تأكيدًا لدورها الرائد في الارتقاء بتجربة الحج والعمرة وتعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار، أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) عن مشاركتها كراعي ماسي للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج (HajjConfEX) الذي يُقام في جدة سوبر دوم خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025م، تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وفي هذا الإطار، تشرفت مدينة المعرفة الاقتصادية باستلام جائزة الراعي الماسي خلال حفل افتتاح المؤتمر، حيث تسلّم الجائزة الأستاذ خالد محمد كيال، الرئيس التنفيذي التجاري.

لتجربة حج وعمرة أكثر تميزًا

تمثل مشاركة مدينة المعرفة الاقتصادية في HajjConfEX فرصة فريدة لعرض التزامها بدعم رؤية المملكة 2030، حيث تقدم مشاريع تعكس رؤيتها الطموحة لإثراء رحلة الحج والعمرة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

مشاريع رائدة تبني مستقبل المدينة المنورة:

جادة العالم الإسلامي:

يضم المشروع في مرحلته الأولى 5142 غرفة فندقية عالية الجودة من خمس علامات تجارية فندقية عالمية و825 وحدة سكنية، باستثمارات تفوق 4.72 مليار ريال سعودي. ويمتد المشروع على مساحة 900 ألف متر مربع في موقع استراتيجي يتميز باتصاله المباشر بمحطة قطار الحرمين السريع ومحطة النقل الترددي، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التطوير الموجه نحو النقل في المنطقة ويمكن الزائر والمقيم الى الوصول الى الحرم النبوي في دقائق معدودة.

ويتضمن المشروع عند اكتماله أكثر من 15,000 غرفة فندقية و ما يزيد عن 7000 وحدة سكنية ويتوسطه ممشى يبلغ طوله 750 متر يوفر تجربة فريدة بتصاميم مستوحاة من تراث المدينة المنورة والمسار مرتبط بساحات الفنادق التي تعكس طابع المناطق الاسلامية المتعددة ويحتوي على جامع كبير وعلى المرافق الثقافية والمناطق التجارية التي تشمل متحفاً تفاعلياً للسيرة النبوية ومراكز تعليمية ترفيهية ومعارض تعرض التراث الإسلامي والمديني ومتاجر للعديد من المنتجات التي تتميز بها المدينة المنورة ومطاعم ومقاهي راقية محليا وإسلاميا من علامات تجارية رائدة. ويخدم المشروع بنية تحتية حديثة تتكون من مسارات مشاة وشبكة نقل مستدامة تسهل وصول ضيوف الفنادق والزوار وخدمات التشغيل. كما يوفر المشروع فرص استثمارية واعدة في وجهة متميزة ونوعية.

مجمع العلياء المتكامل:

يضم مجمع العلياء 1082 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات متنوعة، إلى جانب 148 غرفة فندقية من فندق حياة سنتريك، و432 شقة فندقية من حياة هاوس، و432 شقة فندقية أخرى من مدينة المعرفة الاقتصادية.

ويشمل المجمع مكاتب ومراكز تجارية ومسجد بالإضافة الى حضانة أطفال ومدرسة عالمية ومساحات خضراء واسعة تمتد على 70,000 متر مربع، من ضمنها حديقة داخلية بطول 1 كيلومتر. كما تضم أبراج المجمع المسابح والنوادي الرياضية والمجالس والمرفق الأساسية.

بإجمالي استثمارات 2.6 مليار ريال سعودي، يمثل مجمع العلياء المتكامل نموذجًا للارتقاء بجودة الحياة والتطوير المستدام.

مؤتمر ومعرض الحج 2025

يجمع HajjConfEX أكثر من 300 جهة مشاركة لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية والخدمات النوعية على مدى أربعة أيام، مع التركيز على بناء جسور التعاون بين مختلف الأطراف في منظومة الحج والعمرة.

حول مدينة المعرفة الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية هي نموذج حضري متقدم يعكس طموحات المملكة لبناء مستقبل مستدام، مستندةً على نظرة مستقبلية تدمج الابتكار بأسلوب حياة متكامل. توفر المدينة فرصًا استثمارية متميزة في مجالات الإسكان، الضيافة، والمراكز التجارية، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: مدينة المعرفة الاقتصادية

قصي مختار – مدير التسويق للشركات

+966 54 847 7778

qmkhtar@madinahkec.com

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