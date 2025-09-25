• يبلغ إجمالي تعداد الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي 400,000 وحدة، علماً أن الطلب في تزايد مستمر متجاوزاً عدد وحدات التسليم

• تجاوز نموُ الطلب بنسبة تقارب نحو 6% في جميع أنحاء الإمارة نموَ العرض بنسبة تقارب نحو .62%، والتوقعات المستقبلية بنسبة تقارب 4.6%، وهو ما يتيح فرصة واضحة لنمو القطاع العقاري

• شهد النصف الأول من العام معاملات بقيمة بلغت 54 مليار* درهم إماراتي، وبزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024

• نمو بنسبة 38% في مبيعات الوحدات السكنية مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، محققًا رقمًا قياسيًا جديداً كرقم نصف سنوي بقيمة 25 مليار درهم إماراتي. وقد أثرت المشاريع الكبرى مثل جزيرة الحديريات، جزيرة السعديات، وجزيرة ياس بشكل كبير على أداء السوق

أبوظبي – أصدر مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، أول تقرير له بعنوان "تقرير السوق العقاري"، مما يمثل فصلًا جديدًا في تعزيز الشفافية والثقة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في القطاع. ويسلط التقرير التفصيلي الضوء على أقوى أداء نصف سنوي للقطاع على الإطلاق، مدفوعًا بنمو التعداد السكاني، والاستثمار الأجنبي، والتحول نحو المشاريع العقارية الفاخرة.

يُعد هذا التقرير الأول من نوعه ضمن سلسلة تقارير أخرى لاحقة، ويقدم نظرة شاملة على السوق العقاري في أبوظبي، بما في ذلك اتجاهات المعاملات، أداء مبيعات وتأجير الوحدات السكنية، حركة العرض والطلب، واتجهات الأسعار عبر الشقق والفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للعرض. كما يسلط الضوء على مساهمة المناطق الاستثمارية الرئيسية، ودور المناطق والمشاريع ذات الأداء الأعلى، والنمو المتزايد في قطاع العقارات الفاخرة، وانتشار الدفع النقدي بشكل واسع.

العرض والطلب

شهد السوق نموًا مدفوعًا بطلب قوي تجاوز العرض في أبوظبي. وبلغ إجمالي تعداد الوحدات السكنية في الإمارة حوالي 400,000 وحدة في النصف الأول من عام 2025، مع متوسط نمو في العرض بنسبة تقارب 2.6% سنويًا منذ عام 2022. في المقابل، ارتفع الطلب بنسبة تقارب 6% خلال نفس الفترة. واستنادًا إلى بيانات موحدة تم جمعها منذ عام 2019، يُظهر التقرير أن هذا التفاوت يُعد اتجاهًا منهجياً ثابتاً ومستمراً، حيث يواصل الطلب تجاوز عدد الوحدات الجديدة المسلمة. وقد أدى ذلك إلى نمو قوي في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار بيع الشقق بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، بينما ارتفعت أسعار الفلل والتاون هاوس بنسبة 11%.

ومن المتوقع أن يرتفع العرض السكني المستقبلي في منطقة أبوظبي بنسبة تقارب 4.6% بحلول عام 2028، مما سيضيف ما بين 45,000 إلى 55,000 وحدة، ويفسح المجال أمام فرص استثمارية إضافية.

نمو قياسي في المعاملات

استنادًا إلى نتائج التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في النصف الأول من هذا العام مستوى قياسيًا بمقدار 54 مليار* درهم إماراتي في الإمارة، مما يشير إلى زيادة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكانت مبيعات الوحدات السكنية من العوامل الرئيسية التي دفعت هذا الاتجاه، حيث بلغت قيمة المعاملات 25 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 38%، وارتفعت المبيعات بنسبة تقارب الربع. ولا تزال المعاملات النقدية هي الطريقة الأكثر رواجاً للدفع، حيث تمثل 81% من إجمالي المبيعات.

وقال المهندس راشد العُميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "لأول مرة، أصبح لدى المستثمرين والمطورين وصناع القرار مصدر معتمد واحد يقدم نظرة واضحة حول أداء السوق واتجاهاته المستقبلية. يُعد هذا التقرير الأول من نوعه معيارًا جديدًا للشفافية، ويوفر لشركائنا البيانات والوضوح للاستثمار بثقة والمساهمة في النمو المستمر للإمارة. يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار قوته، محققًا أرقامًا قياسية جديدة في قيمة وحجم المبيعات. إن النمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين الدوليين، وتسليم مجمعات سكنية عالية الجودة ومخططة بإتقان، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار وجودة الحياة. نحرص على أن تواكب أنظمتنا سرعة نمو السوق، وأن تكون عمليات البيع والشراء أو التأجير في أبوظبي سهلة قدر الإمكان. هذه الخطوات ستساعدنا في البناء على هذا الأداء القياسي، والحفاظ على تنافسية أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي."

المشاريع الرئيسية على المخطط تعزز أداء السوق

كان للمشاريع الرئيسية على المخطط تأثير كبير على أداء السوق، حيث ساهمت أفضل 10 مشاريع بحوالي نصف قيمة مبيعات الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2025. وتصدرت جزيرة الحديريات القائمة بمبيعات بلغت 2.4 مليار درهم، تلتها مشاريع فاخرة ومتعددة الأغراض مثل بلغليم، ممشى غاردنز، وسعديات لاجونز. وقد شهد قطاع الشقق الفاخرة نموًا سريعًا، حيث مثل 57% من قيمة مبيعات الشقق في النصف الأول من عام 2025، أي أكثر من ضعف حصته في عام 2023، مع بروز جزيرة السعديات كنقطة جاذية لإطلاق المشاريع الفاخرة جداً.

سوق الإيجارات يعكس الاتجاه التصاعدي

يعكس سوق الإيجارات أيضًا هذا الاتجاه التصاعدي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 8.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 21%، وإيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 7% خلال العامين الماضيين، مما يعكس استمرار الطلب على المجمعات الفاخرة والمخصصة للعائلات.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز القيمة

تم إعداد تحليلات تقرير مركز أبوظبي العقاري باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة خاصة، تم توظيفها لانتقاء وتعزيز فئات البيانات الوطنية عبر المنصات المختلفة، مما وفر تحليلات واتجاهات قابلة للتوسع وعالية الجودة لسوق العقارات في أبوظبي.

نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:

يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.