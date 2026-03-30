​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكدت الفطيم العقارية تسجيل أداء قوي عبر محفظتها المتنوعة من مراكز التسوق في دولة الإمارات، والتي تشمل كل من "دبي فستيفال سيتي مول"، و"فستيفال بلازا"، و"أرابيان سنتر"، حيث حققت متوسط نمو سنوي في المبيعات بنسبة 8% خلال موسم رمضان وعيد الفطر 2026. وجاء هذا الأداء امتداداً للزخم المسجل خلال شهر رمضان، مع تفوق أداء شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج قوة الأصول وقدرة كل مركز على ترسيخ حضوره كوجهة مجتمعية مهمة، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي وموثوق لقطاع التجزئة.

وشكل قطاع المأكولات والمشروبات أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء، حيث برز كعنصر أساسي في تعزيز حركة الزوار وإطالة مدة بقائهم وزيادة مستويات الإنفاق عبر مختلف المراكز. ومن خلال التركيز على مفاهيم طعام مدروسة وتجارب متكاملة، أصبح هذا القطاع عاملاً رئيسياً للتفاعل، الأمر الذي عزز من مكانة المراكز كوجهات مفضلة للتواصل المجتمعي.

دبي فستيفال سيتي مول

واصل دبي فستيفال سيتي مول تسجيل أداء قوي خلال موسم رمضان وعيد الفطر 2026، حيث أظهرت البيانات نمو في المبيعات بنسبة 12% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع عدد الزوار بنسبة 5%. كما برز تحول واضح في سلوك المتسوقين نحو زيارات أكثر وعياً ومرتكزة على التجربة، مع أداء متوازن للفئات الرئيسية، مدعوماً بالأداء الجيد لقطاعي الأزياء الاقتصادية والمتوسطة، إلى جانب الدور المهم للمطاعم كوجهة للتجمع، بما ساهم في الحد من التباين في بعض الفئات التقديرية الأخرى. وجاء هذا الأداء بدعم من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من خلال مبادرات رئيسية مثل حملة ‘تخفيضات الـ3 أيام’ خلال شهر رمضان، إلى جانب حملة ‘5X BLUE Rewards التي أسهمت في تنشيط الإنفاق عبر قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه.

كما أسهم تنوع المتاجر وتجدّدها في دعم الأداء، مع افتتاح علامات جديدة مثل "سولت" و"كامبر"، ما ساهم في رفع نسبة الإشغال إلى 93%، وتعزيز جاذبية المول عبر تجارب ثقافية وتقليدية مميزة مثل فعالية "مجلس باي ذا باي" التي شهدت إقبالًا واسعاً.

فستيفال بلازا

عزز فستيفال بلازا دوره كوجهة مجتمعية رئيسية تشهد زيارات متكررة من سكان المنطقة، حيث سجل نمو بنحو 15% في الفئات الأساسية، ما يدعم مكانة المركز كوجهة يومية تلبي احتياجات الزوار. كما شهدت فئة الخدمات، مثل اللياقة البدنية والعناية الشخصية نمواً ملحوظاً، الأمر الذي يعزز من مكانة المركز كوجهة للعناية بالصحة. وفي الوقت ذاته، حافظت فئتا المطاعم و"المنزل والحياة العصرية" على أداء مستقر، بدعم من الإقبال على ورش العمل خلال شهر رمضان والفعاليات التي أُقيمت خلال فترة العيد، وهو ما يعزز حضور المركز كوجهة مجتمعية.

أرابيان سنتر

أكد "أرابيان سنتر" مرونته كوجهة مجتمعية تركز على القيمة، حيث حقق نمو ملحوظ في حجم الإنفاق رغم التحديات العامة في السوق. وارتفعت مبيعات شهر رمضان بنحو 5%، مع أداء قوي لقطاع المأكولات والمشروبات، تلا ذلك تسارع واضح في وتيرة النمو خلال فترة العيد، حيث سجلت الفئات الرئيسية، مثل الأزياء والأحذية والعطور، زيادة ملحوظة في المبيعات. وجاء هذا الأداء بدع من مبادرات مجتمعية مختلفة أبرزها فعالية "سوق رمضان والعيد" التي شهدت ارتفاعاً في المشاركة بنسبة 26%، إلى جانب شراكات فعالة مع جهات مثل "الهلال الأحمر الإماراتي" و"جمعية دبي الخيرية".

واستند هذا الأداء على تركيز واضح على استمرارية الأعمال وكفاءة التشغيل، بما يضمن تقديم تجربة سلسة وآمنة للزوار، بما ينسجم مع التزام الدولة بمعايير السلامة والأمان.

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: "يعكس الأداء القوي خلال شهر رمضان وعيد الفطر قوة مراكز التسوق وقدرتها على التكيف، لا سيما في ظل تغير توقعات الزوار وتطور ديناميكيات السوق. ويعزى استمرار هذا النمو إلى النهج الإداري المنضبط، والاختيار المدروس للمستأجرين، إلى جانب التركيز المستمر على تقديم تجارب تلبي احتياجات الزوار.

وفي هذا السياق، نواصل تنفيذ استراتيجية التأجير وفق المسار المخطط، حيث تتضمن المرحلة المقبلة افتتاح مجموعة من العلامات والمفاهيم الجديدة في مراكزنا، ما يعزز جاذبية هذه الوجهات ويؤكد ثقة شركائنا من قطاع التجزئة في أدائها على المدى الطويل.

كما تواصل مراكزنا ترسيخ مكانتها كوجهات متكاملة للحياة العصرية، من خلال استقطاب الزوار بشكل مستمر وتعزيز مستويات التفاعل والإنفاق عبر تقديم تجارب ذات صلة توفر قيمة حقيقية. ويعزز هذا الأداء ثقتنا بمتانة محفظتنا وقدرتنا على التكيف مع المتغيرات، مع الاستمرار في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

ونتوجه بجزيل الشكر إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وكافة الجهات المعنية على دعمهم المتواصل، الذي يسهم في استقرار القطاع ونموه واستمرارية نجاحه".

وتعكس نتائج موسم العطلات الزخم الإيجابي الذي يشهده قطاع التجزئة، وتؤكد قدرته على الاستمرار والنمو على المدى الطويل، مدعومة باستراتيجية واضحة تركز على الاستقرار وتعزيز تفاعل الزوار، إلى جانب الدور المتجدد لمراكز التسوق كوجهات تجمع الناس وتخدم المجتمع.

يُعد دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات التسوق في دبي وأشهر المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم العقارية حيث نجح باستقطاب أكثر من 23 مليون زائر في عام 2023. ويحتضن المول أكثر من 400 متجر لعلامات تجارية رائدة في مجال الموضة والجمال، ومن ضمنها ذا إيديتورز ماركت وآتش آند أم وواتسونز، ونايكي وأديداس وسيفورا وماك كوزميتكس وغيرها، إلى جانب متاجر الديكورات الداخلية مثل ايكيا وايس.

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول وجهة مثالية لرواد المطاعم في فستيفال باي بفضل الإطلالة الخلابة للواجهة المائية واحتوائه على أكبر ركن للمطاعم والمقاهي في دبي، حيث يضم المول 50 مطعماً ومقهى، ويتيح للضيوف مجموعة من تجارب الطعام المتنوعة المقدمة من أشهر العلامات، بما فيها جو آند ذا جوس، وليتو، وإي إل آند إن، وكاراكي لاونج، والمطاعم المرخصة، بما في ذلك السيف دبي، وهيليباد من فروزن تشيري.

ويمكن للضيوف الاستمتاع خلال الشتاء بأجمل التجارب الغامرة التي تقدمها ذا باي باي سوشال، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من عروض المأكولات المشروبات ومنافذ بيع القهوة ومناطق العلامة والتحف الفنية التفاعلية وسط أجواء حيوية ومساحات خضراء.

كما يحتضن دبي فستيفال سيتي مول صالة ڤوكس سينما متعددة القاعات؛ وباونس إكس، أول منتزه للقفز الحر في العالم، وعرض "تخيل" العالمي الذي حقق أرقاماً قياسية؛ ومدينة الألعاب الداخلية فابي لاند، وجهة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 70,000 قدم مربع؛ وليو ولونا، وهالو بارك وجو سكيت، الوجهات العائلية المتكاملة.

ويركز المول على تقديم تجارب استثنائية، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي تشمل محطات شحن السيارات الكهربائية وإيزي تاكسي داخل المول وخدمة ركن السيارات ومحطات شحن بطاقة نول، بالإضافة إلى مايد، سفير السعادة الشخصي في المول والمسؤول عن تقديم مساعدة مخصصة للارتقاء بتجربة التسوق.

نبذة عن فستيفال بلازا – جبل علي

يُعد فستيفال بلازا، الوجهة المجتمعية التي طورتها الفطيم العقارية، مركزًا متكاملًا يخدم سكان جبل علي والفرجان ووصل غيت، كما يجذب الزوار من مناطق بارزة مثل دبي مارينا وجزر النخيل وموتور سيتي.

يمتد فستيفال بلازا على مساحة 65,000 متر مربع، مقدّمًا تجربة متكاملة تلبي مختلف احتياجات الزوار، حيث يضم أكبر متجر آيكيا في المنطقة، إلى جانب مجموعة من المرافق المتميزة مثل عيادات الفطيم الصحية، ومنصة هيلث هاب، وهايبرماركت لولو. كما يحتضن أكثر من 20 مطعمًا، توفر خيارات طعام عالمية ضمن قاعة طعام واسعة.

كما يعزز عروضه العائلية والترفيهية من خلال منشأة "باتل بارك" لألعاب الطلاء، إضافةً إلى وجهات حصرية مثل ستوديو فولفو، ومنصة كافاك لبيع السيارات المستعملة، ومركز تشامبز الرياضي، الأكبر من نوعه في دولة الإمارات.

بامتلاكه لأكثر من 2,300 موقف سيارات وتقديمه لخدمات متميزة مثل استشارات التصميم المجانية وخدمة النقل بالحافلات، يضمن فستيفال بلازا تجربة مريحة وسلسة لزواره.

لمحة حول مجموعة الفطيم العقارية

تتمتع مجموعة الفطيم العقارية، الذراع العقارية لمجموعة الفطيم والمطوّر الخاص الوحيد للمشاريع العملاقة في المنطقة، بستة عقود من الخبرة في مجال العقارات والإدارة، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع في مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية. وتعمل المجموعة على تطوير وتشغيل محفظة بقيمة ملايين الدولارات من الأصول العقارية والاستثمارية الفردية والمؤسسية والوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتمتع بإمكاناتٍ وخبراتٍ واسعة في جميع مراحل سلسلة القيمة العقارية، بدءاً من تحديد المواقع والتطوير والتصميم والتجهيز الداخلي وإدارة الأصول ووصولاً إلى المقاولات والتشغيل. وتشمل أعمال الفطيم العقارية مجموعة متنوعة من القطاعات وأنواع الأصول، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية ومراكز التسوق والضيافة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم.

وتتضمن أهم مشاريعها الحالية المجمّعات متعددة الاستخدامات المندرجة تحت علامة فستيفال سيتي، وهي دبي فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي، ودوحة فستيفال سيتي. ويعد كل من دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي من المجتمعات السكنية المتكاملة التي تم تصميم مخططاتها الرئيسية لتوفير وجهات سكنية تتيح أرقى أنماط الحياة، فضلاً عما تحتضنه من المرافق المذهلة التي تشمل المجمعات السكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية والفنادق من فئة 5 نجوم، والتي تتكامل على النحو الأمثل مع عروض التجزئة والتسلية والترفيه التي توفرها. وتتجاوز المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في محفظة المجموعة العقارية مليون متر مربع من الأصول التجارية ومساحات تجارة التجزئة، كما تحتضن خمسة مراكز تسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستقطب أكثر من 80 مليون زائر سنوياً، وهي دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في الإمارات، وكايرو فستيفال سيتي مول في مصر، ودوحة فستيفال سيتي في قطر، وزناتة مول بالدار البيضاء في المغرب.

وتحظى المجموعة بخبرة واسعة في قطاع تجارة التجزئة، حيث توفر خدمات إدارة الطرف الثالث في إدارة الأصول والتأجير والتسويق والعمليات لمراكز التسوق في المنطقة، بما في ذلك أرابيان سنتر، التابع لمجموعة النابوده.

كما تتولى مجموعة الفطيم العقارية مسؤولية إدارة مجموعة الفطيم للمقاولات، المختصة في تقديم الخدمات الهندسية والإنشائية المتكاملة، والتي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في تطوير المشاريع العملاقة في مُختلف أسواق الشرق الأوسط خلال آخر 50 سنة. وتزود الفطيم الهندسية والتكنولوجيا عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة.

