"دبي هاربر" أول واجهة بحرية في الدولة والمنطقة تستخدم تقنيات "بيكسي درون" المبتكرة لجمع النفايات البحرية العائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "دبي هاربر"، الواجهة البحرية الاستثنائية، عن استخدام روبوت "بيكسي درون" لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع النفايات البحرية العائمة، في خطوة هامة تعزز التزامه بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة. ويتميز هذا الروبوت العائم بقدرته على العمل في المياه العذبة والمالحة على حد سواء، وإمكانية تنظيف المساحات الصغيرة والمناطق الضيقة التي يصعب الوصول إليها. تبلغ الطاقة الاستيعابية لبيكسي درون نحو 160 لتراً من النفايات، ويمكنه العمل في وضع القيادة الذاتية لما يصل إلى 6 ساعات في المرة الواحدة، وهو مجهز بكاميرا فيديو وأجهزة استشعار عن بُعد تعمل بتقنية الاستشعار الضوئي وتحديد المدى "الليدار"، ويتميز بقدرته على فرز النفايات على اختلاف أشكالها، بما في ذلك النفايات العضوية والبلاستيكية والزجاج والمعادن والورق والقماش والمطاط وغيرها.

يعد "بيكسي درون" ابتكاراً تقنياً فريداً عالي الكفاءة، سيسهم في دعم جهود "دبي هاربر" في تنظيف المياه والشواطئ في دولة الإمارات العربية المتحدة من النفايات والأوساخ. إذ يعمل بتقنية التحكم عن بُعد، ويقوم بجمع النفايات العائمة من خلال البحث عن الحطام الموجود على سطح المياه والتقاطه، ومن ثم وضعه في خزان تجميع واسع ليتم التخلص منه لاحقاً بوسائل أخرى أكثر مراعاة للبيئة.

جرى تطوير "بيكسي درون" من قبل شركة "ذا سيريال كلينرز" الفرنسية الرائدة في مجال تطوير أفضل الحلول التقنية للمراسي والأرصفة البحرية والمنتجعات والمرافق العامة. وهو صغير الحجم نسبياً بالمقارنة مع روبوتات التنظيف الأخرى، إذ يبلغ طوله حوالي 1.62 متراً وعرضه 1.15 متراًـ مما يجعله عالي الكفاءة في تنظيف المساحات الصغيرة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "دبي هاربر"

"دبي هاربر" هو واجهة بحرية استثنائية، تجسد ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة. يتميز "دبي هاربر" بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه التي تقترن بمجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية والتي تجعل منه الوجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً في المنطقة. يبعد "دبي هاربر" نحو 30 كيلومتر عن كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) ويسهل الوصول إليه من عدد من أشهر معالم دبي مثل نخلة جميرا وبرج العرب وإكسبو 2020 دبي.

يحتضن "دبي هاربر" بعضًا من أبرز الوجهات في إمارة دبي مثل "محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية"، وهي أول ميناء مصمم خصيصاً للرحلات السياحية البحرية على الإطلاق في المنطقة، و"مراسي دبي هاربر"، أكبر مراسي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك يضم المشروع "إعمار بيتشفرونت"، وهو مجمع سكني يوفر لقاطنيه نمط حياة راقية على شاطئ البحر، و"سكاي دايف دبي"، الشركة العالمية المتخصصة في مغامرات القفز المظلي.

وباعتباره وجهة بحرية فريدة من نوعها، يسعى "دبي هاربر" إلى استضافة فعاليات بحرية محلية وعالمية نابضة بالحياة، مثل "نو فلتر دي إكس بي"، النسخة المطورة الجديدة من معرض دبي للسيارات، و"معرض دبي العالمي للقوارب" الذي يعتبر المعرض الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والوجهة المثالية لعشاق التجارب البحرية. حيث ستلعب هذه الفعاليات دوراً حيوياً في إحياء ارتباط سكان دبي وضيوفها بالبحر، وتوفر لقاطني الإمارة المزيد من خيارات الحياة التي تتيح لهم اختبار تجربتهم الخاصة على مشارف البحر.

وباعتبارها الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، تحرص "شمال القابضة" على استثمار مواردها على كافة الصعد لتجسيد رؤيتها الرامية إلى جعل "دبي هاربر" أحد أهم مشاريع الواجهات البحرية في إمارة دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.dubaiharbour.com/en/