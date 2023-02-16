تعتبر "مرنة" من أوائل شركات التمويل غير المصرفية التي استفادت من أسواق الدين الإسلامي في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: يسر شركة المرابحة المرنة للتمويل ("مرنة")، وهي شركة رائدة مستقلة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، أن تعلن عن قيامها باسترداد كامل صكوك الشريحة الأولى البالغة قيمتها 178 مليون ريال سعودي والتي استحقت في تاريخ 12 فبراير 2023م.

حيث أصدرت "مرنة" الشريحة الأولى من الصكوك تستحق خلال 5 سنوات في فبراير 2018م، كجزء من برنامج إصدار الصكوك، والذي يهدف إلى تسريع خطط النمو، وتعزيز قدرتها التمويلية ودعم أهدافها الرامية لتطوير بيئة خدمات مالية متكاملة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال وليد الغملاس العضو المنتدب التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى "مرنة": "باعتبارنا من أوائل شركات التمويل غير المصرفية التي استفادت من أسواق الدين الإسلامي في المملكة من خلال برنامج إصدار الصكوك، يسعدنا أن نعلن عن السداد الكامل لصكوك الشريحة الأولى، في الموعد المحدد وعند الاستحقاق. ويدل هذا الإنجاز المهم على قوة سيولتنا ومركزنا المالي، وجودة محفظتنا الائتمانية، ويؤكد التزامنا تجاه المجتمع الاستثماري. وأود أن أتقدم بخالص الشكر للسادة حملة الصكوك على دعمهم لنا وثقتهم في أعمال الشركة ومسيرة نموها".

من الجدير بالذكر، أن "مرنة" قامت في ديسمبر 2022م بسداد الشريحة الثانية من الصكوك بالكامل في الموعد المحدد عند استحقاقها والتي بلغت قيمتها 80 مليون ريال سعودي.

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عن شركة مرنة:

"مرنة" هي شركة تمويل رائدة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تقدم نطاقاً واسعاً من الحلول المرنة والمبتكرة، بسجل تجاري (1010337706) مرخصة من البنك المركزي السعودي برقم 22/ أ ش / 201410 بتاريخ 19/11/1435 هـ (الموافق 14/09/2014م). تأسست الشركة في عام 2012 ولديها مكتب رئيسي في الرياض و15 فرعًا في 13 مدينة في جميع أنحاء المملكة. تقدم "مرنة" العديد من الخدمات منها الإيجار التمويلي، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي للأفراد، تخضع أنشطة "مرنة" لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.mrna.sa

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