المملكة العربية السعودية : وقعت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، الهيئة المهنية الرائدة لأطباء الجلدية في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع كلا من شركة آبفي السعودية، الشركة العالمية المتخصصة في الأبحاث وتصنيع الأدوية البيولوجية، وشركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، للتعاون في تعزيز خدمات الصحة العامة وبرامج التوعية وتطوير إدارة الأمراض من خلال حلول الرعاية الصحية المبتكرة وتعزيز دور جمعية أمراض الجلد من خلال عقد الشراكات بين القطاعين الخاص والمهني لتطوير حلول صحية مبتكرة بما يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأشار د/ عبد الله العقيل، رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف بشكل أساسي إلى التعاون في توعية وتثقيف المرضى وإطلاق حملات لرفع مستوى الوعي العام حول مرض الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وأعراضه وخيارات العلاج بشكل خاص، بالإضافة إلى توفير إمكانية وصول المرضى إلى المواد التعليمية الدقيقة والملائمة علمياً، بالإضافة إلى تدريب ودعم أخصائيي الرعاية الصحية من خلال عقد دورات تدريبية و ورش عمل بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد لصقل مهارات أطباء الجلد ومقدمي الرعاية الصحية حول أحدث التطورات في علاج التهاب الجلد التأتبي و الصدفية.

وأكدت د. مايسة عشماوي، قائد تخصص الأمراض الجلدية في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد على أهمية هذه الشراكات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، والمساهمة في الأبحاث بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، إضافة إلى تبادل الرؤى مع الجهات الصحية بما ينسجم مع أهداف الصحة العامة الوطنية.

وأشادت د. عفاف آل الشيخ، استشارية ورئيسة قسم الأمراض الجلدية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية والحرس الوطني، بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إرساء إطار عمل تعاوني لتطوير إدارة الصدفية والتهاب الجلد التأتبي في المملكة العربية السعودية. كما أكدت على ضرورة تعزيز الوعي بهذه الحالات، والتشخيص المبكر لها، وعلاجها وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، بما يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، وأضافت بأن الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد كعادتها تقوم بدورها التطويري والتدريبي من خلال تنظيم جلسات تدريبية مهنية لأطباء الجلد ومقدمي الرعاية الصحية وتسهيل المبادرات البحثية وتبادل الرؤى حول اتجاهات إدارة الأمراض.

بدوره أكد د/أشرف داوود، المدير العام لشركة آبفي السعودية، على سعي آبفي الدؤوب إلى التعاون في تقديم الخدمات الصحية والتوعوية مع الهيئات الصحية بالمملكة وتوفير موارد تدريبية ودعم مبادرات التعليم المهني في مجال الرعاية الصحية والتعاون في برامج توعية المرضى والتواصل معهم. وتتمثل مهمة آبفي في اكتشاف وتقديم أدوية وحلول مبتكرة تُعالج المشكلات الصحية الخطيرة اليوم وتُعالج التحديات الطبية المستقبلية. كما تسعى الشركة جاهدة لإحداث تأثير ملحوظ على حياة المرضى في العديد من المجالات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك المناعة، والأورام، وعلم الأعصاب.

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