القاهرة - تستعد مرسيدس-بنز ايجيبت لإفتتاح وبدء تشغيل مركزها اللوجيستي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة في وقت قريب من العام الحالي. يقام المركز اللوجيستي على مساحة 20000 متر مربع بالمنطقة الخامسة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن يقدم مركز مرسيدس-بنز للخدمات اللوجستية والتوزيع (MBLDE) في مصر باقة متكاملة من الخدمات المتطورة، بما في ذلك خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات (CBU)، والتي تشمل مستقبلًا خدمات تخزين الأجزاء المفككة بالكامل (CKD)، والأجزاء نصف المفككة (SKD)، وقطع الغيار، والأدوات ومستلزمات الإنتاج المحلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمات في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها العلامة التجارية لمرسيدس-بنز في مصر، من خلال المساهمة في تبسيط العمليات التشغيلية للشركة وزيادة تواجدها في السوق المصري، وتلبية احتياجات هذا السوق الهام من سيارات الركوب الفاخرة. من ناحية أخرى، سيساهم هذا المركز اللوجيستي في تقديم خدمات إدارية لشبكة موزعيها المعتمدين وكذلك للشركات الأخرى العاملة في قطاع السيارات المصري.

وتعليقًا على تلك الخطوة الهامة، يقول السيد/جيرد بيترليش-رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز ايجيبت: "تواصل مرسيدس-بنز ايجيبت ضخ استثماراتها في السوق المصري لعقود طويلة، انطلاقًا من إدراكنا للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق المحوري. لقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في جذب ودعم الاستثمارات الأجنبية ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح من خلال تعاوننا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إننا في مرسيدس-بنز ايجيبت نتطلع للافتتاح المنتظر لمركز مرسيدس-بنز للخدمات اللوجستية والتوزيع في مصر، والذي يأتي في إطار جهود الشركة لتقديم تجربة استثنائية لخدمة عملائها في جميع أنحاء البلاد".

يشار إلى أنّ مرسيدس-بنز ايجيبت وقعت في سبتمبر 2021 على عقد مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص قطعة أرض يقام عليها المركز اللوجيستي المتكامل للشركة. ويأتي قرار انشاء هذا المركز اللوجيستي بعد توسع مرسيدس-بنز ايجيبت في شبكة موزعيها المعتمدين، بالإضافة لاستئناف أنشطة التجميع المحلي لسيارات الـ SUV في مصر.

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