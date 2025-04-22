المشروع الجديد يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030، وتم تصميمه لجذب المستثمرين والمقيمين الباحثين عن خيارات معيشة عالية الجودة في رأس الخيمة

المشروع السكني مكون من 27 طابقاً، ويضم حوالي 350 شقة تتنوع بين شقق استوديو وأخرى مكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة

المشروع يعد جزءاً من مجتمع متكامل ضمن وجهة "راك سنترال" النابضة للعمل والعيش والترفيه

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إبرام صفقة استراتيجية مع شركة "دارا العقارية" لاستحواذ الأخيرة على قطعة أرض ضمن مشروع "راك سنترال"؛ أحدث وجهات "مرجان" متعددة الاستخدامات في الإمارة الشمالية، وذلك لتطوير مبنى سكني مكون من 27 طابقاً. ومن المقرر الانتهاء من هذا المبنى بحلول الربع الأخير من عام 2027، حيث سيعزز العروض السكنية التي يوفرها "راك سنترال"، وذلك بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى جعل الإمارة وجهة نابضة للعيش والعمل والترفيه للمستثمرين والسياح الباحثين عن التميز.

يعد المبنى السكني الجديد أول ظهور لأعمال "دارا العقارية" في قطاع العقارات المزدهر برأس الخيمة، وسيمتد على مساحة 50,000 قدم مربعة وسط موقع استراتيجي ضمن مشروع "راك سنترال" الحيوي. ويلبي تصميم المبنى الطلب المتنامي على خيارات المعيشة عالية الجودة في المنطقة، حيث سيقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية ضمن بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات تضم مساحات تجارية ومنافذ للبيع بالتجزئة لمنح القاطنين أعلى مستويات الراحة والتميز.

يضم المبنى السكني حوالي 350 شقة تتنوع بين شقق استوديو وأخرى مكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، وتتميز جميعها بإطلالات بانورامية على الإمارة. وصُمم المبنى ليوفر مجتمعاً متكاملاً يحتضن العديد من المرافق الحديثة؛ بما فيها مسبح خاص، وصالة ألعاب رياضية، وملاعب بادل، وقاعة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى العديد من المرافق الأخرى.

وستتعاون "دارا العقارية" في تطوير المبنى السكني مع شركة عبدالرحيم للاستشارات المعمارية كمستشار رئيسي للمشروع وشركة "آي بي إيه هاوس انتيريور" لتنفيذ التصميم الداخلي. سيعزز المشروع جاذبية "راك سنترال" كوجهة متعددة الاستخدامات تقدم أسلوب حياة متكاملاً. ويشكل المبنى السكني فرصة استثمارية قيّمة للمستثمرين العالميين الراغبين في تحقيق عوائد استثمارية مجزية، بالإضافة إلى الراغبين في الإقامة بالإمارة الشمالية، حيث يقدم منظومة متوازنة تواكب سبل العيش الذكي بكافة تفاصيلها.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "حقق مشروع ’راك سنترال‘ منذ إطلاقه كوجهة متطورة متعددة الاستخدامات نمواً استثنائياً، حيث قدم للمستثمرين العالميين والشركات المحلية مساحة مبتكرة للنمو والازدهار، فضلاً عن تأكيده على جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية وسياحية نابضة بالحياة. ويسرنا الترحيب بشركة ’دارا العقارية‘ في هذا المجمع الرائد من الطراز العالمي، والذي سيكون بلا شك وجهة متميزة للأعمال والترفيه وأسلوب الحياة العصري. ونحن سعداء بأن اهتمامهم البالغ بالتفاصيل والتزامهم الراسخ بتقديم مجتمع متكامل للعيش الذكي، ينطبق مع رؤيتنا بتطوير وجهة عالمية المستوى للعيش والعمل والترفيه. ونتطلع معاً لبناء مساحة عالمية استثنائية ترتقي بمكانة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي".

من جانبه، قال أندريه لونتوفسكي، المدير العام لشركة "دارا العقارية": "يسرنا أن يكون أول مشروع لنا في السوق العقارية المزدهرة في رأس الخيمة ضمن مشروع ’راك سنترال‘. وقد صممنا هذا المبنى السكني ليلبي الطلب المتنامي على مساحات المعيشة عالية الجودة، ونحن على ثقة بأنه سيشكل علامة فارقة وسط مشروع ’راك سنترال‘ متكامل الخدمات ومتعدد الاستخدامات، وبأنه سيوفر لقاطنيه مستوى معيشة جديداً ومجتمعاً عصرياً مترابطاً. وتمثل رأس الخيمة خياراً مثالياً لإطلاق هذا المشروع المتميز بالنظر إلى تنامي مكانتها كمركز أعمال مزدهر، وامتلاكها لبنية تحتية قوية وجاذبية سياحية عالمية".

يشكل مشروع "راك سنترال"، المتفرد بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، وإطلالته المميزة على نادي الحمرا للجولف والخليج العربي، فرصة استثمارية جذابة للشركات متعددة الجنسيات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد. ويجري بناء المشروع على مراحل، ويعكس استمرار أعمال تشييده جاذبية إمارة رأس الخيمة لدى المستثمرين العالميين، ويتماشى كذلك مع رؤيتها طويلة المدى الرامية لتأسيس اقتصاد مزدهر ومتنوع، وبناء مجتمعات سعيدة ومتماسكة، وتأمين مستقبل مستدام عبر حماية البيئة باتباع استراتيجيات الأبنية الخضراء المتقدمة.

يضم المخطط الرئيسي لمشروع "راك سنترال" ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية المؤجرة، وأكثر من 4,000 شقة سكنية، بالإضافة إلى أربعة فنادق بسعة تتجاوز 1,000 غرفة فندقية، والعديد من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء. كما يتضمن المشروع عدة مبانٍ متصلة وأكثر من 1,000 موقف للسيارات للزوار. ويجري العمل حالياً على بناء المقر الرئيسي للمشروع، والذي سيمثل المجمع الأساسي للأعمال، ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من 2027.

نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

-انتهى-

#بياناتشركات