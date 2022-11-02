تهدف لتوفير خدمات صحية متكاملة للموظفين والعملاء

أبوظبي: وقّع بنك المارية المحلي البنك الرقمي الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات، ومجموعة برجيل القابضة المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز دورهما المجتمعي في رفع مستوى الخدمات الصحية والمصرفية والاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية والابتكارات الرقمية والخدمات المميّزة التي يقدمها الطرفان في تحقيق المنفعة لأفراد المجتمع، وتطوير التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات الصحية.

وتساهم الإتفاقية في تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة لدعم قطاع الخدمات الصحية، وتمكين الأفراد من الحصول على خدمات الرعاية الصحية العالمية بشكل أفضل وأسرع، ووفق أعلى المعايير، بالاضافة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات الطبية وطلب المعلومات وتقديم المستندات ودفع الرسوم رقمياً، والتمتع بحوافز وبرامج صحية تساهم في رفع الوعي الصحي المجتمعي.

ووقّع الاتفاقية عن جانب بنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، وعن جانب برجيل القابضة، جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، فيما حضر مراسم التوقيع كل من سعادة عبدالله محمد بن دسمال السويدي وسعادة سعيد عبدالله الظاهري أعضاء مجلس إدارة بنك المارية، والسيدة فاديا الحمد مديرة أعمال الجهات الحكومية و الشراكات في برجيل القابضة.

وبموجب هذه الإتفاقية، سيتم منح خصومات مميزة لعملاء البنك، على الخدمات الطبية والرعاية الصحية عالية الجودة التي توفرها المنشأت التابعة لبرجيل القابضة ضمن الشروط المحددة المتفق عليها، وتضم برجيل القابضة سلسلة من أكثر من 25 مستشفاً و100 مركزاً طبياً وصيدلية في دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند، جميعها مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانات الطبية لاستقبال المرضى، وذلك بأسعار مخفّضة خاصة للخدمات الطبية التي لايشملها التأمين، مثل علاج الأسنان والتجميل والجلدية وخدمات الاستشارات الطبية والفحوصات التشخيصية للمختبرات والأشعة واللياقة البدنية والنظارات الطبية والأدوية وغيرها، وكذلك الدخول الى صالات كبار الشخصيات والحصول على الأولوية في تلقي الرعاية الطبية داخل كافة المرافق الصحية لمجموعة برجيل القابضة.

كما سيعمل الجانبين ضمن بنود التعاون بينهما، بتنظيم ندوات صحية في مقرهما لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، يتم خلالها تقديم فحوصات لياقة بدنية وبرامج وأنشطة عن مختلف المواضيع الصحية والعلاجية.

هذا وسيقوم بنك المارية المحلي بدوره بتقديم خدمات مصرفية مميزة تشمل حسابات بنكية وبطاقات خصم وائتمان بمزايا عديدة ودفاتر شيكات، وتسهيلات مالية، بالإضافة الى فرص استثمارية متميزة للاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية في الدولة من خلال تطبيق البنك مباشرةً، وكذلك العديد من الخصومات وعروض التسوّق الحصرية على برنامج لايف ستايل على تطبيق البنك.

تعليقاً على هذا التعاون قال محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: " نسعى الى تطوير برامج باستخدام أعلى معايير تكنولوجيا المعلومات وذلك للتحفيزعلى تطوير الرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق مع أفضل مزودي الخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز دورنا في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، يسعدنا من خلال هذه الاتفاقية توطيد علاقتنا مع برجيل القابضة، وتوحيد جهودنا وخبراتنا لتطوير الرعاية الصحية الرقمية وتوفير خدمات طبية ذات مستوى عالٍ الى عملائنا وموظفينا، تحقق لهم الرفاهية والراحة، بالإضافة الى تقديم خدمات مصرفية رقمية ومنتجات متميّزة الى موظفي مجموعة برجيل القابضة".

من جهته، أكد جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، أن مجموعة برجيل القابضة تعتز بهذه الشراكة التي تعكس الثقة بمدى الإمكانيات التي توفرها مستشفيات المجموعة و الحرص على تلبية المتطلبات الصحية للمجتمع بأعلى المعايير المتبعة عالمياً والخبرات الطبية ذات الكفاءة العالمية، وبما تتميز به من تقديم أفضل الرعاية وأحدث العلاجات المتخصصة التي تتميز بها منشآت برجيل القابضة، إلى جانب دورها التثقيفي ومسؤوليتها المجتمعية في زيادة الوعي الصحي لأفراد المجتمع تجاه القضايا الصحية والوقاية والتشخيص المبكر للأمراض".

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حول بنك المارية المحلي

تأسس بنك المارية المحلي في عام 2021 ، وهو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تجربة عملاء رقمية فريدة من نوعها بكامل خدمات المصرفية الشخصية والتجارية على حد سواء من خلال منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات شاملة بنموذج تشغيل مبسط. كما يتطلع البنك بأن يصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والامتثال التي تعمل بانسجام في أي وقت وأي مكان.