعفًا عن النسخ السابقة، وبمشاركة أكثر من 720 مؤسسة محلية وعالمية، وقد ساهم المعرض في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

ويعكس نجاح هذه الفعاليات الصناعية وتوسعها قدرة مركز أدنيك أبوظبي على تنظيم وتطوير فعاليات استراتيجية تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يواصل المركز التزامه بدعم برنامج تعزيز القيمة المحلية عبر استضافة فعاليات نوعية تستقطب الكفاءات المتميزة والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وبناء اقتصاد قوي ومست