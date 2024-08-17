مشروع "ميرا كورال باي" يقع في قلب رأس الخيمة ويفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع أنماط الحياة الفاخرة بالإمارة

المشروع يمثل استثماراً مهماً، ويتميز بمساحته الشاسعة وما يضمه من علامات تجارية راقية ومساحة إجمالية أرضية كبيرة

المشروع يتميز بعمارة ومرافق فريدة ومستوحاة من البيئة المحيطة والشكل الطبيعي للشعاب المرجانية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إطلاق "ميرا كورال باي" (Mira Coral Bay) كمشروع جديد وضخم على الواجهة البحرية لمنطقة المعيريض. تم تطوير هذا المشروع الطموح بالتعاون مع شركة "ميرا للتطوير العقاري" (Mira Developments)، المعروفة بمحفظتها العقارية الراقية، ليغدو وجهة متعددة الاستخدامات ستعيد ترسيخ مكانة المعيريض كمركز للاستثمار والسياحة. ويشكل المشروع استثماراً مهماً في المجتمع السكني للواجهة البحرية، ويؤكد التزام "مرجان" بإثراء المشهد العقاري في الإمارة.

يضم مشروع "ميرا كورال باي" عقارات متعددة الاستخدامات تم تطويرها بالتعاون مع العديد من العلامات التجارية المرموقة في مجال أنماط الحياة. وتمثل الشراكة مع "ميرا للتطوير العقاري" إنجازاً مهماً لشركة "جرافات رأس الخيمة" التابعة لشركة "مرجان"، والتي تعمل على تطوير المعيريض كوجهة فريدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة الرامية لتوفير وجهة سياحية واستثمارية رائدة على مستوى المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "نحن في ’مرجان‘ ملتزمون بتطوير العقارات الأفضل من نوعها التي تثري المشهد المحلي، وتوفر مرافق عالمية المستوى ترقى إلى مكانة رأس الخيمة العالمية في سوق العقارات. ويوفر مشروع ’ميرا كورال باي‘ عروضاً فريدة تجسد رؤيتنا المستقبلية لتطوير الإمارة كمركز للاستثمار والسياحة. وسرعان ما تتحول منطقة المعيريض إلى واحدة من أبرز الوجهات في الإمارة، ولا شك أن شراكتنا مع ’ميرا للتطوير العقاري‘ ستساهم في دعم الاقتصاد المحلي وإرساء معايير جديدة للحياة الفاخرة في مختلف مناطق الإمارة".

من جانبها قالت تامارا جيتيجيفا، الشريك المؤسس لمجموعة ميرا: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع التحولي. وتتمثل رؤيتنا لمشروع ’ميرا كورال باي‘ في إنشاء مشروع شاطئي رئيسي يجسد معنى الفخامة والرقي، ويقدم للسكان والزوار تجربة حياة استثنائية متجذرة في هوية أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً".

تم تصميم المخطط الرئيسي لمشروع "ميرا كورال باي" من قبل استوديو ماركو كازامونتي وشركاه / أركيا أسوشياتي، المسؤول عن تطوير أكثر من 200 مشروع معماري حول العالم، بما في ذلك مصنع المشروبات الفاخرة أنتينوري في إيطاليا، ومدينة لي لينج العالمية للفنون الخزفية في الصين. ومن المتوقع للمشروع أن يتحول إلى وجهة بارزة في رأس الخيمة، تجتذب أهم المستثمرين والمقيمين والسياح من جميع أنحاء العالم.

وستضمن كل منشأة في "ميرا كورال باي"، والذي تم تطويره بالتعاون مع علامات تجارية رائدة عالمياً في مجال أنماط الحياة، أرقى معايير الفخامة والتصميم والخدمة. ويقع "ميرا كورال باي" على بعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة رأس الخيمة، مما يوفر للسكان والزوار وصولاً غير مسبوق إلى أجواء المدينة النابضة بالحياة في الإمارة، مع ملاذ هادئ على الواجهة البحرية.

ويضم "ميرا كورال باي" فندق وسبا من فئة 5 نجوم يحتوي على 100 غرفة، ومنتجعاً فندقياً يضم 250 غرفة، ونادي يخوت حديث الطراز، وناديين شاطئيين حصريين. كما يعتبر المشروع بمثابة جوهرة رائعة ستزين منطقة المعيريض، حيث يحتضن 6 مجموعات من الفلل تضم 165 وحدة، ومجموعتي منازل مكونة من 128 وحدة، وأربع مجموعات من الشقق يصل مجموعها إلى 650 وحدة، و10 مطاعم فاخرة. وسيتضمن المشروع متعدد الاستخدامات مواقف سيارات تحت الأرض، وممرات ذات مناظر خلابة ذات تصميم فريد يجمع بين سحر الطبيعة والمرافق الخارجية، مع مراعاة راحة المشاة وحرية تنقلهم. ويحتفي المخطط الرئيسي للمشروع بالمناظر الطبيعية الفريدة لمنطقة المعيريض، حيث يتميز بواجهة بحرية هادئة مواجهة لجبال رأس الخيمة الخلابة.

يتماشى مشروع "ميرا كورال باي" في تصميمه مع رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية لتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز آفاق تطوير الأعمال والسياحة في الإمارة. ويمثل هذا المشروع الطموح فصلاً جديداً في مسيرة شركة "مرجان"؛ حيث تساهم البنية التحتية والهندسة المعمارية الفريدة للمشروع في ترسيخ مكانة منطقة المعيريض كوجهة سكنية وترفيهية مستقبلية من شأنها توفير الكثير من فرص العمل، وإعادة تعريف نمط الحياة الفاخر في رأس الخيمة.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

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